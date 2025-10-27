OpenxAI Network (OPENX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie OpenxAI Network-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark OPENX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von OpenxAI Network zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.4312 $0.4312 $0.4312 -1.55% USD Tatsächlich Vorhersage OpenxAI Network Preisprognose für 2025–2050 (USD) OpenxAI Network (OPENX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte OpenxAI Network potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.4312 erreichen. OpenxAI Network (OPENX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte OpenxAI Network potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.452760 erreichen. OpenxAI Network (OPENX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von OPENX im Jahr 2027 $ 0.475398 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. OpenxAI Network (OPENX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von OPENX im Jahr 2028 $ 0.499167 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. OpenxAI Network (OPENX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von OPENX im Jahr 2029 bei $ 0.524126 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. OpenxAI Network (OPENX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von OPENX im Jahr 2030 bei $ 0.550332 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. OpenxAI Network (OPENX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von OpenxAI Network potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.896433 erreichen. OpenxAI Network (OPENX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von OpenxAI Network potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 1.4601 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.4312 0.00%

Aktuelle OpenxAI Network Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.4312$ 0.4312 $ 0.4312 Preisänderung (24H) -1.55% Marktkapitalisierung $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Umlaufangebot 10.00M 10.00M 10.00M Volumen (24H) $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K Volumen (24H) -- Der aktuelle OPENX-Preis beträgt $ 0.4312. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -1.55% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 88.89K. Darüber hinaus verfügt OPENX über ein Umlaufangebot von 10.00M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 4.31M. Live-Preis von OPENX ansehen

OpenxAI Network Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von OpenxAI Network beträgt der aktuelle Preis von OpenxAI Network 0.4312USD. Das umlaufende Angebot von OpenxAI Network (OPENX) liegt bei 0.00 OPENX , was zu einer Marktkapitalisierung von $4.31M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.06% $ 0.025300 $ 0.4565 $ 0.3532

7 Tage 0.23% $ 0.0806 $ 0.4817 $ 0.1963

30 Tage -0.23% $ -0.1351 $ 0.935 $ 0.1963 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat OpenxAI Network eine Preisbewegung von $0.025300 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.06% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde OpenxAI Network zu einem Höchstpreis von $0.4817 und einem Tiefstpreis von $0.1963 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.23% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von OPENX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat OpenxAI Network eine Veränderung von -0.23% erfahren, was etwa $-0.1351 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass OPENX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen OpenxAI Network-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen OPENX-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von OpenxAI Network (OPENX)? Das OpenxAI Network Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von OPENX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für OpenxAI Network im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von OPENX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von OpenxAI Network beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von OPENX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von OPENX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von OpenxAI Network zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für OPENX wichtig?

OPENX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in OPENX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird OPENX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von OPENX nächster Monat? Laut dem OpenxAI Network (OPENX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte OPENX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 OPENX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 OpenxAI Network (OPENX) beträgt heute $0.4312 . Laut dem obigen Prognosemodul wird OPENX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von OPENX im Jahr 2027? Für OpenxAI Network (OPENX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 OPENX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von OPENX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird OpenxAI Network (OPENX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von OPENX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird OpenxAI Network (OPENX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 OPENX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 OpenxAI Network (OPENX) beträgt heute $0.4312 . Laut dem obigen Prognosemodul wird OPENX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die OPENX-Preisprognose für 2040? Für OpenxAI Network (OPENX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 OPENX bis 2040 -- erreichen soll.