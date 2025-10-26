Der Echtzeitpreis von Minutes Networ beträgt heute 0.1803 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MNTX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MNTX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Minutes Networ beträgt heute 0.1803 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MNTX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MNTX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Minutes Networ Logo

Minutes Networ Kurs(MNTX)

1 MNTX zu USD Echtzeitpreis:

$0.1803
$0.1803$0.1803
+2.55%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:14 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1758
$ 0.1758$ 0.1758
24H Tief
$ 0.2186
$ 0.2186$ 0.2186
24H Hoch

$ 0.1758
$ 0.1758$ 0.1758

$ 0.2186
$ 0.2186$ 0.2186

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

0.00%

+2.55%

+5.99%

+5.99%

Der Echtzeitpreis von Minutes Networ (MNTX) beträgt $ 0.1803. In den letzten 24 Stunden wurde MNTX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1758 und einem Höchstpreis von $ 0.2186 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MNTX liegt bei $ 0.5035847309180984, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.12356632139260672.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MNTX im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +2.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Minutes Networ (MNTX) Marktinformationen

No.999

$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M

$ 32.85K
$ 32.85K$ 32.85K

$ 90.15M
$ 90.15M$ 90.15M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,211,512.52592564
79,211,512.52592564 79,211,512.52592564

15.53%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Minutes Networ beträgt $ 14.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 32.85K. Das Umlaufangebot von MNTX liegt bei 77.67M, das Gesamtangebot bei 79211512.52592564. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 90.15M.

Minutes Networ (MNTX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Minutes Networ für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.004483+2.55%
30 Tage$ -0.0644-26.32%
60 Tage$ -0.1539-46.06%
90 Tage$ -0.2058-53.31%
Minutes Networ-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MNTX eine Veränderung von $ +0.004483 (+2.55%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Minutes Networ 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0644(-26.32%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Minutes Networ 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MNTX eine Veränderung von $ -0.1539 (-46.06%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Minutes Networ 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.2058 (-53.31%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Minutes Networ (MNTX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Minutes Networ-Preisverlauf an.

Was ist Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token (MNTx) revolutioniert die globale Telekommunikation. MNTx-DePIN-Nodes leiten Sprachverkehr, senken Kosten und ermöglichen den Zugang zu einer 250 Milliarden $ schweren Branche.

Minutes Networ ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Minutes Networ Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MNTX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Minutes Networ auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Minutes Networ-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Minutes Networ-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Minutes Networ (MNTX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Minutes Networ-(MNTX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Minutes Networ zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Minutes Networ-Preisprognose an!

Minutes Networ (MNTX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Minutes Networ (MNTX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MNTX Token!

Wie kauft man Minutes Networ MNTX

Suchen Sie nach wie man Minutes Networ kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Minutes Networ direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MNTX zu lokalen Währungen

