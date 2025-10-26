Der Echtzeitpreis von MORI COIN beträgt heute 0.04148 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MORI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MORI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MORI COIN beträgt heute 0.04148 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MORI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MORI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MORI COIN Kurs(MORI)

1 MORI zu USD Echtzeitpreis:

$0.04148
$0.04148$0.04148
+30.39%1D
USD
MORI COIN (MORI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:36 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.03025
$ 0.03025$ 0.03025
24H Tief
$ 0.04243
$ 0.04243$ 0.04243
24H Hoch

$ 0.03025
$ 0.03025$ 0.03025

$ 0.04243
$ 0.04243$ 0.04243

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+1.46%

+30.39%

+56.64%

+56.64%

Der Echtzeitpreis von MORI COIN (MORI) beträgt $ 0.04148. In den letzten 24 Stunden wurde MORI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03025 und einem Höchstpreis von $ 0.04243 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MORI liegt bei $ 0.20062000753120068, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02241657164171012.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MORI im letzten Stunde um +1.46%, in den letzten 24 Stunden um +30.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +56.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MORI COIN (MORI) Marktinformationen

No.702

$ 33.18M
$ 33.18M$ 33.18M

$ 151.28K
$ 151.28K$ 151.28K

$ 41.48M
$ 41.48M$ 41.48M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MORI COIN beträgt $ 33.18M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 151.28K. Das Umlaufangebot von MORI liegt bei 800.01M, das Gesamtangebot bei 999998186. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 41.48M.

MORI COIN (MORI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von MORI COIN für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0096677+30.39%
30 Tage$ +0.00334+8.75%
60 Tage$ +0.00379+10.05%
90 Tage$ -0.04811-53.71%
MORI COIN-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MORI eine Veränderung von $ +0.0096677 (+30.39%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

MORI COIN 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.00334(+8.75%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

MORI COIN 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MORI eine Veränderung von $ +0.00379 (+10.05%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

MORI COIN 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.04811 (-53.71%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von MORI COIN (MORI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem MORI COIN-Preisverlauf an.

Was ist MORI COIN (MORI)

Die Meme-Coin von Professor Moriarty. Der ultimative Schurke und das Genie des Internets.

MORI COIN ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre MORI COIN Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MORI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu MORI COIN auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr MORI COIN-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

MORI COIN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MORI COIN (MORI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MORI COIN-(MORI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MORI COIN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MORI COIN-Preisprognose an!

MORI COIN (MORI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MORI COIN (MORI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MORI Token!

Wie kauft man MORI COIN MORI

Suchen Sie nach wie man MORI COIN kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können MORI COIN direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MORI zu lokalen Währungen

