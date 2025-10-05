Was ist Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Newton Protocol (NEWT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NEWT Token!

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Newton Protocol Wie viel ist Newton Protocol (NEWT) heute wert? Der Echtzeitpreis von NEWT in USD beträgt 0.2057 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle NEWT-zu-USD-Preis? $ 0.2057 . Nutzen Sie den Der aktuelle NEWT-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Newton Protocol? Die Marktkapitalisierung von NEWT beträgt $ 44.23M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von NEWT? Das Umlaufangebot von NEWT beträgt 215.00M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NEWT? NEWT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.83373560557428 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NEWT? NEWT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.18424447847964207 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von NEWT? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NEWT beträgt $ 343.47K USD . Wird NEWT dieses Jahr noch steigen? NEWT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NEWT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Newton Protocol (NEWT) – Wichtige Branchen‑Updates

