NVIDIA xStock (NVDAX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie NVIDIA xStock-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark NVDAX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

NVDAX kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von NVIDIA xStock zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $186.53 $186.53 $186.53 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage NVIDIA xStock Preisprognose für 2025–2050 (USD) NVIDIA xStock (NVDAX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte NVIDIA xStock potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 186.53 erreichen. NVIDIA xStock (NVDAX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte NVIDIA xStock potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 195.8565 erreichen. NVIDIA xStock (NVDAX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von NVDAX im Jahr 2027 $ 205.6493 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. NVIDIA xStock (NVDAX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von NVDAX im Jahr 2028 $ 215.9317 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. NVIDIA xStock (NVDAX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von NVDAX im Jahr 2029 bei $ 226.7283 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. NVIDIA xStock (NVDAX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von NVDAX im Jahr 2030 bei $ 238.0647 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. NVIDIA xStock (NVDAX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von NVIDIA xStock potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 387.7824 erreichen. NVIDIA xStock (NVDAX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von NVIDIA xStock potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 631.6567 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 186.53 0.00%

2026 $ 195.8565 5.00%

2027 $ 205.6493 10.25%

2028 $ 215.9317 15.76%

2029 $ 226.7283 21.55%

2030 $ 238.0647 27.63%

2031 $ 249.9680 34.01%

2032 $ 262.4664 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 275.5897 47.75%

2034 $ 289.3692 55.13%

2035 $ 303.8377 62.89%

2036 $ 319.0296 71.03%

2037 $ 334.9810 79.59%

2038 $ 351.7301 88.56%

2039 $ 369.3166 97.99%

2040 $ 387.7824 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige NVIDIA xStock Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 186.53 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 186.5555 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 186.7088 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 187.2965 0.41% NVIDIA xStock (NVDAX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für NVDAX am October 27, 2025(Heute) beträgt $186.53 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. NVIDIA xStock (NVDAX) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für NVDAX bei $186.5555 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. NVIDIA xStock (NVDAX) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für NVDAX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $186.7088 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. NVIDIA xStock (NVDAX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für NVDAX bei $187.2965 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle NVIDIA xStock Preisstatistiken Aktueller Preis $ 186.53$ 186.53 $ 186.53 Preisänderung (24H) 0.00% Marktkapitalisierung $ 16.80M$ 16.80M $ 16.80M Umlaufangebot 90.05K 90.05K 90.05K Volumen (24H) $ 60.97K$ 60.97K $ 60.97K Volumen (24H) -- Der aktuelle NVDAX-Preis beträgt $ 186.53. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 60.97K. Darüber hinaus verfügt NVDAX über ein Umlaufangebot von 90.05K und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 16.80M. Live-Preis von NVDAX ansehen

So kaufen Sie NVIDIA xStock (NVDAX) Möchten Sie NVDAX kaufen? Sie können NVDAX jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie NVIDIA xStock kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie NVDAX kaufen können

NVIDIA xStock Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von NVIDIA xStock beträgt der aktuelle Preis von NVIDIA xStock 186.53USD. Das umlaufende Angebot von NVIDIA xStock (NVDAX) liegt bei 0.00 NVDAX , was zu einer Marktkapitalisierung von $16.80M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.00% $ 0.25 $ 189 $ 185.64

7 Tage -0.02% $ -4.4300 $ 194.57 $ 177.01

30 Tage 0.05% $ 9.4499 $ 196.12 $ 176.53 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat NVIDIA xStock eine Preisbewegung von $0.25 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.00% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde NVIDIA xStock zu einem Höchstpreis von $194.57 und einem Tiefstpreis von $177.01 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.02% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von NVDAX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat NVIDIA xStock eine Veränderung von 0.05% erfahren, was etwa $9.4499 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass NVDAX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen NVIDIA xStock-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen NVDAX-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von NVIDIA xStock (NVDAX)? Das NVIDIA xStock Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von NVDAX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für NVIDIA xStock im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von NVDAX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von NVIDIA xStock beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von NVDAX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von NVDAX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von NVIDIA xStock zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für NVDAX wichtig?

NVDAX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in NVDAX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird NVDAX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von NVDAX nächster Monat? Laut dem NVIDIA xStock (NVDAX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte NVDAX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 NVDAX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 NVIDIA xStock (NVDAX) beträgt heute $186.53 . Laut dem obigen Prognosemodul wird NVDAX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von NVDAX im Jahr 2027? Für NVIDIA xStock (NVDAX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 NVDAX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von NVDAX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird NVIDIA xStock (NVDAX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von NVDAX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird NVIDIA xStock (NVDAX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 NVDAX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 NVIDIA xStock (NVDAX) beträgt heute $186.53 . Laut dem obigen Prognosemodul wird NVDAX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die NVDAX-Preisprognose für 2040? Für NVIDIA xStock (NVDAX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 NVDAX bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren