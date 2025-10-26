Der Echtzeitpreis von OpenxAI Network beträgt heute 0.3963 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OPENX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OPENX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von OpenxAI Network beträgt heute 0.3963 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OPENX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OPENX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über OPENX

OPENX-Preisinformationen

OPENX-Whitepaper

Offizielle OPENX-Website

OPENX-Tokenökonomie

OPENX-Preisprognose

OPENX Verlauf

OPENX Kaufanleitung

OPENX-zu-Fiat-Währungsrechner

OPENX Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

OpenxAI Network Logo

OpenxAI Network Kurs(OPENX)

1 OPENX zu USD Echtzeitpreis:

$0.3963
$0.3963$0.3963
-2.89%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:16:10 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.3125
$ 0.3125$ 0.3125
24H Tief
$ 0.4817
$ 0.4817$ 0.4817
24H Hoch

$ 0.3125
$ 0.3125$ 0.3125

$ 0.4817
$ 0.4817$ 0.4817

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

+0.83%

-2.88%

+20.45%

+20.45%

Der Echtzeitpreis von OpenxAI Network (OPENX) beträgt $ 0.3963. In den letzten 24 Stunden wurde OPENX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.3125 und einem Höchstpreis von $ 0.4817 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OPENX liegt bei $ 2.0299262343053925, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0939673303769838.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OPENX im letzten Stunde um +0.83%, in den letzten 24 Stunden um -2.88% und in den vergangenen 7 Tagen um +20.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OpenxAI Network (OPENX) Marktinformationen

No.1545

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

$ 121.24K
$ 121.24K$ 121.24K

$ 39.63M
$ 39.63M$ 39.63M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OpenxAI Network beträgt $ 3.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 121.24K. Das Umlaufangebot von OPENX liegt bei 10.00M, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 39.63M.

OpenxAI Network (OPENX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von OpenxAI Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.011794-2.88%
30 Tage$ -0.1118-22.01%
60 Tage$ -0.1037-20.74%
90 Tage$ -0.1037-20.74%
OpenxAI Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete OPENX eine Veränderung von $ -0.011794 (-2.88%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

OpenxAI Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.1118(-22.01%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

OpenxAI Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete OPENX eine Veränderung von $ -0.1037 (-20.74%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

OpenxAI Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.1037 (-20.74%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von OpenxAI Network (OPENX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem OpenxAI Network-Preisverlauf an.

Was ist OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI ist ein P2P-, genehmigungsfreies KI-Protokoll. Was Bitcoin für Geld getan hat, tut OpenxAI für Intelligenz.

OpenxAI Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre OpenxAI Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- OPENX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu OpenxAI Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr OpenxAI Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

OpenxAI Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird OpenxAI Network (OPENX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre OpenxAI Network-(OPENX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für OpenxAI Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die OpenxAI Network-Preisprognose an!

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von OpenxAI Network (OPENX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OPENX Token!

Wie kauft man OpenxAI Network OPENX

Suchen Sie nach wie man OpenxAI Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können OpenxAI Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

OPENX zu lokalen Währungen

1 OpenxAI Network(OPENX) in VND
10,428.6345
1 OpenxAI Network(OPENX) in AUD
A$0.606339
1 OpenxAI Network(OPENX) in GBP
0.297225
1 OpenxAI Network(OPENX) in EUR
0.340818
1 OpenxAI Network(OPENX) in USD
$0.3963
1 OpenxAI Network(OPENX) in MYR
RM1.672386
1 OpenxAI Network(OPENX) in TRY
16.620822
1 OpenxAI Network(OPENX) in JPY
¥60.2376
1 OpenxAI Network(OPENX) in ARS
ARS$590.609853
1 OpenxAI Network(OPENX) in RUB
31.549443
1 OpenxAI Network(OPENX) in INR
34.799103
1 OpenxAI Network(OPENX) in IDR
Rp6,604.997358
1 OpenxAI Network(OPENX) in PHP
23.282625
1 OpenxAI Network(OPENX) in EGP
￡E.18.828213
1 OpenxAI Network(OPENX) in BRL
R$2.132094
1 OpenxAI Network(OPENX) in CAD
C$0.55482
1 OpenxAI Network(OPENX) in BDT
48.558639
1 OpenxAI Network(OPENX) in NGN
578.538555
1 OpenxAI Network(OPENX) in COP
$1,536.042948
1 OpenxAI Network(OPENX) in ZAR
R.6.840138
1 OpenxAI Network(OPENX) in UAH
16.664415
1 OpenxAI Network(OPENX) in TZS
T.Sh.985.820028
1 OpenxAI Network(OPENX) in VES
Bs84.0156
1 OpenxAI Network(OPENX) in CLP
$372.9183
1 OpenxAI Network(OPENX) in PKR
Rs111.348411
1 OpenxAI Network(OPENX) in KZT
213.40755
1 OpenxAI Network(OPENX) in THB
฿12.939195
1 OpenxAI Network(OPENX) in TWD
NT$12.221892
1 OpenxAI Network(OPENX) in AED
د.إ1.454421
1 OpenxAI Network(OPENX) in CHF
Fr0.313077
1 OpenxAI Network(OPENX) in HKD
HK$3.075288
1 OpenxAI Network(OPENX) in AMD
֏151.778937
1 OpenxAI Network(OPENX) in MAD
.د.م3.653886
1 OpenxAI Network(OPENX) in MXN
$7.311735
1 OpenxAI Network(OPENX) in SAR
ريال1.486125
1 OpenxAI Network(OPENX) in ETB
Br60.511047
1 OpenxAI Network(OPENX) in KES
KSh51.197997
1 OpenxAI Network(OPENX) in JOD
د.أ0.2809767
1 OpenxAI Network(OPENX) in PLN
1.446495
1 OpenxAI Network(OPENX) in RON
лв1.731831
1 OpenxAI Network(OPENX) in SEK
kr3.72522
1 OpenxAI Network(OPENX) in BGN
лв0.665784
1 OpenxAI Network(OPENX) in HUF
Ft132.938835
1 OpenxAI Network(OPENX) in CZK
8.286633
1 OpenxAI Network(OPENX) in KWD
د.ك0.1212678
1 OpenxAI Network(OPENX) in ILS
1.299864
1 OpenxAI Network(OPENX) in BOB
Bs2.73447
1 OpenxAI Network(OPENX) in AZN
0.67371
1 OpenxAI Network(OPENX) in TJS
SM3.693516
1 OpenxAI Network(OPENX) in GEL
1.073973
1 OpenxAI Network(OPENX) in AOA
Kz363.577509
1 OpenxAI Network(OPENX) in BHD
.د.ب0.1490088
1 OpenxAI Network(OPENX) in BMD
$0.3963
1 OpenxAI Network(OPENX) in DKK
kr2.544246
1 OpenxAI Network(OPENX) in HNL
L10.359282
1 OpenxAI Network(OPENX) in MUR
18.043539
1 OpenxAI Network(OPENX) in NAD
$6.840138
1 OpenxAI Network(OPENX) in NOK
kr3.963
1 OpenxAI Network(OPENX) in NZD
$0.685599
1 OpenxAI Network(OPENX) in PAB
B/.0.3963
1 OpenxAI Network(OPENX) in PGK
K1.668423
1 OpenxAI Network(OPENX) in QAR
ر.ق1.442532
1 OpenxAI Network(OPENX) in RSD
дин.40.022337
1 OpenxAI Network(OPENX) in UZS
soʻm4,832.926056
1 OpenxAI Network(OPENX) in ALL
L32.8929
1 OpenxAI Network(OPENX) in ANG
ƒ0.709377
1 OpenxAI Network(OPENX) in AWG
ƒ0.709377
1 OpenxAI Network(OPENX) in BBD
$0.7926
1 OpenxAI Network(OPENX) in BAM
KM0.665784
1 OpenxAI Network(OPENX) in BIF
Fr1,168.6887
1 OpenxAI Network(OPENX) in BND
$0.511227
1 OpenxAI Network(OPENX) in BSD
$0.3963
1 OpenxAI Network(OPENX) in JMD
$63.546705
1 OpenxAI Network(OPENX) in KHR
1,597.980675
1 OpenxAI Network(OPENX) in KMF
Fr168.0312
1 OpenxAI Network(OPENX) in LAK
8,615.217219
1 OpenxAI Network(OPENX) in LKR
රු120.344421
1 OpenxAI Network(OPENX) in MDL
L6.733137
1 OpenxAI Network(OPENX) in MGA
Ar1,793.209944
1 OpenxAI Network(OPENX) in MOP
P3.1704
1 OpenxAI Network(OPENX) in MVR
6.06339
1 OpenxAI Network(OPENX) in MWK
MK688.020393
1 OpenxAI Network(OPENX) in MZN
MT25.32357
1 OpenxAI Network(OPENX) in NPR
रु55.636557
1 OpenxAI Network(OPENX) in PYG
2,810.5596
1 OpenxAI Network(OPENX) in RWF
Fr574.2387
1 OpenxAI Network(OPENX) in SBD
$3.273438
1 OpenxAI Network(OPENX) in SCR
5.540274
1 OpenxAI Network(OPENX) in SRD
$15.744999
1 OpenxAI Network(OPENX) in SVC
$3.463662
1 OpenxAI Network(OPENX) in SZL
L6.828249
1 OpenxAI Network(OPENX) in TMT
m1.391013
1 OpenxAI Network(OPENX) in TND
د.ت1.1615553
1 OpenxAI Network(OPENX) in TTD
$2.686914
1 OpenxAI Network(OPENX) in UGX
Sh1,380.7092
1 OpenxAI Network(OPENX) in XAF
Fr223.5132
1 OpenxAI Network(OPENX) in XCD
$1.07001
1 OpenxAI Network(OPENX) in XOF
Fr223.5132
1 OpenxAI Network(OPENX) in XPF
Fr40.4226
1 OpenxAI Network(OPENX) in BWP
P5.655201
1 OpenxAI Network(OPENX) in BZD
$0.796563
1 OpenxAI Network(OPENX) in CVE
$37.743612
1 OpenxAI Network(OPENX) in DJF
Fr70.1451
1 OpenxAI Network(OPENX) in DOP
$25.386978
1 OpenxAI Network(OPENX) in DZD
د.ج51.586371
1 OpenxAI Network(OPENX) in FJD
$0.899601
1 OpenxAI Network(OPENX) in GNF
Fr3,445.8285
1 OpenxAI Network(OPENX) in GTQ
Q3.031695
1 OpenxAI Network(OPENX) in GYD
$82.90596
1 OpenxAI Network(OPENX) in ISK
kr48.7449

