NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Krypto-NameNEWT

RangNo.636

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)4.81%

Umlaufangebot215,000,000

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate0.215%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.83373560557428,2025-06-24

Niedrigster Preis0.18424447847964207,2025-09-30

Öffentliche BlockchainETH

EinführungNewton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.

MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.
Suchen
Favoriten
NEWT/USDT
Newton Protocol
----
--
24h Hoch
--
24h Tief
--
24h Volumen (NEWT)
--
24h Volumen (USDT)
--
Diagramm
Info
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Markttransaktionen
Spot
Offene Aufträge（0）
Auftragsverlauf
Handelsverlauf
Offene Positionen (0)
MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.MEXC ist Ihr einfachster Weg zu Krypto. Entdecken Sie die weltweit führende Kryptowährungs-Exchange zum Kaufen, Handeln und Verdienen von Krypto. Handeln Sie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und mehr als 3,000 Altcoins.
NEWT/USDT
--
--
‎--
24h Hoch
--
24h Tief
--
24h Volumen (NEWT)
--
24h Volumen (USDT)
--
Diagramm
Auftragsbuch
Markttransaktionen
Info
Offene Aufträge（0）
Auftragsverlauf
Handelsverlauf
Offene Positionen (0)
Loading...