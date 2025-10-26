Der Echtzeitpreis von Lemmy The Bat beträgt heute 0.0000086 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LBAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LBAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Lemmy The Bat beträgt heute 0.0000086 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LBAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LBAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Lemmy The Bat Logo

Lemmy The Bat Kurs(LBAI)

1 LBAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.0000086
$0.0000086
-3.15%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:07:45 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000817
$ 0.00000817
24H Tief
$ 0.00000916
$ 0.00000916
24H Hoch

$ 0.00000817
$ 0.00000817

$ 0.00000916
$ 0.00000916

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443

-0.24%

-3.15%

-52.73%

-52.73%

Der Echtzeitpreis von Lemmy The Bat (LBAI) beträgt $ 0.0000086. In den letzten 24 Stunden wurde LBAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000817 und einem Höchstpreis von $ 0.00000916 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LBAI liegt bei $ 0.000142961223304784, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000000069696303443.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LBAI im letzten Stunde um -0.24%, in den letzten 24 Stunden um -3.15% und in den vergangenen 7 Tagen um -52.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lemmy The Bat (LBAI) Marktinformationen

No.2460

$ 593.40K
$ 593.40K

$ 49.22K
$ 49.22K

$ 593.40K
$ 593.40K

69.00B
69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000

100.00%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lemmy The Bat beträgt $ 593.40K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 49.22K. Das Umlaufangebot von LBAI liegt bei 69.00B, das Gesamtangebot bei 69000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 593.40K.

Lemmy The Bat (LBAI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Lemmy The Bat für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000002797-3.15%
30 Tage$ -0.0000167-66.01%
60 Tage$ -0.0000473-84.62%
90 Tage$ -0.0000414-82.80%
Lemmy The Bat-Preisänderung heute

Heute verzeichnete LBAI eine Veränderung von $ -0.0000002797 (-3.15%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Lemmy The Bat 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0000167(-66.01%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Lemmy The Bat 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete LBAI eine Veränderung von $ -0.0000473 (-84.62%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Lemmy The Bat 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0000414 (-82.80%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Lemmy The Bat (LBAI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Lemmy The Bat-Preisverlauf an.

Was ist Lemmy The Bat (LBAI)

Der erste Fledermaus-Meme-Token, der mit KI fliegen wird.

Lemmy The Bat ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Lemmy The Bat Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- LBAI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Lemmy The Bat auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Lemmy The Bat-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Lemmy The Bat-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Lemmy The Bat (LBAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Lemmy The Bat-(LBAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Lemmy The Bat zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Lemmy The Bat-Preisprognose an!

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Lemmy The Bat (LBAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LBAI Token!

Wie kauft man Lemmy The Bat LBAI

Suchen Sie nach wie man Lemmy The Bat kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Lemmy The Bat direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

