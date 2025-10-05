Der Echtzeitpreis von Newton Protocol beträgt heute 0.2057 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NEWT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NEWT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Newton Protocol beträgt heute 0.2057 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NEWT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NEWT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über NEWT

NEWT-Preisinformationen

NEWT-Whitepaper

Offizielle NEWT-Website

NEWT-Tokenökonomie

NEWT-Preisprognose

NEWT Verlauf

NEWT Kaufanleitung

NEWT-zu-Fiat-Währungsrechner

NEWT Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Newton Protocol Logo

Newton Protocol Kurs(NEWT)

1 NEWT zu USD Echtzeitpreis:

$0.2057
$0.2057$0.2057
+3.15%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:45:56 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978
24H Tief
$ 0.2071
$ 0.2071$ 0.2071
24H Hoch

$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978

$ 0.2071
$ 0.2071$ 0.2071

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

+1.28%

+3.15%

+0.88%

+0.88%

Der Echtzeitpreis von Newton Protocol (NEWT) beträgt $ 0.2057. In den letzten 24 Stunden wurde NEWT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1978 und einem Höchstpreis von $ 0.2071 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NEWT liegt bei $ 0.83373560557428, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.18424447847964207.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NEWT im letzten Stunde um +1.28%, in den letzten 24 Stunden um +3.15% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Newton Protocol (NEWT) Marktinformationen

No.636

$ 44.23M
$ 44.23M$ 44.23M

$ 343.47K
$ 343.47K$ 343.47K

$ 205.70M
$ 205.70M$ 205.70M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Newton Protocol beträgt $ 44.23M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 343.47K. Das Umlaufangebot von NEWT liegt bei 215.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 205.70M.

Newton Protocol (NEWT)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Newton Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.006282+3.15%
30 Tage$ -0.0501-19.59%
60 Tage$ -0.1473-41.73%
90 Tage$ -0.117-36.26%
Newton Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete NEWT eine Veränderung von $ +0.006282 (+3.15%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Newton Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0501(-19.59%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Newton Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete NEWT eine Veränderung von $ -0.1473 (-41.73%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Newton Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.117 (-36.26%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Newton Protocol (NEWT) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Newton Protocol-Preisverlauf an.

Was ist Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Newton Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- NEWT Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Newton Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Newton Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Newton Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Newton Protocol (NEWT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Newton Protocol-(NEWT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Newton Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Newton Protocol-Preisprognose an!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Newton Protocol (NEWT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NEWT Token!

Wie kauft man Newton Protocol NEWT

Suchen Sie nach wie man Newton Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Newton Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