1 Minutes Networ(MNTX) in VND
4,744.5945
1 Minutes Networ(MNTX) in AUD
A$0.275859
1 Minutes Networ(MNTX) in GBP
0.135225
1 Minutes Networ(MNTX) in EUR
0.155058
1 Minutes Networ(MNTX) in USD
$0.1803
1 Minutes Networ(MNTX) in MYR
RM0.760866
1 Minutes Networ(MNTX) in TRY
7.561782
1 Minutes Networ(MNTX) in JPY
¥27.4056
1 Minutes Networ(MNTX) in ARS
ARS$268.702893
1 Minutes Networ(MNTX) in RUB
14.353683
1 Minutes Networ(MNTX) in INR
15.832143
1 Minutes Networ(MNTX) in IDR
Rp3,004.998798
1 Minutes Networ(MNTX) in PHP
10.592625
1 Minutes Networ(MNTX) in EGP
￡E.8.566053
1 Minutes Networ(MNTX) in BRL
R$0.970014
1 Minutes Networ(MNTX) in CAD
C$0.25242
1 Minutes Networ(MNTX) in BDT
22.092159
1 Minutes Networ(MNTX) in NGN
263.210955
1 Minutes Networ(MNTX) in COP
$698.835588
1 Minutes Networ(MNTX) in ZAR
R.3.111978
1 Minutes Networ(MNTX) in UAH
7.581615
1 Minutes Networ(MNTX) in TZS
T.Sh.448.507068
1 Minutes Networ(MNTX) in VES
Bs38.2236
1 Minutes Networ(MNTX) in CLP
$169.6623
1 Minutes Networ(MNTX) in PKR
Rs50.658891
1 Minutes Networ(MNTX) in KZT
97.09155
1 Minutes Networ(MNTX) in THB
฿5.886795
1 Minutes Networ(MNTX) in TWD
NT$5.560452
1 Minutes Networ(MNTX) in AED
د.إ0.661701
1 Minutes Networ(MNTX) in CHF
Fr0.142437
1 Minutes Networ(MNTX) in HKD
HK$1.399128
1 Minutes Networ(MNTX) in AMD
֏69.053097
1 Minutes Networ(MNTX) in MAD
.د.م1.662366
1 Minutes Networ(MNTX) in MXN
$3.326535
1 Minutes Networ(MNTX) in SAR
ريال0.676125
1 Minutes Networ(MNTX) in ETB
Br27.530007
1 Minutes Networ(MNTX) in KES
KSh23.292957
1 Minutes Networ(MNTX) in JOD
د.أ0.1278327
1 Minutes Networ(MNTX) in PLN
0.658095
1 Minutes Networ(MNTX) in RON
лв0.787911
1 Minutes Networ(MNTX) in SEK
kr1.69482
1 Minutes Networ(MNTX) in BGN
лв0.302904
1 Minutes Networ(MNTX) in HUF
Ft60.481635
1 Minutes Networ(MNTX) in CZK
3.770073
1 Minutes Networ(MNTX) in KWD
د.ك0.0551718
1 Minutes Networ(MNTX) in ILS
0.591384
1 Minutes Networ(MNTX) in BOB
Bs1.24407
1 Minutes Networ(MNTX) in AZN
0.30651
1 Minutes Networ(MNTX) in TJS
SM1.680396
1 Minutes Networ(MNTX) in GEL
0.488613
1 Minutes Networ(MNTX) in AOA
Kz165.412629
1 Minutes Networ(MNTX) in BHD
.د.ب0.0677928
1 Minutes Networ(MNTX) in BMD
$0.1803
1 Minutes Networ(MNTX) in DKK
kr1.157526
1 Minutes Networ(MNTX) in HNL
L4.713042
1 Minutes Networ(MNTX) in MUR
8.209059
1 Minutes Networ(MNTX) in NAD
$3.111978
1 Minutes Networ(MNTX) in NOK
kr1.803
1 Minutes Networ(MNTX) in NZD
$0.311919
1 Minutes Networ(MNTX) in PAB
B/.0.1803
1 Minutes Networ(MNTX) in PGK
K0.759063
1 Minutes Networ(MNTX) in QAR
ر.ق0.656292
1 Minutes Networ(MNTX) in RSD
дин.18.208497
1 Minutes Networ(MNTX) in UZS
soʻm2,198.780136
1 Minutes Networ(MNTX) in ALL
L14.9649
1 Minutes Networ(MNTX) in ANG
ƒ0.322737
1 Minutes Networ(MNTX) in AWG
ƒ0.322737
1 Minutes Networ(MNTX) in BBD
$0.3606
1 Minutes Networ(MNTX) in BAM
KM0.302904
1 Minutes Networ(MNTX) in BIF
Fr531.7047
1 Minutes Networ(MNTX) in BND
$0.232587
1 Minutes Networ(MNTX) in BSD
$0.1803
1 Minutes Networ(MNTX) in JMD
$28.911105
1 Minutes Networ(MNTX) in KHR
727.014675
1 Minutes Networ(MNTX) in KMF
Fr76.4472
1 Minutes Networ(MNTX) in LAK
3,919.565139
1 Minutes Networ(MNTX) in LKR
රු54.751701
1 Minutes Networ(MNTX) in MDL
L3.063297
1 Minutes Networ(MNTX) in MGA
Ar815.835864
1 Minutes Networ(MNTX) in MOP
P1.4424
1 Minutes Networ(MNTX) in MVR
2.75859
1 Minutes Networ(MNTX) in MWK
MK313.020633
1 Minutes Networ(MNTX) in MZN
MT11.52117
1 Minutes Networ(MNTX) in NPR
रु25.312317
1 Minutes Networ(MNTX) in PYG
1,278.6876
1 Minutes Networ(MNTX) in RWF
Fr261.2547
1 Minutes Networ(MNTX) in SBD
$1.489278
1 Minutes Networ(MNTX) in SCR
2.520594
1 Minutes Networ(MNTX) in SRD
$7.163319
1 Minutes Networ(MNTX) in SVC
$1.575822
1 Minutes Networ(MNTX) in SZL
L3.106569
1 Minutes Networ(MNTX) in TMT
m0.632853
1 Minutes Networ(MNTX) in TND
د.ت0.5284593
1 Minutes Networ(MNTX) in TTD
$1.222434
1 Minutes Networ(MNTX) in UGX
Sh628.1652
1 Minutes Networ(MNTX) in XAF
Fr101.6892
1 Minutes Networ(MNTX) in XCD
$0.48681
1 Minutes Networ(MNTX) in XOF
Fr101.6892
1 Minutes Networ(MNTX) in XPF
Fr18.3906
1 Minutes Networ(MNTX) in BWP
P2.572881
1 Minutes Networ(MNTX) in BZD
$0.362403
1 Minutes Networ(MNTX) in CVE
$17.171772
1 Minutes Networ(MNTX) in DJF
Fr31.9131
1 Minutes Networ(MNTX) in DOP
$11.550018
1 Minutes Networ(MNTX) in DZD
د.ج23.469651
1 Minutes Networ(MNTX) in FJD
$0.409281
1 Minutes Networ(MNTX) in GNF
Fr1,567.7085
1 Minutes Networ(MNTX) in GTQ
Q1.379295
1 Minutes Networ(MNTX) in GYD
$37.71876
1 Minutes Networ(MNTX) in ISK
kr22.1769

Für ein tieferes Verständnis von Minutes Networ sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Minutes Networ Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Minutes Networ

Wie viel ist Minutes Networ (MNTX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MNTX in USD beträgt 0.1803 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MNTX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MNTX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1803. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Minutes Networ?
Die Marktkapitalisierung von MNTX beträgt $ 14.00M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MNTX?
Das Umlaufangebot von MNTX beträgt 77.67M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MNTX?
MNTX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.5035847309180984 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MNTX?
MNTX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.12356632139260672 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MNTX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MNTX beträgt $ 32.85K USD.
Wird MNTX dieses Jahr noch steigen?
MNTX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MNTX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Minutes Networ (MNTX) – Wichtige Branchen‑Updates

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