LBAI zu lokalen Währungen

1 Lemmy The Bat(LBAI) in VND
0.226309
1 Lemmy The Bat(LBAI) in AUD
A$0.000013158
1 Lemmy The Bat(LBAI) in GBP
0.00000645
1 Lemmy The Bat(LBAI) in EUR
0.000007396
1 Lemmy The Bat(LBAI) in USD
$0.0000086
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MYR
RM0.000036292
1 Lemmy The Bat(LBAI) in TRY
0.000360684
1 Lemmy The Bat(LBAI) in JPY
¥0.0013072
1 Lemmy The Bat(LBAI) in ARS
ARS$0.012816666
1 Lemmy The Bat(LBAI) in RUB
0.000684646
1 Lemmy The Bat(LBAI) in INR
0.000755166
1 Lemmy The Bat(LBAI) in IDR
Rp0.143333276
1 Lemmy The Bat(LBAI) in PHP
0.00050525
1 Lemmy The Bat(LBAI) in EGP
￡E.0.000408586
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BRL
R$0.000046268
1 Lemmy The Bat(LBAI) in CAD
C$0.00001204
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BDT
0.001053758
1 Lemmy The Bat(LBAI) in NGN
0.01255471
1 Lemmy The Bat(LBAI) in COP
$0.033333256
1 Lemmy The Bat(LBAI) in ZAR
R.0.000148436
1 Lemmy The Bat(LBAI) in UAH
0.00036163
1 Lemmy The Bat(LBAI) in TZS
T.Sh.0.021393016
1 Lemmy The Bat(LBAI) in VES
Bs0.0018232
1 Lemmy The Bat(LBAI) in CLP
$0.0080926
1 Lemmy The Bat(LBAI) in PKR
Rs0.002416342
1 Lemmy The Bat(LBAI) in KZT
0.0046311
1 Lemmy The Bat(LBAI) in THB
฿0.00028079
1 Lemmy The Bat(LBAI) in TWD
NT$0.000265224
1 Lemmy The Bat(LBAI) in AED
د.إ0.000031562
1 Lemmy The Bat(LBAI) in CHF
Fr0.000006794
1 Lemmy The Bat(LBAI) in HKD
HK$0.000066736
1 Lemmy The Bat(LBAI) in AMD
֏0.003293714
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MAD
.د.م0.000079292
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MXN
$0.00015867
1 Lemmy The Bat(LBAI) in SAR
ريال0.00003225
1 Lemmy The Bat(LBAI) in ETB
Br0.001313134
1 Lemmy The Bat(LBAI) in KES
KSh0.001111034
1 Lemmy The Bat(LBAI) in JOD
د.أ0.0000060974
1 Lemmy The Bat(LBAI) in PLN
0.00003139
1 Lemmy The Bat(LBAI) in RON
лв0.000037582
1 Lemmy The Bat(LBAI) in SEK
kr0.00008084
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BGN
лв0.000014448
1 Lemmy The Bat(LBAI) in HUF
Ft0.00288487
1 Lemmy The Bat(LBAI) in CZK
0.000179826
1 Lemmy The Bat(LBAI) in KWD
د.ك0.0000026316
1 Lemmy The Bat(LBAI) in ILS
0.000028208
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BOB
Bs0.00005934
1 Lemmy The Bat(LBAI) in AZN
0.00001462
1 Lemmy The Bat(LBAI) in TJS
SM0.000080152
1 Lemmy The Bat(LBAI) in GEL
0.000023306
1 Lemmy The Bat(LBAI) in AOA
Kz0.007889898
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BHD
.د.ب0.0000032336
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BMD
$0.0000086
1 Lemmy The Bat(LBAI) in DKK
kr0.000055212
1 Lemmy The Bat(LBAI) in HNL
L0.000224804
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MUR
0.000391558
1 Lemmy The Bat(LBAI) in NAD
$0.000148436
1 Lemmy The Bat(LBAI) in NOK
kr0.000086
1 Lemmy The Bat(LBAI) in NZD
$0.000014878
1 Lemmy The Bat(LBAI) in PAB
B/.0.0000086
1 Lemmy The Bat(LBAI) in PGK
K0.000036206
1 Lemmy The Bat(LBAI) in QAR
ر.ق0.000031304
1 Lemmy The Bat(LBAI) in RSD
дин.0.000868514
1 Lemmy The Bat(LBAI) in UZS
soʻm0.104878032
1 Lemmy The Bat(LBAI) in ALL
L0.0007138
1 Lemmy The Bat(LBAI) in ANG
ƒ0.000015394
1 Lemmy The Bat(LBAI) in AWG
ƒ0.000015394
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BBD
$0.0000172
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BAM
KM0.000014448
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BIF
Fr0.0253614
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BND
$0.000011094
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BSD
$0.0000086
1 Lemmy The Bat(LBAI) in JMD
$0.00137901
1 Lemmy The Bat(LBAI) in KHR
0.03467735
1 Lemmy The Bat(LBAI) in KMF
Fr0.0036464
1 Lemmy The Bat(LBAI) in LAK
0.186956518
1 Lemmy The Bat(LBAI) in LKR
රු0.002611562
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MDL
L0.000146114
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MGA
Ar0.038913968
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MOP
P0.0000688
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MVR
0.00013158
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MWK
MK0.014930546
1 Lemmy The Bat(LBAI) in MZN
MT0.00054954
1 Lemmy The Bat(LBAI) in NPR
रु0.001207354
1 Lemmy The Bat(LBAI) in PYG
0.0609912
1 Lemmy The Bat(LBAI) in RWF
Fr0.0124614
1 Lemmy The Bat(LBAI) in SBD
$0.000071036
1 Lemmy The Bat(LBAI) in SCR
0.000120228
1 Lemmy The Bat(LBAI) in SRD
$0.000341678
1 Lemmy The Bat(LBAI) in SVC
$0.000075164
1 Lemmy The Bat(LBAI) in SZL
L0.000148178
1 Lemmy The Bat(LBAI) in TMT
m0.000030186
1 Lemmy The Bat(LBAI) in TND
د.ت0.0000252066
1 Lemmy The Bat(LBAI) in TTD
$0.000058308
1 Lemmy The Bat(LBAI) in UGX
Sh0.0299624
1 Lemmy The Bat(LBAI) in XAF
Fr0.0048504
1 Lemmy The Bat(LBAI) in XCD
$0.00002322
1 Lemmy The Bat(LBAI) in XOF
Fr0.0048504
1 Lemmy The Bat(LBAI) in XPF
Fr0.0008772
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BWP
P0.000122722
1 Lemmy The Bat(LBAI) in BZD
$0.000017286
1 Lemmy The Bat(LBAI) in CVE
$0.000819064
1 Lemmy The Bat(LBAI) in DJF
Fr0.0015222
1 Lemmy The Bat(LBAI) in DOP
$0.000550916
1 Lemmy The Bat(LBAI) in DZD
د.ج0.001119462
1 Lemmy The Bat(LBAI) in FJD
$0.000019522
1 Lemmy The Bat(LBAI) in GNF
Fr0.074777
1 Lemmy The Bat(LBAI) in GTQ
Q0.00006579
1 Lemmy The Bat(LBAI) in GYD
$0.00179912
1 Lemmy The Bat(LBAI) in ISK
kr0.0010578

Für ein tieferes Verständnis von Lemmy The Bat sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Lemmy The Bat Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Lemmy The Bat

Wie viel ist Lemmy The Bat (LBAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LBAI in USD beträgt 0.0000086 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LBAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LBAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000086. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lemmy The Bat?
Die Marktkapitalisierung von LBAI beträgt $ 593.40K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LBAI?
Das Umlaufangebot von LBAI beträgt 69.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LBAI?
LBAI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.000142961223304784 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LBAI?
LBAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000000069696303443 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LBAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LBAI beträgt $ 49.22K USD.
Wird LBAI dieses Jahr noch steigen?
LBAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LBAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:07:45 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$0.0000086
$111,755.98

$3,959.00

$0.04877

$5.8901

$194.10

$111,755.98

$3,959.00

$2.6393

$194.10

$0.19703

$0.00000

$1.0960

$0.000000000000106

$0.050675

$0.1593

$1.0960

$0.15437

$0.0000000000000000000181

$0.111215

$0.000000000000000007600

