2026 $ 0.041412 5.00%

2027 $ 0.043482 10.25%

2028 $ 0.045656 15.76%

2029 $ 0.047939 21.55%

2030 $ 0.050336 27.63%

2031 $ 0.052853 34.01%

2032 $ 0.055496 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.058270 47.75%

2034 $ 0.061184 55.13%

2035 $ 0.064243 62.89%

2036 $ 0.067455 71.03%

2037 $ 0.070828 79.59%

2038 $ 0.074370 88.56%

2039 $ 0.078088 97.99%

2040 $ 0.081992 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige MORI COIN Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.03944 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.039445 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.039477 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.039602 0.41% MORI COIN (MORI) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für MORI am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.03944 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. MORI COIN (MORI) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für MORI bei $0.039445 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. MORI COIN (MORI) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für MORI bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.039477 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. MORI COIN (MORI) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für MORI bei $0.039602 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle MORI COIN Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.03944$ 0.03944 $ 0.03944 Preisänderung (24H) +1.80% Marktkapitalisierung $ 31.55M$ 31.55M $ 31.55M Umlaufangebot 800.01M 800.01M 800.01M Volumen (24H) $ 187.19K$ 187.19K $ 187.19K Volumen (24H) -- Der aktuelle MORI-Preis beträgt $ 0.03944. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von +1.80% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 187.19K. Darüber hinaus verfügt MORI über ein Umlaufangebot von 800.01M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 31.55M. Live-Preis von MORI ansehen

MORI COIN Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von MORI COIN beträgt der aktuelle Preis von MORI COIN 0.03944USD. Das umlaufende Angebot von MORI COIN (MORI) liegt bei 0.00 MORI , was zu einer Marktkapitalisierung von $31.55M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.25% $ 0.007850 $ 0.04243 $ 0.03136

7 Tage 0.43% $ 0.011810 $ 0.04243 $ 0.02447

30 Tage 0.02% $ 0.000699 $ 0.04779 $ 0.02447 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat MORI COIN eine Preisbewegung von $0.007850 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.25% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde MORI COIN zu einem Höchstpreis von $0.04243 und einem Tiefstpreis von $0.02447 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.43% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von MORI für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat MORI COIN eine Veränderung von 0.02% erfahren, was etwa $0.000699 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass MORI in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen MORI COIN-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen MORI-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von MORI COIN (MORI)? Das MORI COIN Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von MORI basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für MORI COIN im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von MORI berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von MORI COIN beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von MORI. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von MORI, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von MORI COIN zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für MORI wichtig?

MORI Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

