Der Echtzeitpreis von Moonveil beträgt heute 0.07071 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MORE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MORE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Moonveil beträgt heute 0.07071 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MORE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MORE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MORE

MORE-Preisinformationen

MORE-Whitepaper

Offizielle MORE-Website

MORE-Tokenökonomie

MORE-Preisprognose

MORE Verlauf

MORE Kaufanleitung

MORE-zu-Fiat-Währungsrechner

MORE Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Moonveil Logo

Moonveil Kurs(MORE)

1 MORE zu USD Echtzeitpreis:

$0.07071
$0.07071$0.07071
-0.56%1D
USD
Moonveil (MORE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:45:00 (UTC+8)

Moonveil (MORE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.07033
$ 0.07033$ 0.07033
24H Tief
$ 0.07264
$ 0.07264$ 0.07264
24H Hoch

$ 0.07033
$ 0.07033$ 0.07033

$ 0.07264
$ 0.07264$ 0.07264

--
----

--
----

+0.22%

-0.55%

-7.84%

-7.84%

Der Echtzeitpreis von Moonveil (MORE) beträgt $ 0.07071. In den letzten 24 Stunden wurde MORE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.07033 und einem Höchstpreis von $ 0.07264 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MORE liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MORE im letzten Stunde um +0.22%, in den letzten 24 Stunden um -0.55% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Moonveil (MORE) Marktinformationen

--
----

$ 54.82K
$ 54.82K$ 54.82K

$ 70.71M
$ 70.71M$ 70.71M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Moonveil beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.82K. Das Umlaufangebot von MORE liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 70.71M.

Moonveil (MORE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Moonveil für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0003982-0.55%
30 Tage$ -0.02707-27.69%
60 Tage$ -0.03241-31.43%
90 Tage$ +0.04625+189.08%
Moonveil-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MORE eine Veränderung von $ -0.0003982 (-0.55%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Moonveil 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.02707(-27.69%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Moonveil 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MORE eine Veränderung von $ -0.03241 (-31.43%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Moonveil 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.04625 (+189.08%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Moonveil (MORE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Moonveil-Preisverlauf an.

Was ist Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Moonveil Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MORE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Moonveil auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Moonveil-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Moonveil-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Moonveil (MORE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Moonveil-(MORE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Moonveil zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Moonveil-Preisprognose an!

Moonveil (MORE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Moonveil (MORE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MORE Token!

Wie kauft man Moonveil MORE

Suchen Sie nach wie man Moonveil kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Moonveil direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MORE zu lokalen Währungen

