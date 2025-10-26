Der Echtzeitpreis von PoP Planet beträgt heute 0.08797 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum P-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den P-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von PoP Planet beträgt heute 0.08797 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum P-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den P-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

PoP Planet Kurs(P)

1 P zu USD Echtzeitpreis:

$0.088
$0.088$0.088
+1.13%1D
USD
PoP Planet (P) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:16:54 (UTC+8)

PoP Planet (P) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.08486
$ 0.08486$ 0.08486
24H Tief
$ 0.09072
$ 0.09072$ 0.09072
24H Hoch

$ 0.08486
$ 0.08486$ 0.08486

$ 0.09072
$ 0.09072$ 0.09072

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908

$ 0.06398758089266599
$ 0.06398758089266599$ 0.06398758089266599

-0.76%

+1.13%

+25.74%

+25.74%

Der Echtzeitpreis von PoP Planet (P) beträgt $ 0.08797. In den letzten 24 Stunden wurde P zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.08486 und einem Höchstpreis von $ 0.09072 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von P liegt bei $ 0.15013296267605908, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.06398758089266599.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich P im letzten Stunde um -0.76%, in den letzten 24 Stunden um +1.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +25.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PoP Planet (P) Marktinformationen

No.1070

$ 12.32M
$ 12.32M$ 12.32M

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 87.97M
$ 87.97M$ 87.97M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.00%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PoP Planet beträgt $ 12.32M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.17M. Das Umlaufangebot von P liegt bei 140.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 87.97M.

PoP Planet (P)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von PoP Planet für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0009833+1.13%
30 Tage$ +0.06797+339.85%
60 Tage$ +0.06797+339.85%
90 Tage$ +0.06797+339.85%
PoP Planet-Preisänderung heute

Heute verzeichnete P eine Veränderung von $ +0.0009833 (+1.13%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

PoP Planet 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.06797(+339.85%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

PoP Planet 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete P eine Veränderung von $ +0.06797 (+339.85%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

PoP Planet 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.06797 (+339.85%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von PoP Planet (P) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem PoP Planet-Preisverlauf an.

Was ist PoP Planet (P)

PoPP ist eine KI-gestützte, dezentrale Identitätsplattform, die On-Chain-Verhalten analysiert, um Benutzer dynamisch zu kennzeichnen. So werden diese nahtlos mit maßgeschneiderten dApps verbunden, während Entwicklern präzises, datenschutzorientiertes Audience-Targeting ermöglicht wird.

PoP Planet ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre PoP Planet Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- P Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu PoP Planet auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr PoP Planet-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

PoP Planet-Preisprognose (USD)

Wie viel wird PoP Planet (P) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre PoP Planet-(P)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für PoP Planet zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die PoP Planet-Preisprognose an!

PoP Planet (P) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von PoP Planet (P) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von P Token!

Wie kauft man PoP Planet P

Suchen Sie nach wie man PoP Planet kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können PoP Planet direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

P zu lokalen Währungen

1 PoP Planet(P) in VND
2,314.93055
1 PoP Planet(P) in AUD
A$0.1345941
1 PoP Planet(P) in GBP
0.0659775
1 PoP Planet(P) in EUR
0.0756542
1 PoP Planet(P) in USD
$0.08797
1 PoP Planet(P) in MYR
RM0.3712334
1 PoP Planet(P) in TRY
3.6894618
1 PoP Planet(P) in JPY
¥13.37144
1 PoP Planet(P) in ARS
ARS$131.1025707
1 PoP Planet(P) in RUB
7.0032917
1 PoP Planet(P) in INR
7.7246457
1 PoP Planet(P) in IDR
Rp1,466.1660802
1 PoP Planet(P) in PHP
5.1682375
1 PoP Planet(P) in EGP
￡E.4.1794547
1 PoP Planet(P) in BRL
R$0.4732786
1 PoP Planet(P) in CAD
C$0.123158
1 PoP Planet(P) in BDT
10.7789641
1 PoP Planet(P) in NGN
128.4230045
1 PoP Planet(P) in COP
$340.9682012
1 PoP Planet(P) in ZAR
R.1.5183622
1 PoP Planet(P) in UAH
3.6991385
1 PoP Planet(P) in TZS
T.Sh.218.8306532
1 PoP Planet(P) in VES
Bs18.64964
1 PoP Planet(P) in CLP
$82.77977
1 PoP Planet(P) in PKR
Rs24.7169309
1 PoP Planet(P) in KZT
47.371845
1 PoP Planet(P) in THB
฿2.8722205
1 PoP Planet(P) in TWD
NT$2.7129948
1 PoP Planet(P) in AED
د.إ0.3228499
1 PoP Planet(P) in CHF
Fr0.0694963
1 PoP Planet(P) in HKD
HK$0.6826472
1 PoP Planet(P) in AMD
֏33.6916303
1 PoP Planet(P) in MAD
.د.م0.8110834
1 PoP Planet(P) in MXN
$1.6230465
1 PoP Planet(P) in SAR
ريال0.3298875
1 PoP Planet(P) in ETB
Br13.4321393
1 PoP Planet(P) in KES
KSh11.3648443
1 PoP Planet(P) in JOD
د.أ0.06237073
1 PoP Planet(P) in PLN
0.3210905
1 PoP Planet(P) in RON
лв0.3844289
1 PoP Planet(P) in SEK
kr0.826918
1 PoP Planet(P) in BGN
лв0.1477896
1 PoP Planet(P) in HUF
Ft29.5095365
1 PoP Planet(P) in CZK
1.8394527
1 PoP Planet(P) in KWD
د.ك0.02691882
1 PoP Planet(P) in ILS
0.2885416
1 PoP Planet(P) in BOB
Bs0.606993
1 PoP Planet(P) in AZN
0.149549
1 PoP Planet(P) in TJS
SM0.8198804
1 PoP Planet(P) in GEL
0.2383987
1 PoP Planet(P) in AOA
Kz80.7063171
1 PoP Planet(P) in BHD
.د.ب0.03307672
1 PoP Planet(P) in BMD
$0.08797
1 PoP Planet(P) in DKK
kr0.5647674
1 PoP Planet(P) in HNL
L2.2995358
1 PoP Planet(P) in MUR
4.0052741
1 PoP Planet(P) in NAD
$1.5183622
1 PoP Planet(P) in NOK
kr0.8797
1 PoP Planet(P) in NZD
$0.1521881
1 PoP Planet(P) in PAB
B/.0.08797
1 PoP Planet(P) in PGK
K0.3703537
1 PoP Planet(P) in QAR
ر.ق0.3202108
1 PoP Planet(P) in RSD
дин.8.8840903
1 PoP Planet(P) in UZS
soʻm1,072.8047064
1 PoP Planet(P) in ALL
L7.30151
1 PoP Planet(P) in ANG
ƒ0.1574663
1 PoP Planet(P) in AWG
ƒ0.1574663
1 PoP Planet(P) in BBD
$0.17594
1 PoP Planet(P) in BAM
KM0.1477896
1 PoP Planet(P) in BIF
Fr259.42353
1 PoP Planet(P) in BND
$0.1134813
1 PoP Planet(P) in BSD
$0.08797
1 PoP Planet(P) in JMD
$14.1059895
1 PoP Planet(P) in KHR
354.7170325
1 PoP Planet(P) in KMF
Fr37.29928
1 PoP Planet(P) in LAK
1,912.3912661
1 PoP Planet(P) in LKR
රු26.7138499
1 PoP Planet(P) in MDL
L1.4946103
1 PoP Planet(P) in MGA
Ar398.0536936
1 PoP Planet(P) in MOP
P0.70376
1 PoP Planet(P) in MVR
1.345941
1 PoP Planet(P) in MWK
MK152.7255967
1 PoP Planet(P) in MZN
MT5.621283
1 PoP Planet(P) in NPR
रु12.3501083
1 PoP Planet(P) in PYG
623.88324
1 PoP Planet(P) in RWF
Fr127.46853
1 PoP Planet(P) in SBD
$0.7266322
1 PoP Planet(P) in SCR
1.2298206
1 PoP Planet(P) in SRD
$3.4950481
1 PoP Planet(P) in SVC
$0.7688578
1 PoP Planet(P) in SZL
L1.5157231
1 PoP Planet(P) in TMT
m0.3087747
1 PoP Planet(P) in TND
د.ت0.25784007
1 PoP Planet(P) in TTD
$0.5964366
1 PoP Planet(P) in UGX
Sh306.48748
1 PoP Planet(P) in XAF
Fr49.61508
1 PoP Planet(P) in XCD
$0.237519
1 PoP Planet(P) in XOF
Fr49.61508
1 PoP Planet(P) in XPF
Fr8.97294
1 PoP Planet(P) in BWP
P1.2553319
1 PoP Planet(P) in BZD
$0.1768197
1 PoP Planet(P) in CVE
$8.3782628
1 PoP Planet(P) in DJF
Fr15.57069
1 PoP Planet(P) in DOP
$5.6353582
1 PoP Planet(P) in DZD
د.ج11.4510549
1 PoP Planet(P) in FJD
$0.1996919
1 PoP Planet(P) in GNF
Fr764.89915
1 PoP Planet(P) in GTQ
Q0.6729705
1 PoP Planet(P) in GYD
$18.403324
1 PoP Planet(P) in ISK
kr10.82031

PoP Planet Ressource

Für ein tieferes Verständnis von PoP Planet sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle PoP Planet Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu PoP Planet

Wie viel ist PoP Planet (P) heute wert?
Der Echtzeitpreis von P in USD beträgt 0.08797 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle P-zu-USD-Preis?
Der aktuelle P-zu-USD-Preis beträgt $ 0.08797. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PoP Planet?
Die Marktkapitalisierung von P beträgt $ 12.32M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von P?
Das Umlaufangebot von P beträgt 140.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von P?
P erreichte einen Allzeithochpreis von 0.15013296267605908 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von P?
P verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.06398758089266599 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von P?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für P beträgt $ 1.17M USD.
Wird P dieses Jahr noch steigen?
P könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die P-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
PoP Planet (P) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

P-zu-USD-Rechner

Menge

P
P
USD
USD

1 P = 0.08797 USD

P handeln

P/USDT
$0.088
$0.088$0.088
+1.12%