1 MORI COIN(MORI) in VND
1,091.5462
1 MORI COIN(MORI) in AUD
A$0.0634644
1 MORI COIN(MORI) in GBP
0.03111
1 MORI COIN(MORI) in EUR
0.0356728
1 MORI COIN(MORI) in USD
$0.04148
1 MORI COIN(MORI) in MYR
RM0.1750456
1 MORI COIN(MORI) in TRY
1.7396712
1 MORI COIN(MORI) in JPY
¥6.30496
1 MORI COIN(MORI) in ARS
ARS$61.8180588
1 MORI COIN(MORI) in RUB
3.3022228
1 MORI COIN(MORI) in INR
3.6423588
1 MORI COIN(MORI) in IDR
Rp691.3330568
1 MORI COIN(MORI) in PHP
2.43695
1 MORI COIN(MORI) in EGP
￡E.1.9707148
1 MORI COIN(MORI) in BRL
R$0.2231624
1 MORI COIN(MORI) in CAD
C$0.058072
1 MORI COIN(MORI) in BDT
5.0825444
1 MORI COIN(MORI) in NGN
60.554578
1 MORI COIN(MORI) in COP
$160.7748208
1 MORI COIN(MORI) in ZAR
R.0.7159448
1 MORI COIN(MORI) in UAH
1.744234
1 MORI COIN(MORI) in TZS
T.Sh.103.1839888
1 MORI COIN(MORI) in VES
Bs8.79376
1 MORI COIN(MORI) in CLP
$39.03268
1 MORI COIN(MORI) in PKR
Rs11.6546356
1 MORI COIN(MORI) in KZT
22.33698
1 MORI COIN(MORI) in THB
฿1.354322
1 MORI COIN(MORI) in TWD
NT$1.2792432
1 MORI COIN(MORI) in AED
د.إ0.1522316
1 MORI COIN(MORI) in CHF
Fr0.0327692
1 MORI COIN(MORI) in HKD
HK$0.3218848
1 MORI COIN(MORI) in AMD
֏15.8864252
1 MORI COIN(MORI) in MAD
.د.م0.3824456
1 MORI COIN(MORI) in MXN
$0.765306
1 MORI COIN(MORI) in SAR
ريال0.15555
1 MORI COIN(MORI) in ETB
Br6.3335812
1 MORI COIN(MORI) in KES
KSh5.3588012
1 MORI COIN(MORI) in JOD
د.أ0.02940932
1 MORI COIN(MORI) in PLN
0.151402
1 MORI COIN(MORI) in RON
лв0.1812676
1 MORI COIN(MORI) in SEK
kr0.389912
1 MORI COIN(MORI) in BGN
лв0.0696864
1 MORI COIN(MORI) in HUF
Ft13.914466
1 MORI COIN(MORI) in CZK
0.8673468
1 MORI COIN(MORI) in KWD
د.ك0.01269288
1 MORI COIN(MORI) in ILS
0.1360544
1 MORI COIN(MORI) in BOB
Bs0.286212
1 MORI COIN(MORI) in AZN
0.070516
1 MORI COIN(MORI) in TJS
SM0.3865936
1 MORI COIN(MORI) in GEL
0.1124108
1 MORI COIN(MORI) in AOA
Kz38.0549964
1 MORI COIN(MORI) in BHD
.د.ب0.01559648
1 MORI COIN(MORI) in BMD
$0.04148
1 MORI COIN(MORI) in DKK
kr0.2663016
1 MORI COIN(MORI) in HNL
L1.0842872
1 MORI COIN(MORI) in MUR
1.8885844
1 MORI COIN(MORI) in NAD
$0.7159448
1 MORI COIN(MORI) in NOK
kr0.4148
1 MORI COIN(MORI) in NZD
$0.0717604
1 MORI COIN(MORI) in PAB
B/.0.04148
1 MORI COIN(MORI) in PGK
K0.1746308
1 MORI COIN(MORI) in QAR
ر.ق0.1509872
1 MORI COIN(MORI) in RSD
дин.4.1890652
1 MORI COIN(MORI) in UZS
soʻm505.8535776
1 MORI COIN(MORI) in ALL
L3.44284
1 MORI COIN(MORI) in ANG
ƒ0.0742492
1 MORI COIN(MORI) in AWG
ƒ0.0742492
1 MORI COIN(MORI) in BBD
$0.08296
1 MORI COIN(MORI) in BAM
KM0.0696864
1 MORI COIN(MORI) in BIF
Fr122.32452
1 MORI COIN(MORI) in BND
$0.0535092
1 MORI COIN(MORI) in BSD
$0.04148
1 MORI COIN(MORI) in JMD
$6.651318
1 MORI COIN(MORI) in KHR
167.25773
1 MORI COIN(MORI) in KMF
Fr17.58752
1 MORI COIN(MORI) in LAK
901.7391124
1 MORI COIN(MORI) in LKR
රු12.5962316
1 MORI COIN(MORI) in MDL
L0.7047452
1 MORI COIN(MORI) in MGA
Ar187.6920224
1 MORI COIN(MORI) in MOP
P0.33184
1 MORI COIN(MORI) in MVR
0.634644
1 MORI COIN(MORI) in MWK
MK72.0138428
1 MORI COIN(MORI) in MZN
MT2.650572
1 MORI COIN(MORI) in NPR
रु5.8233772
1 MORI COIN(MORI) in PYG
294.17616
1 MORI COIN(MORI) in RWF
Fr60.10452
1 MORI COIN(MORI) in SBD
$0.3426248
1 MORI COIN(MORI) in SCR
0.5798904
1 MORI COIN(MORI) in SRD
$1.6480004
1 MORI COIN(MORI) in SVC
$0.3625352
1 MORI COIN(MORI) in SZL
L0.7147004
1 MORI COIN(MORI) in TMT
m0.1455948
1 MORI COIN(MORI) in TND
د.ت0.12157788
1 MORI COIN(MORI) in TTD
$0.2812344
1 MORI COIN(MORI) in UGX
Sh144.51632
1 MORI COIN(MORI) in XAF
Fr23.39472
1 MORI COIN(MORI) in XCD
$0.111996
1 MORI COIN(MORI) in XOF
Fr23.39472
1 MORI COIN(MORI) in XPF
Fr4.23096
1 MORI COIN(MORI) in BWP
P0.5919196
1 MORI COIN(MORI) in BZD
$0.0833748
1 MORI COIN(MORI) in CVE
$3.9505552
1 MORI COIN(MORI) in DJF
Fr7.34196
1 MORI COIN(MORI) in DOP
$2.6572088
1 MORI COIN(MORI) in DZD
د.ج5.3994516
1 MORI COIN(MORI) in FJD
$0.0941596
1 MORI COIN(MORI) in GNF
Fr360.6686
1 MORI COIN(MORI) in GTQ
Q0.317322
1 MORI COIN(MORI) in GYD
$8.677616
1 MORI COIN(MORI) in ISK
kr5.10204

MORI COIN Ressource

Für ein tieferes Verständnis von MORI COIN sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle MORI COIN Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MORI COIN

Wie viel ist MORI COIN (MORI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MORI in USD beträgt 0.04148 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MORI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MORI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.04148. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MORI COIN?
Die Marktkapitalisierung von MORI beträgt $ 33.18M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MORI?
Das Umlaufangebot von MORI beträgt 800.01M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MORI?
MORI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.20062000753120068 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MORI?
MORI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.02241657164171012 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MORI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MORI beträgt $ 151.28K USD.
Wird MORI dieses Jahr noch steigen?
MORI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MORI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:36 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

