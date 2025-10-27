PoP Planet (P)-Preisprognose (USD)

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von PoP Planet zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.0881 $0.0881 $0.0881 -1.44% USD Tatsächlich Vorhersage PoP Planet Preisprognose für 2025–2050 (USD) PoP Planet (P) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte PoP Planet potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.0881 erreichen. PoP Planet (P) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte PoP Planet potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.092505 erreichen. PoP Planet (P) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von P im Jahr 2027 $ 0.097130 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. PoP Planet (P) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von P im Jahr 2028 $ 0.101986 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. PoP Planet (P) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von P im Jahr 2029 bei $ 0.107086 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. PoP Planet (P) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von P im Jahr 2030 bei $ 0.112440 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. PoP Planet (P) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von PoP Planet potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.183153 erreichen. PoP Planet (P) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von PoP Planet potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.298337 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.0881 0.00%

2026 $ 0.092505 5.00%

2027 $ 0.097130 10.25%

2028 $ 0.101986 15.76%

2029 $ 0.107086 21.55%

2030 $ 0.112440 27.63%

2031 $ 0.118062 34.01%

2032 $ 0.123965 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.130163 47.75%

2034 $ 0.136672 55.13%

2035 $ 0.143505 62.89%

2036 $ 0.150680 71.03%

2037 $ 0.158214 79.59%

2038 $ 0.166125 88.56%

2039 $ 0.174431 97.99%

2040 $ 0.183153 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige PoP Planet Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.0881 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.088112 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.088184 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.088462 0.41% PoP Planet (P) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für P am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.0881 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. PoP Planet (P) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für P bei $0.088112 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. PoP Planet (P) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für P bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.088184 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. PoP Planet (P) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für P bei $0.088462 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle PoP Planet Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.0881$ 0.0881 $ 0.0881 Preisänderung (24H) -1.44% Marktkapitalisierung $ 12.34M$ 12.34M $ 12.34M Umlaufangebot 140.00M 140.00M 140.00M Volumen (24H) $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) -- Der aktuelle P-Preis beträgt $ 0.0881. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -1.44% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.18M. Darüber hinaus verfügt P über ein Umlaufangebot von 140.00M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 12.34M. Live-Preis von P ansehen

So kaufen Sie PoP Planet (P) Möchten Sie P kaufen? Sie können P jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie PoP Planet kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie P kaufen können

PoP Planet Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von PoP Planet beträgt der aktuelle Preis von PoP Planet 0.08815USD. Das umlaufende Angebot von PoP Planet (P) liegt bei 0.00 P , was zu einer Marktkapitalisierung von $12.34M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.04% $ 0.002990 $ 0.09181 $ 0.08487

7 Tage 0.17% $ 0.012830 $ 0.10232 $ 0.06752

30 Tage 3.41% $ 0.06815 $ 0.151 $ 0.02 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat PoP Planet eine Preisbewegung von $0.002990 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.04% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde PoP Planet zu einem Höchstpreis von $0.10232 und einem Tiefstpreis von $0.06752 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.17% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von P für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat PoP Planet eine Veränderung von 3.41% erfahren, was etwa $0.06815 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass P in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen PoP Planet-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen P-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von PoP Planet (P)? Das PoP Planet Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von P basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für PoP Planet im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von P berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von PoP Planet beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von P. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von P, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von PoP Planet zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für P wichtig?

P Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

