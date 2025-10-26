Der Echtzeitpreis von KLK Foundation beträgt heute 0.4824 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KLK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KLK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von KLK Foundation beträgt heute 0.4824 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KLK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KLK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

KLK Foundation Logo

KLK Foundation Kurs(KLK)

1 KLK zu USD Echtzeitpreis:

$0.4827
$0.4827$0.4827
-0.71%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:07:09 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.4702
$ 0.4702$ 0.4702
24H Tief
$ 0.4916
$ 0.4916$ 0.4916
24H Hoch

$ 0.4702
$ 0.4702$ 0.4702

$ 0.4916
$ 0.4916$ 0.4916

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-0.62%

-0.71%

+3.45%

+3.45%

Der Echtzeitpreis von KLK Foundation (KLK) beträgt $ 0.4824. In den letzten 24 Stunden wurde KLK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.4702 und einem Höchstpreis von $ 0.4916 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KLK liegt bei $ 0.631953236889443, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.35187983578947896.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KLK im letzten Stunde um -0.62%, in den letzten 24 Stunden um -0.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KLK Foundation (KLK) Marktinformationen

No.524

$ 48.24M
$ 48.24M$ 48.24M

$ 337.50K
$ 337.50K$ 337.50K

$ 482.40M
$ 482.40M$ 482.40M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KLK Foundation beträgt $ 48.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 337.50K. Das Umlaufangebot von KLK liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 482.40M.

KLK Foundation (KLK)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von KLK Foundation für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.003452-0.71%
30 Tage$ +0.0226+4.91%
60 Tage$ +0.0114+2.42%
90 Tage$ +0.0903+23.02%
KLK Foundation-Preisänderung heute

Heute verzeichnete KLK eine Veränderung von $ -0.003452 (-0.71%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

KLK Foundation 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0226(+4.91%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

KLK Foundation 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete KLK eine Veränderung von $ +0.0114 (+2.42%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

KLK Foundation 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0903 (+23.02%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von KLK Foundation (KLK) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem KLK Foundation-Preisverlauf an.

Was ist KLK Foundation (KLK)

Die KLK Foundation gestaltet die Zukunft von PayFi und digitalem Asset-Management neu. Entwickelt für institutionelle Investoren, zukunftsorientierte Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen, bietet KLK nahtlose grenzüberschreitende Zahlungslösungen, sichere Verwahrung virtueller Vermögenswerte und Finanzdienstleistungen der nächsten Generation im gesamten Web3-Ökosystem. KLK steht an der Spitze beim Aufbau einer vertrauenswürdigen, effizienten und inklusiven Finanzinfrastruktur für das Web 3.0.

KLK Foundation ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre KLK Foundation Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- KLK Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu KLK Foundation auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr KLK Foundation-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

KLK Foundation-Preisprognose (USD)

Wie viel wird KLK Foundation (KLK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre KLK Foundation-(KLK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für KLK Foundation zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die KLK Foundation-Preisprognose an!

KLK Foundation (KLK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von KLK Foundation (KLK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KLK Token!

Wie kauft man KLK Foundation KLK

Suchen Sie nach wie man KLK Foundation kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können KLK Foundation direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

KLK zu lokalen Währungen

KLK Foundation Ressource

Für ein tieferes Verständnis von KLK Foundation sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle KLK Foundation Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu KLK Foundation

Wie viel ist KLK Foundation (KLK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KLK in USD beträgt 0.4824 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KLK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KLK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.4824. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KLK Foundation?
Die Marktkapitalisierung von KLK beträgt $ 48.24M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KLK?
Das Umlaufangebot von KLK beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KLK?
KLK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.631953236889443 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KLK?
KLK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.35187983578947896 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KLK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KLK beträgt $ 337.50K USD.
Wird KLK dieses Jahr noch steigen?
KLK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KLK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:07:09 (UTC+8)

