Minutes Networ (MNTX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Minutes Networ-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark MNTX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

MNTX kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Minutes Networ zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.1751 $0.1751 $0.1751 +2.93% USD Tatsächlich Vorhersage Minutes Networ Preisprognose für 2025–2050 (USD) Minutes Networ (MNTX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Minutes Networ potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.1751 erreichen. Minutes Networ (MNTX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Minutes Networ potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.183855 erreichen. Minutes Networ (MNTX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von MNTX im Jahr 2027 $ 0.193047 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Minutes Networ (MNTX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von MNTX im Jahr 2028 $ 0.202700 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Minutes Networ (MNTX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von MNTX im Jahr 2029 bei $ 0.212835 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Minutes Networ (MNTX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von MNTX im Jahr 2030 bei $ 0.223476 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Minutes Networ (MNTX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Minutes Networ potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.364020 erreichen. Minutes Networ (MNTX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Minutes Networ potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.592950 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.1751 0.00%

2026 $ 0.183855 5.00%

2027 $ 0.193047 10.25%

2028 $ 0.202700 15.76%

2029 $ 0.212835 21.55%

2030 $ 0.223476 27.63%

2031 $ 0.234650 34.01%

2032 $ 0.246383 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.258702 47.75%

2034 $ 0.271637 55.13%

2035 $ 0.285219 62.89%

2036 $ 0.299480 71.03%

2037 $ 0.314454 79.59%

2038 $ 0.330177 88.56%

2039 $ 0.346686 97.99%

2040 $ 0.364020 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Minutes Networ Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.1751 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.175123 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.175267 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.175819 0.41% Minutes Networ (MNTX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für MNTX am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.1751 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Minutes Networ (MNTX) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für MNTX bei $0.175123 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Minutes Networ (MNTX) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für MNTX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.175267 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Minutes Networ (MNTX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für MNTX bei $0.175819 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Minutes Networ Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.1751$ 0.1751 $ 0.1751 Preisänderung (24H) +2.93% Marktkapitalisierung $ 13.60M$ 13.60M $ 13.60M Umlaufangebot 77.67M 77.67M 77.67M Volumen (24H) $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Volumen (24H) -- Der aktuelle MNTX-Preis beträgt $ 0.1751. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von +2.93% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 12.58K. Darüber hinaus verfügt MNTX über ein Umlaufangebot von 77.67M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 13.60M. Live-Preis von MNTX ansehen

So kaufen Sie Minutes Networ (MNTX) Möchten Sie MNTX kaufen? Sie können MNTX jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie Minutes Networ kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie MNTX kaufen können

Minutes Networ Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Minutes Networ beträgt der aktuelle Preis von Minutes Networ 0.1751USD. Das umlaufende Angebot von Minutes Networ (MNTX) liegt bei 0.00 MNTX , was zu einer Marktkapitalisierung von $13.60M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -0.02% $ -0.004099 $ 0.1985 $ 0.1701

7 Tage 0.03% $ 0.004299 $ 0.23 $ 0.1701

30 Tage -0.22% $ -0.0499 $ 0.318 $ 0.1552 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Minutes Networ eine Preisbewegung von $-0.004099 gezeigt, was einer Wertveränderung von -0.02% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Minutes Networ zu einem Höchstpreis von $0.23 und einem Tiefstpreis von $0.1701 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.03% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von MNTX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Minutes Networ eine Veränderung von -0.22% erfahren, was etwa $-0.0499 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass MNTX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Minutes Networ-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen MNTX-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Minutes Networ (MNTX)? Das Minutes Networ Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von MNTX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Minutes Networ im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von MNTX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Minutes Networ beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von MNTX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von MNTX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Minutes Networ zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für MNTX wichtig?

MNTX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in MNTX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird MNTX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von MNTX nächster Monat? Laut dem Minutes Networ (MNTX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte MNTX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 MNTX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Minutes Networ (MNTX) beträgt heute $0.1751 . Laut dem obigen Prognosemodul wird MNTX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von MNTX im Jahr 2027? Für Minutes Networ (MNTX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 MNTX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von MNTX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Minutes Networ (MNTX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von MNTX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Minutes Networ (MNTX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 MNTX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Minutes Networ (MNTX) beträgt heute $0.1751 . Laut dem obigen Prognosemodul wird MNTX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die MNTX-Preisprognose für 2040? Für Minutes Networ (MNTX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 MNTX bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren