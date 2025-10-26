Der Echtzeitpreis von NVIDIA xStock beträgt heute 186.27 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NVDAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NVDAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von NVIDIA xStock beträgt heute 186.27 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NVDAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NVDAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

NVIDIA xStock Kurs(NVDAX)

1 NVDAX zu USD Echtzeitpreis:

$186.23
$186.23$186.23
-0.03%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:11 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 185.75
$ 185.75$ 185.75
24H Tief
$ 186.95
$ 186.95$ 186.95
24H Hoch

$ 185.75
$ 185.75$ 185.75

$ 186.95
$ 186.95$ 186.95

$ 195.70857372868676
$ 195.70857372868676$ 195.70857372868676

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.13%

-0.03%

-0.87%

-0.87%

Der Echtzeitpreis von NVIDIA xStock (NVDAX) beträgt $ 186.27. In den letzten 24 Stunden wurde NVDAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 185.75 und einem Höchstpreis von $ 186.95 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NVDAX liegt bei $ 195.70857372868676, der bisherige Tiefstpreis bei $ 150.17117069595338.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NVDAX im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um -0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NVIDIA xStock (NVDAX) Marktinformationen

No.937

$ 16.77M
$ 16.77M$ 16.77M

$ 58.64K
$ 58.64K$ 58.64K

$ 16.77M
$ 16.77M$ 16.77M

90.05K
90.05K 90.05K

--
----

90,053.84921158
90,053.84921158 90,053.84921158

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NVIDIA xStock beträgt $ 16.77M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 58.64K. Das Umlaufangebot von NVDAX liegt bei 90.05K, das Gesamtangebot bei 90053.84921158. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.77M.

NVIDIA xStock (NVDAX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von NVIDIA xStock für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0559-0.03%
30 Tage$ +10.11+5.73%
60 Tage$ +4.39+2.41%
90 Tage$ +11.24+6.42%
NVIDIA xStock-Preisänderung heute

Heute verzeichnete NVDAX eine Veränderung von $ -0.0559 (-0.03%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

NVIDIA xStock 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +10.11(+5.73%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

NVIDIA xStock 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete NVDAX eine Veränderung von $ +4.39 (+2.41%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

NVIDIA xStock 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +11.24 (+6.42%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von NVIDIA xStock (NVDAX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem NVIDIA xStock-Preisverlauf an.

Was ist NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre NVIDIA xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- NVDAX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu NVIDIA xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr NVIDIA xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

NVIDIA xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird NVIDIA xStock (NVDAX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre NVIDIA xStock-(NVDAX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für NVIDIA xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die NVIDIA xStock-Preisprognose an!

NVIDIA xStock (NVDAX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von NVIDIA xStock (NVDAX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NVDAX Token!

Wie kauft man NVIDIA xStock NVDAX

Suchen Sie nach wie man NVIDIA xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können NVIDIA xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

NVDAX zu lokalen Währungen

1 NVIDIA xStock(NVDAX) in VND
4,901,695.05
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in AUD
A$284.9931
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in GBP
139.7025
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in EUR
160.1922
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in USD
$186.27
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MYR
RM786.0594
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in TRY
7,812.1638
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in JPY
¥28,313.04
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in ARS
ARS$277,600.0437
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in RUB
14,828.9547
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in INR
16,356.3687
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in IDR
Rp3,104,498.7582
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in PHP
10,943.3625
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in EGP
￡E.8,849.6877
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BRL
R$1,002.1326
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in CAD
C$260.778
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BDT
22,823.6631
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in NGN
271,926.2595
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in COP
$721,975.0692
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in ZAR
R.3,215.0202
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in UAH
7,832.6535
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in TZS
T.Sh.463,357.8012
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in VES
Bs39,489.24
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in CLP
$175,280.07
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in PKR
Rs52,336.2819
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in KZT
100,306.395
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in THB
฿6,081.7155
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in TWD
NT$5,744.5668
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in AED
د.إ683.6109
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in CHF
Fr147.1533
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in HKD
HK$1,445.4552
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in AMD
֏71,339.5473
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MAD
.د.م1,717.4094
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MXN
$3,436.6815
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in SAR
ريال698.5125
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in ETB
Br28,441.5663
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in KES
KSh24,064.2213
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in JOD
د.أ132.06543
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in PLN
679.8855
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in RON
лв813.9999
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in SEK
kr1,750.938
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BGN
лв312.9336
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in HUF
Ft62,484.2715
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in CZK
3,894.9057
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in KWD
د.ك56.99862
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in ILS
610.9656
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BOB
Bs1,285.263
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in AZN
316.659
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in TJS
SM1,736.0364
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in GEL
504.7917
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in AOA
Kz170,889.6861
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BHD
.د.ب70.03752
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BMD
$186.27
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in DKK
kr1,195.8534
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in HNL
L4,869.0978
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MUR
8,480.8731
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in NAD
$3,215.0202
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in NOK
kr1,862.7
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in NZD
$322.2471
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in PAB
B/.186.27
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in PGK
K784.1967
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in QAR
ر.ق678.0228
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in RSD
дин.18,811.4073
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in UZS
soʻm2,271,585.0024
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in ALL
L15,460.41
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in ANG
ƒ333.4233
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in AWG
ƒ333.4233
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BBD
$372.54
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BAM
KM312.9336
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BIF
Fr549,310.23
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BND
$240.2883
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BSD
$186.27
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in JMD
$29,868.3945
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in KHR
751,087.2075
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in KMF
Fr78,978.48
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in LAK
4,049,347.7451
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in LKR
රු56,564.6109
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MDL
L3,164.7273
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MGA
Ar842,849.3976
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MOP
P1,490.16
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MVR
2,849.931
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MWK
MK323,385.2097
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in MZN
MT11,902.653
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in NPR
रु26,150.4453
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in PYG
1,321,026.84
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in RWF
Fr269,905.23
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in SBD
$1,538.5902
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in SCR
2,604.0546
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in SRD
$7,400.5071
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in SVC
$1,627.9998
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in SZL
L3,209.4321
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in TMT
m653.8077
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in TND
د.ت545.95737
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in TTD
$1,262.9106
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in UGX
Sh648,964.68
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in XAF
Fr105,056.28
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in XCD
$502.929
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in XOF
Fr105,056.28
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in XPF
Fr18,999.54
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BWP
P2,658.0729
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in BZD
$374.4027
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in CVE
$17,740.3548
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in DJF
Fr32,969.79
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in DOP
$11,932.4562
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in DZD
د.ج24,246.7659
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in FJD
$422.8329
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in GNF
Fr1,619,617.65
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in GTQ
Q1,424.9655
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in GYD
$38,967.684
1 NVIDIA xStock(NVDAX) in ISK
kr22,911.21

NVIDIA xStock Ressource

Für ein tieferes Verständnis von NVIDIA xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle NVIDIA xStock Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu NVIDIA xStock

Wie viel ist NVIDIA xStock (NVDAX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NVDAX in USD beträgt 186.27 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NVDAX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NVDAX-zu-USD-Preis beträgt $ 186.27. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von NVIDIA xStock?
Die Marktkapitalisierung von NVDAX beträgt $ 16.77M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NVDAX?
Das Umlaufangebot von NVDAX beträgt 90.05K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NVDAX?
NVDAX erreichte einen Allzeithochpreis von 195.70857372868676 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NVDAX?
NVDAX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 150.17117069595338 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NVDAX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NVDAX beträgt $ 58.64K USD.
Wird NVDAX dieses Jahr noch steigen?
NVDAX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NVDAX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:11 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

