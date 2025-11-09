KLK Foundation (KLK) Tokenomics
KLK Foundation (KLK)-Informationen
Die KLK Foundation gestaltet die Zukunft von PayFi und digitalem Asset-Management neu. Entwickelt für institutionelle Investoren, zukunftsorientierte Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen, bietet KLK nahtlose grenzüberschreitende Zahlungslösungen, sichere Verwahrung virtueller Vermögenswerte und Finanzdienstleistungen der nächsten Generation im gesamten Web3-Ökosystem. KLK steht an der Spitze beim Aufbau einer vertrauenswürdigen, effizienten und inklusiven Finanzinfrastruktur für das Web 3.0.
KLK Foundation (KLK) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von KLK Foundation (KLK) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von KLK-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele KLK-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von KLK verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des KLK -Tokens!
So kaufen Sie KLK
Möchten Sie KLK Foundation (KLK) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf KLK, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.
KLK Foundation (KLK)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von KLK hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
KLK Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich KLK entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose KLK kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