OpenxAI Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von OpenxAI Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle OpenxAI Network Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu OpenxAI Network

Wie viel ist OpenxAI Network (OPENX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OPENX in USD beträgt 0.3963 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OPENX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OPENX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.3963. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OpenxAI Network?
Die Marktkapitalisierung von OPENX beträgt $ 3.96M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OPENX?
Das Umlaufangebot von OPENX beträgt 10.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OPENX?
OPENX erreichte einen Allzeithochpreis von 2.0299262343053925 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OPENX?
OPENX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0939673303769838 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OPENX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OPENX beträgt $ 121.24K USD.
Wird OPENX dieses Jahr noch steigen?
OPENX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OPENX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:16:10 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

OPENX-zu-USD-Rechner

Menge

OPENX
OPENX
USD
USD

1 OPENX = 0.3963 USD

OPENX handeln

OPENX/USDT
$0.3963
$0.3963$0.3963
-2.93%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,742.75
$111,742.75$111,742.75

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.00
$3,960.00$3,960.00

+0.69%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04897
$0.04897$0.04897

-28.61%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0067
$6.0067$6.0067

-18.18%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+1.12%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,742.75
$111,742.75$111,742.75

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.00
$3,960.00$3,960.00

+0.69%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6433
$2.6433$2.6433

+1.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+1.12%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19694
$0.19694$0.19694

+0.36%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0875
$1.0875$1.0875

+1,712.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000102
$0.000000000000102$0.000000000000102

+2.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050274
$0.050274$0.050274

-85.63%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1471
$0.1471$0.1471

-86.41%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0875
$1.0875$1.0875

+1,712.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000240
$0.0000000000000000000240$0.0000000000000000000240

+118.18%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15759
$0.15759$0.15759

+92.88%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115132
$0.115132$0.115132

+45.82%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007500
$0.000000000000000007500$0.000000000000000007500

+36.36%