1 Moonveil(MORE) in VND
1,860.73365
1 Moonveil(MORE) in AUD
A$0.1067721
1 Moonveil(MORE) in GBP
0.0523254
1 Moonveil(MORE) in EUR
0.0601035
1 Moonveil(MORE) in USD
$0.07071
1 Moonveil(MORE) in MYR
RM0.296982
1 Moonveil(MORE) in TRY
2.9450715
1 Moonveil(MORE) in JPY
¥10.39437
1 Moonveil(MORE) in ARS
ARS$100.726395
1 Moonveil(MORE) in RUB
5.8130691
1 Moonveil(MORE) in INR
6.2740983
1 Moonveil(MORE) in IDR
Rp1,178.4995286
1 Moonveil(MORE) in KRW
99.5914995
1 Moonveil(MORE) in PHP
4.094109
1 Moonveil(MORE) in EGP
￡E.3.3749883
1 Moonveil(MORE) in BRL
R$0.3768843
1 Moonveil(MORE) in CAD
C$0.0982869
1 Moonveil(MORE) in BDT
8.6018715
1 Moonveil(MORE) in NGN
103.5279252
1 Moonveil(MORE) in COP
$275.1361455
1 Moonveil(MORE) in ZAR
R.1.2176262
1 Moonveil(MORE) in UAH
2.9160804
1 Moonveil(MORE) in TZS
T.Sh.173.73447
1 Moonveil(MORE) in VES
Bs12.86922
1 Moonveil(MORE) in CLP
$68.23515
1 Moonveil(MORE) in PKR
Rs19.8900159
1 Moonveil(MORE) in KZT
38.7024114
1 Moonveil(MORE) in THB
฿2.2867614
1 Moonveil(MORE) in TWD
NT$2.1488769
1 Moonveil(MORE) in AED
د.إ0.2595057
1 Moonveil(MORE) in CHF
Fr0.0558609
1 Moonveil(MORE) in HKD
HK$0.5501238
1 Moonveil(MORE) in AMD
֏27.0918294
1 Moonveil(MORE) in MAD
.د.م0.6427539
1 Moonveil(MORE) in MXN
$1.3003569
1 Moonveil(MORE) in SAR
ريال0.2644554
1 Moonveil(MORE) in ETB
Br10.2593139
1 Moonveil(MORE) in KES
KSh9.1314894
1 Moonveil(MORE) in JOD
د.أ0.05013339
1 Moonveil(MORE) in PLN
0.2559702
1 Moonveil(MORE) in RON
лв0.3061743
1 Moonveil(MORE) in SEK
kr0.6625527
1 Moonveil(MORE) in BGN
лв0.1173786
1 Moonveil(MORE) in HUF
Ft23.3823828
1 Moonveil(MORE) in CZK
1.4608686
1 Moonveil(MORE) in KWD
د.ك0.02156655
1 Moonveil(MORE) in ILS
0.233343
1 Moonveil(MORE) in BOB
Bs0.487899
1 Moonveil(MORE) in AZN
0.120207
1 Moonveil(MORE) in TJS
SM0.6583101
1 Moonveil(MORE) in GEL
0.1923312
1 Moonveil(MORE) in AOA
Kz64.8120789
1 Moonveil(MORE) in BHD
.د.ب0.02658696
1 Moonveil(MORE) in BMD
$0.07071
1 Moonveil(MORE) in DKK
kr0.4497156
1 Moonveil(MORE) in HNL
L1.8490665
1 Moonveil(MORE) in MUR
3.2038701
1 Moonveil(MORE) in NAD
$1.2183333
1 Moonveil(MORE) in NOK
kr0.7035645
1 Moonveil(MORE) in NZD
$0.1209141
1 Moonveil(MORE) in PAB
B/.0.07071
1 Moonveil(MORE) in PGK
K0.3005175
1 Moonveil(MORE) in QAR
ر.ق0.2573844
1 Moonveil(MORE) in RSD
дин.7.0547367
1 Moonveil(MORE) in UZS
soʻm851.9275149
1 Moonveil(MORE) in ALL
L5.8257969
1 Moonveil(MORE) in ANG
ƒ0.1265709
1 Moonveil(MORE) in AWG
ƒ0.127278
1 Moonveil(MORE) in BBD
$0.14142
1 Moonveil(MORE) in BAM
KM0.1173786
1 Moonveil(MORE) in BIF
Fr207.95811
1 Moonveil(MORE) in BND
$0.0905088
1 Moonveil(MORE) in BSD
$0.07071
1 Moonveil(MORE) in JMD
$11.3531976
1 Moonveil(MORE) in KHR
283.9756026
1 Moonveil(MORE) in KMF
Fr29.62749
1 Moonveil(MORE) in LAK
1,537.1738823
1 Moonveil(MORE) in LKR
Rs21.3812898
1 Moonveil(MORE) in MDL
L1.1836854
1 Moonveil(MORE) in MGA
Ar315.6692388
1 Moonveil(MORE) in MOP
P0.5663871
1 Moonveil(MORE) in MVR
1.081863
1 Moonveil(MORE) in MWK
MK122.7603381
1 Moonveil(MORE) in MZN
MT4.518369
1 Moonveil(MORE) in NPR
Rs10.054962
1 Moonveil(MORE) in PYG
497.93982
1 Moonveil(MORE) in RWF
Fr102.31737
1 Moonveil(MORE) in SBD
$0.5826504
1 Moonveil(MORE) in SCR
1.0337802
1 Moonveil(MORE) in SRD
$2.694051
1 Moonveil(MORE) in SVC
$0.6180054
1 Moonveil(MORE) in SZL
L1.2176262
1 Moonveil(MORE) in TMT
m0.247485
1 Moonveil(MORE) in TND
د.ت0.20590752
1 Moonveil(MORE) in TTD
$0.4787067
1 Moonveil(MORE) in UGX
Sh244.6566
1 Moonveil(MORE) in XAF
Fr39.45618
1 Moonveil(MORE) in XCD
$0.190917
1 Moonveil(MORE) in XOF
Fr39.45618
1 Moonveil(MORE) in XPF
Fr7.14171
1 Moonveil(MORE) in BWP
P0.9390288
1 Moonveil(MORE) in BZD
$0.1421271
1 Moonveil(MORE) in CVE
$6.6403761
1 Moonveil(MORE) in DJF
Fr12.58638
1 Moonveil(MORE) in DOP
$4.426446
1 Moonveil(MORE) in DZD
د.ج9.1555308
1 Moonveil(MORE) in FJD
$0.1590975
1 Moonveil(MORE) in GNF
Fr614.82345
1 Moonveil(MORE) in GTQ
Q0.5416386
1 Moonveil(MORE) in GYD
$14.7861681
1 Moonveil(MORE) in ISK
kr8.4852

Moonveil Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Moonveil sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Moonveil Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Moonveil

Wie viel ist Moonveil (MORE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MORE in USD beträgt 0.07071 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MORE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MORE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.07071. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Moonveil?
Die Marktkapitalisierung von MORE beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MORE?
Das Umlaufangebot von MORE beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MORE?
MORE erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MORE?
MORE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MORE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MORE beträgt $ 54.82K USD.
Wird MORE dieses Jahr noch steigen?
MORE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MORE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:45:00 (UTC+8)

Moonveil (MORE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Top News

Erträge aus Margin-Futures bei MEXC: Chancen und Herausforderungen für das doppelte Einkommen aus dem Handel

October 3, 2025

Intelligent Handel, Null Gebühren: Wie die KI-unterstützten Aufträge von MEXC das Spiel verändern

October 3, 2025

GameFi 2.0: Warum die Token-Ökonomie die Zukunft des Blockchain-Gamings bestimmen wird

October 3, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

MORE-zu-USD-Rechner

Menge

MORE
MORE
USD
USD

1 MORE = 0.0707 USD

MORE handeln

MORE/USDC
$0.07062
$0.07062$0.07062
-0.86%
MORE/USDT
$0.07071
$0.07071$0.07071
-0.61%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr