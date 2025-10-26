Der Echtzeitpreis von Eli Lilly beträgt heute 825.18 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LLYON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LLYON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Eli Lilly beträgt heute 825.18 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LLYON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LLYON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über LLYON

LLYON-Preisinformationen

Offizielle LLYON-Website

LLYON-Tokenökonomie

LLYON-Preisprognose

LLYON Verlauf

LLYON Kaufanleitung

LLYON-zu-Fiat-Währungsrechner

LLYON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Eli Lilly Logo

Eli Lilly Kurs(LLYON)

1 LLYON zu USD Echtzeitpreis:

$825.13
$825.13$825.13
-1.15%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:08:57 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 823.84
$ 823.84$ 823.84
24H Tief
$ 834.79
$ 834.79$ 834.79
24H Hoch

$ 823.84
$ 823.84$ 823.84

$ 834.79
$ 834.79$ 834.79

$ 868.2113662566151
$ 868.2113662566151$ 868.2113662566151

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

+0.04%

-1.15%

+3.62%

+3.62%

Der Echtzeitpreis von Eli Lilly (LLYON) beträgt $ 825.18. In den letzten 24 Stunden wurde LLYON zwischen einem Tiefstpreis von $ 823.84 und einem Höchstpreis von $ 834.79 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LLYON liegt bei $ 868.2113662566151, der bisherige Tiefstpreis bei $ 712.8133541417105.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LLYON im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um -1.15% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Eli Lilly (LLYON) Marktinformationen

No.1611

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

$ 54.81K
$ 54.81K$ 54.81K

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

4.00K
4.00K 4.00K

3,995.66645533
3,995.66645533 3,995.66645533

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Eli Lilly beträgt $ 3.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.81K. Das Umlaufangebot von LLYON liegt bei 4.00K, das Gesamtangebot bei 3995.66645533. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.30M.

Eli Lilly (LLYON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Eli Lilly für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -9.5994-1.15%
30 Tage$ +97.2+13.35%
60 Tage$ +145.18+21.35%
90 Tage$ +145.18+21.35%
Eli Lilly-Preisänderung heute

Heute verzeichnete LLYON eine Veränderung von $ -9.5994 (-1.15%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Eli Lilly 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +97.2(+13.35%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Eli Lilly 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete LLYON eine Veränderung von $ +145.18 (+21.35%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Eli Lilly 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +145.18 (+21.35%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Eli Lilly (LLYON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Eli Lilly-Preisverlauf an.

Was ist Eli Lilly (LLYON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Eli Lilly ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Eli Lilly Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- LLYON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Eli Lilly auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Eli Lilly-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Eli Lilly-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Eli Lilly (LLYON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Eli Lilly-(LLYON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Eli Lilly zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Eli Lilly-Preisprognose an!

Eli Lilly (LLYON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Eli Lilly (LLYON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LLYON Token!

Wie kauft man Eli Lilly LLYON

Suchen Sie nach wie man Eli Lilly kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Eli Lilly direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

LLYON zu lokalen Währungen

1 Eli Lilly(LLYON) in VND
21,714,611.7
1 Eli Lilly(LLYON) in AUD
A$1,262.5254
1 Eli Lilly(LLYON) in GBP
618.885
1 Eli Lilly(LLYON) in EUR
709.6548
1 Eli Lilly(LLYON) in USD
$825.18
1 Eli Lilly(LLYON) in MYR
RM3,482.2596
1 Eli Lilly(LLYON) in TRY
34,608.0492
1 Eli Lilly(LLYON) in JPY
¥125,427.36
1 Eli Lilly(LLYON) in ARS
ARS$1,229,774.0058
1 Eli Lilly(LLYON) in RUB
65,692.5798
1 Eli Lilly(LLYON) in INR
72,459.0558
1 Eli Lilly(LLYON) in IDR
Rp13,752,994.4988
1 Eli Lilly(LLYON) in PHP
48,479.325
1 Eli Lilly(LLYON) in EGP
￡E.39,204.3018
1 Eli Lilly(LLYON) in BRL
R$4,439.4684
1 Eli Lilly(LLYON) in CAD
C$1,155.252
1 Eli Lilly(LLYON) in BDT
101,109.3054
1 Eli Lilly(LLYON) in NGN
1,204,639.023
1 Eli Lilly(LLYON) in COP
$3,198,364.6728
1 Eli Lilly(LLYON) in ZAR
R.14,242.6068
1 Eli Lilly(LLYON) in UAH
34,698.819
1 Eli Lilly(LLYON) in TZS
T.Sh.2,052,684.7608
1 Eli Lilly(LLYON) in VES
Bs174,938.16
1 Eli Lilly(LLYON) in CLP
$776,494.38
1 Eli Lilly(LLYON) in PKR
Rs231,850.8246
1 Eli Lilly(LLYON) in KZT
444,359.43
1 Eli Lilly(LLYON) in THB
฿26,942.127
1 Eli Lilly(LLYON) in TWD
NT$25,448.5512
1 Eli Lilly(LLYON) in AED
د.إ3,028.4106
1 Eli Lilly(LLYON) in CHF
Fr651.8922
1 Eli Lilly(LLYON) in HKD
HK$6,403.3968
1 Eli Lilly(LLYON) in AMD
֏316,035.6882
1 Eli Lilly(LLYON) in MAD
.د.م7,608.1596
1 Eli Lilly(LLYON) in MXN
$15,224.571
1 Eli Lilly(LLYON) in SAR
ريال3,094.425
1 Eli Lilly(LLYON) in ETB
Br125,996.7342
1 Eli Lilly(LLYON) in KES
KSh106,605.0042
1 Eli Lilly(LLYON) in JOD
د.أ585.05262
1 Eli Lilly(LLYON) in PLN
3,011.907
1 Eli Lilly(LLYON) in RON
лв3,606.0366
1 Eli Lilly(LLYON) in SEK
kr7,756.692
1 Eli Lilly(LLYON) in BGN
лв1,386.3024
1 Eli Lilly(LLYON) in HUF
Ft276,806.631
1 Eli Lilly(LLYON) in CZK
17,254.5138
1 Eli Lilly(LLYON) in KWD
د.ك252.50508
1 Eli Lilly(LLYON) in ILS
2,706.5904
1 Eli Lilly(LLYON) in BOB
Bs5,693.742
1 Eli Lilly(LLYON) in AZN
1,402.806
1 Eli Lilly(LLYON) in TJS
SM7,690.6776
1 Eli Lilly(LLYON) in GEL
2,236.2378
1 Eli Lilly(LLYON) in AOA
Kz757,044.8874
1 Eli Lilly(LLYON) in BHD
.د.ب310.26768
1 Eli Lilly(LLYON) in BMD
$825.18
1 Eli Lilly(LLYON) in DKK
kr5,297.6556
1 Eli Lilly(LLYON) in HNL
L21,570.2052
1 Eli Lilly(LLYON) in MUR
37,570.4454
1 Eli Lilly(LLYON) in NAD
$14,242.6068
1 Eli Lilly(LLYON) in NOK
kr8,251.8
1 Eli Lilly(LLYON) in NZD
$1,427.5614
1 Eli Lilly(LLYON) in PAB
B/.825.18
1 Eli Lilly(LLYON) in PGK
K3,474.0078
1 Eli Lilly(LLYON) in QAR
ر.ق3,003.6552
1 Eli Lilly(LLYON) in RSD
дин.83,334.9282
1 Eli Lilly(LLYON) in UZS
soʻm10,063,169.1216
1 Eli Lilly(LLYON) in ALL
L68,489.94
1 Eli Lilly(LLYON) in ANG
ƒ1,477.0722
1 Eli Lilly(LLYON) in AWG
ƒ1,477.0722
1 Eli Lilly(LLYON) in BBD
$1,650.36
1 Eli Lilly(LLYON) in BAM
KM1,386.3024
1 Eli Lilly(LLYON) in BIF
Fr2,433,455.82
1 Eli Lilly(LLYON) in BND
$1,064.4822
1 Eli Lilly(LLYON) in BSD
$825.18
1 Eli Lilly(LLYON) in JMD
$132,317.613
1 Eli Lilly(LLYON) in KHR
3,327,332.055
1 Eli Lilly(LLYON) in KMF
Fr349,876.32
1 Eli Lilly(LLYON) in LAK
17,938,695.2934
1 Eli Lilly(LLYON) in LKR
රු250,582.4106
1 Eli Lilly(LLYON) in MDL
L14,019.8082
1 Eli Lilly(LLYON) in MGA
Ar3,733,840.4784
1 Eli Lilly(LLYON) in MOP
P6,601.44
1 Eli Lilly(LLYON) in MVR
12,625.254
1 Eli Lilly(LLYON) in MWK
MK1,432,603.2498
1 Eli Lilly(LLYON) in MZN
MT52,729.002
1 Eli Lilly(LLYON) in NPR
रु115,847.0202
1 Eli Lilly(LLYON) in PYG
5,852,176.56
1 Eli Lilly(LLYON) in RWF
Fr1,195,685.82
1 Eli Lilly(LLYON) in SBD
$6,815.9868
1 Eli Lilly(LLYON) in SCR
11,536.0164
1 Eli Lilly(LLYON) in SRD
$32,784.4014
1 Eli Lilly(LLYON) in SVC
$7,212.0732
1 Eli Lilly(LLYON) in SZL
L14,217.8514
1 Eli Lilly(LLYON) in TMT
m2,896.3818
1 Eli Lilly(LLYON) in TND
د.ت2,418.60258
1 Eli Lilly(LLYON) in TTD
$5,594.7204
1 Eli Lilly(LLYON) in UGX
Sh2,874,927.12
1 Eli Lilly(LLYON) in XAF
Fr465,401.52
1 Eli Lilly(LLYON) in XCD
$2,227.986
1 Eli Lilly(LLYON) in XOF
Fr465,401.52
1 Eli Lilly(LLYON) in XPF
Fr84,168.36
1 Eli Lilly(LLYON) in BWP
P11,775.3186
1 Eli Lilly(LLYON) in BZD
$1,658.6118
1 Eli Lilly(LLYON) in CVE
$78,590.1432
1 Eli Lilly(LLYON) in DJF
Fr146,056.86
1 Eli Lilly(LLYON) in DOP
$52,861.0308
1 Eli Lilly(LLYON) in DZD
د.ج107,413.6806
1 Eli Lilly(LLYON) in FJD
$1,873.1586
1 Eli Lilly(LLYON) in GNF
Fr7,174,940.1
1 Eli Lilly(LLYON) in GTQ
Q6,312.627
1 Eli Lilly(LLYON) in GYD
$172,627.656
1 Eli Lilly(LLYON) in ISK
kr101,497.14

Eli Lilly Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Eli Lilly sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Eli Lilly Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Eli Lilly

Wie viel ist Eli Lilly (LLYON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LLYON in USD beträgt 825.18 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LLYON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LLYON-zu-USD-Preis beträgt $ 825.18. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eli Lilly?
Die Marktkapitalisierung von LLYON beträgt $ 3.30M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LLYON?
Das Umlaufangebot von LLYON beträgt 4.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LLYON?
LLYON erreichte einen Allzeithochpreis von 868.2113662566151 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LLYON?
LLYON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 712.8133541417105 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LLYON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LLYON beträgt $ 54.81K USD.
Wird LLYON dieses Jahr noch steigen?
LLYON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LLYON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:08:57 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

LLYON-zu-USD-Rechner

Menge

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 825.18 USD

LLYON handeln

LLYON/USDT
$825.13
$825.13$825.13
-0.98%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,749.44
$111,749.44$111,749.44

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.00
$3,960.00$3,960.00

+0.69%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04853
$0.04853$0.04853

-29.25%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$5.9048
$5.9048$5.9048

-19.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+1.15%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,749.44
$111,749.44$111,749.44

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.00
$3,960.00$3,960.00

+0.69%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6421
$2.6421$2.6421

+1.69%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+1.15%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19704
$0.19704$0.19704

+0.41%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0544
$1.0544$1.0544

+1,657.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050447
$0.050447$0.050447

-85.58%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1502
$0.1502$0.1502

-86.12%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0544
$1.0544$1.0544

+1,657.33%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15437
$0.15437$0.15437

+88.94%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000181
$0.0000000000000000000181$0.0000000000000000000181

+64.54%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.109578
$0.109578$0.109578

+38.78%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007600
$0.000000000000000007600$0.000000000000000007600

+38.18%