NEWT zu lokalen Währungen

1 Newton Protocol(NEWT) in VND
5,412.9955
1 Newton Protocol(NEWT) in AUD
A$0.310607
1 Newton Protocol(NEWT) in GBP
0.152218
1 Newton Protocol(NEWT) in EUR
0.174845
1 Newton Protocol(NEWT) in USD
$0.2057
1 Newton Protocol(NEWT) in MYR
RM0.86394
1 Newton Protocol(NEWT) in TRY
8.567405
1 Newton Protocol(NEWT) in JPY
¥30.2379
1 Newton Protocol(NEWT) in ARS
ARS$293.01965
1 Newton Protocol(NEWT) in RUB
16.910597
1 Newton Protocol(NEWT) in INR
18.251761
1 Newton Protocol(NEWT) in IDR
Rp3,428.331962
1 Newton Protocol(NEWT) in KRW
289.718165
1 Newton Protocol(NEWT) in PHP
11.91003
1 Newton Protocol(NEWT) in EGP
￡E.9.818061
1 Newton Protocol(NEWT) in BRL
R$1.096381
1 Newton Protocol(NEWT) in CAD
C$0.285923
1 Newton Protocol(NEWT) in BDT
25.023405
1 Newton Protocol(NEWT) in NGN
301.169484
1 Newton Protocol(NEWT) in COP
$800.388985
1 Newton Protocol(NEWT) in ZAR
R.3.542154
1 Newton Protocol(NEWT) in UAH
8.483068
1 Newton Protocol(NEWT) in TZS
T.Sh.505.4049
1 Newton Protocol(NEWT) in VES
Bs37.4374
1 Newton Protocol(NEWT) in CLP
$198.5005
1 Newton Protocol(NEWT) in PKR
Rs57.861353
1 Newton Protocol(NEWT) in KZT
112.587838
1 Newton Protocol(NEWT) in THB
฿6.652338
1 Newton Protocol(NEWT) in TWD
NT$6.251223
1 Newton Protocol(NEWT) in AED
د.إ0.754919
1 Newton Protocol(NEWT) in CHF
Fr0.162503
1 Newton Protocol(NEWT) in HKD
HK$1.600346
1 Newton Protocol(NEWT) in AMD
֏78.811898
1 Newton Protocol(NEWT) in MAD
.د.م1.869813
1 Newton Protocol(NEWT) in MXN
$3.782823
1 Newton Protocol(NEWT) in SAR
ريال0.769318
1 Newton Protocol(NEWT) in ETB
Br29.845013
1 Newton Protocol(NEWT) in KES
KSh26.564098
1 Newton Protocol(NEWT) in JOD
د.أ0.1458413
1 Newton Protocol(NEWT) in PLN
0.744634
1 Newton Protocol(NEWT) in RON
лв0.890681
1 Newton Protocol(NEWT) in SEK
kr1.927409
1 Newton Protocol(NEWT) in BGN
лв0.341462
1 Newton Protocol(NEWT) in HUF
Ft68.020876
1 Newton Protocol(NEWT) in CZK
4.249762
1 Newton Protocol(NEWT) in KWD
د.ك0.0627385
1 Newton Protocol(NEWT) in ILS
0.67881
1 Newton Protocol(NEWT) in BOB
Bs1.41933
1 Newton Protocol(NEWT) in AZN
0.34969
1 Newton Protocol(NEWT) in TJS
SM1.915067
1 Newton Protocol(NEWT) in GEL
0.559504
1 Newton Protocol(NEWT) in AOA
Kz188.542563
1 Newton Protocol(NEWT) in BHD
.د.ب0.0773432
1 Newton Protocol(NEWT) in BMD
$0.2057
1 Newton Protocol(NEWT) in DKK
kr1.308252
1 Newton Protocol(NEWT) in HNL
L5.379055
1 Newton Protocol(NEWT) in MUR
9.320267
1 Newton Protocol(NEWT) in NAD
$3.544211
1 Newton Protocol(NEWT) in NOK
kr2.046715
1 Newton Protocol(NEWT) in NZD
$0.351747
1 Newton Protocol(NEWT) in PAB
B/.0.2057
1 Newton Protocol(NEWT) in PGK
K0.874225
1 Newton Protocol(NEWT) in QAR
ر.ق0.748748
1 Newton Protocol(NEWT) in RSD
дин.20.522689
1 Newton Protocol(NEWT) in UZS
soʻm2,478.312683
1 Newton Protocol(NEWT) in ALL
L16.947623
1 Newton Protocol(NEWT) in ANG
ƒ0.368203
1 Newton Protocol(NEWT) in AWG
ƒ0.37026
1 Newton Protocol(NEWT) in BBD
$0.4114
1 Newton Protocol(NEWT) in BAM
KM0.341462
1 Newton Protocol(NEWT) in BIF
Fr604.9637
1 Newton Protocol(NEWT) in BND
$0.263296
1 Newton Protocol(NEWT) in BSD
$0.2057
1 Newton Protocol(NEWT) in JMD
$33.027192
1 Newton Protocol(NEWT) in KHR
826.103542
1 Newton Protocol(NEWT) in KMF
Fr86.1883
1 Newton Protocol(NEWT) in LAK
4,471.739041
1 Newton Protocol(NEWT) in LKR
Rs62.199566
1 Newton Protocol(NEWT) in MDL
L3.443418
1 Newton Protocol(NEWT) in MGA
Ar918.302396
1 Newton Protocol(NEWT) in MOP
P1.647657
1 Newton Protocol(NEWT) in MVR
3.14721
1 Newton Protocol(NEWT) in MWK
MK357.117827
1 Newton Protocol(NEWT) in MZN
MT13.14423
1 Newton Protocol(NEWT) in NPR
Rs29.25054
1 Newton Protocol(NEWT) in PYG
1,448.5394
1 Newton Protocol(NEWT) in RWF
Fr297.6479
1 Newton Protocol(NEWT) in SBD
$1.694968
1 Newton Protocol(NEWT) in SCR
3.007334
1 Newton Protocol(NEWT) in SRD
$7.83717
1 Newton Protocol(NEWT) in SVC
$1.797818
1 Newton Protocol(NEWT) in SZL
L3.542154
1 Newton Protocol(NEWT) in TMT
m0.71995
1 Newton Protocol(NEWT) in TND
د.ت0.5989984
1 Newton Protocol(NEWT) in TTD
$1.392589
1 Newton Protocol(NEWT) in UGX
Sh711.722
1 Newton Protocol(NEWT) in XAF
Fr114.7806
1 Newton Protocol(NEWT) in XCD
$0.55539
1 Newton Protocol(NEWT) in XOF
Fr114.7806
1 Newton Protocol(NEWT) in XPF
Fr20.7757
1 Newton Protocol(NEWT) in BWP
P2.731696
1 Newton Protocol(NEWT) in BZD
$0.413457
1 Newton Protocol(NEWT) in CVE
$19.317287
1 Newton Protocol(NEWT) in DJF
Fr36.6146
1 Newton Protocol(NEWT) in DOP
$12.87682
1 Newton Protocol(NEWT) in DZD
د.ج26.634036
1 Newton Protocol(NEWT) in FJD
$0.462825
1 Newton Protocol(NEWT) in GNF
Fr1,788.5615
1 Newton Protocol(NEWT) in GTQ
Q1.575662
1 Newton Protocol(NEWT) in GYD
$43.013927
1 Newton Protocol(NEWT) in ISK
kr24.684

Newton Protocol Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Newton Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Newton Protocol Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Newton Protocol

Wie viel ist Newton Protocol (NEWT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NEWT in USD beträgt 0.2057 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NEWT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NEWT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.2057. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Newton Protocol?
Die Marktkapitalisierung von NEWT beträgt $ 44.23M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NEWT?
Das Umlaufangebot von NEWT beträgt 215.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NEWT?
NEWT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.83373560557428 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NEWT?
NEWT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.18424447847964207 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NEWT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NEWT beträgt $ 343.47K USD.
Wird NEWT dieses Jahr noch steigen?
NEWT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NEWT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:45:56 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Top News

Erträge aus Margin-Futures bei MEXC: Chancen und Herausforderungen für das doppelte Einkommen aus dem Handel

October 3, 2025

Intelligent Handel, Null Gebühren: Wie die KI-unterstützten Aufträge von MEXC das Spiel verändern

October 3, 2025

GameFi 2.0: Warum die Token-Ökonomie die Zukunft des Blockchain-Gamings bestimmen wird

October 3, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

NEWT-zu-USD-Rechner

Menge

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.2057 USD

NEWT handeln

NEWT/USDC
$0.2058
$0.2058$0.2058
+3.05%
NEWT/USDT
$0.2057
$0.2057$0.2057
+3.05%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr