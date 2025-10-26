Der Echtzeitpreis von Karma Coin beträgt heute 0.002095 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KARMA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KARMA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Karma Coin beträgt heute 0.002095 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KARMA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KARMA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über KARMA

KARMA-Preisinformationen

KARMA-Whitepaper

Offizielle KARMA-Website

KARMA-Tokenökonomie

KARMA-Preisprognose

KARMA Verlauf

KARMA Kaufanleitung

KARMA-zu-Fiat-Währungsrechner

KARMA Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Karma Coin Logo

Karma Coin Kurs(KARMA)

1 KARMA zu USD Echtzeitpreis:

$0.002095
$0.002095$0.002095
+0.96%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:06:48 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.002026
$ 0.002026$ 0.002026
24H Tief
$ 0.002201
$ 0.002201$ 0.002201
24H Hoch

$ 0.002026
$ 0.002026$ 0.002026

$ 0.002201
$ 0.002201$ 0.002201

--
----

--
----

0.00%

+0.96%

+2.19%

+2.19%

Der Echtzeitpreis von Karma Coin (KARMA) beträgt $ 0.002095. In den letzten 24 Stunden wurde KARMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.002026 und einem Höchstpreis von $ 0.002201 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KARMA liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KARMA im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.96% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Karma Coin (KARMA) Marktinformationen

--
----

$ 156.33
$ 156.33$ 156.33

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Karma Coin beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 156.33. Das Umlaufangebot von KARMA liegt bei --, das Gesamtangebot bei 999988284. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.09M.

Karma Coin (KARMA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Karma Coin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00001992+0.96%
30 Tage$ +0.000095+4.75%
60 Tage$ +0.000095+4.75%
90 Tage$ +0.000095+4.75%
Karma Coin-Preisänderung heute

Heute verzeichnete KARMA eine Veränderung von $ +0.00001992 (+0.96%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Karma Coin 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000095(+4.75%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Karma Coin 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete KARMA eine Veränderung von $ +0.000095 (+4.75%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Karma Coin 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000095 (+4.75%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Karma Coin (KARMA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Karma Coin-Preisverlauf an.

Was ist Karma Coin (KARMA)

Eine digitale Währung mit Herz – zurückgeben, wo es am meisten zählt. In einer Welt, in der technologischer Fortschritt Hand in Hand mit sozialer Verantwortung gehen muss, wurde $KARMA mit einer einfachen, aber kraftvollen Vision geschaffen: $KARMA soll eine stabile, transparente und nachhaltige Brücke zwischen Krypto-Innovation und realen menschlichen Bedürfnissen sein. Wir glauben, dass wahrer Wert nicht nur in Märkten entsteht, sondern im Leben der Menschen. Deshalb ist $KARMA darauf ausgelegt, dort zurückzugeben, wo es gebraucht wird und wo es einen echten Unterschied macht.

Karma Coin ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Karma Coin Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- KARMA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Karma Coin auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Karma Coin-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Karma Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Karma Coin (KARMA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Karma Coin-(KARMA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Karma Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Karma Coin-Preisprognose an!

Karma Coin (KARMA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Karma Coin (KARMA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KARMA Token!

Wie kauft man Karma Coin KARMA

Suchen Sie nach wie man Karma Coin kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Karma Coin direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

KARMA zu lokalen Währungen

1 Karma Coin(KARMA) in VND
55.129925
1 Karma Coin(KARMA) in AUD
A$0.00320535
1 Karma Coin(KARMA) in GBP
0.00157125
1 Karma Coin(KARMA) in EUR
0.0018017
1 Karma Coin(KARMA) in USD
$0.002095
1 Karma Coin(KARMA) in MYR
RM0.0088409
1 Karma Coin(KARMA) in TRY
0.0878643
1 Karma Coin(KARMA) in JPY
¥0.31844
1 Karma Coin(KARMA) in ARS
ARS$3.12219945
1 Karma Coin(KARMA) in RUB
0.16678295
1 Karma Coin(KARMA) in INR
0.18396195
1 Karma Coin(KARMA) in IDR
Rp34.9166527
1 Karma Coin(KARMA) in PHP
0.12308125
1 Karma Coin(KARMA) in EGP
￡E.0.09953345
1 Karma Coin(KARMA) in BRL
R$0.0112711
1 Karma Coin(KARMA) in CAD
C$0.002933
1 Karma Coin(KARMA) in BDT
0.25670035
1 Karma Coin(KARMA) in NGN
3.05838575
1 Karma Coin(KARMA) in COP
$8.1201362
1 Karma Coin(KARMA) in ZAR
R.0.0361597
1 Karma Coin(KARMA) in UAH
0.08809475
1 Karma Coin(KARMA) in TZS
T.Sh.5.2114382
1 Karma Coin(KARMA) in VES
Bs0.44414
1 Karma Coin(KARMA) in CLP
$1.971395
1 Karma Coin(KARMA) in PKR
Rs0.58863215
1 Karma Coin(KARMA) in KZT
1.1281575
1 Karma Coin(KARMA) in THB
฿0.06840175
1 Karma Coin(KARMA) in TWD
NT$0.0646098
1 Karma Coin(KARMA) in AED
د.إ0.00768865
1 Karma Coin(KARMA) in CHF
Fr0.00165505
1 Karma Coin(KARMA) in HKD
HK$0.0162572
1 Karma Coin(KARMA) in AMD
֏0.80236405
1 Karma Coin(KARMA) in MAD
.د.م0.0193159
1 Karma Coin(KARMA) in MXN
$0.03865275
1 Karma Coin(KARMA) in SAR
ريال0.00785625
1 Karma Coin(KARMA) in ETB
Br0.31988555
1 Karma Coin(KARMA) in KES
KSh0.27065305
1 Karma Coin(KARMA) in JOD
د.أ0.001485355
1 Karma Coin(KARMA) in PLN
0.00764675
1 Karma Coin(KARMA) in RON
лв0.00915515
1 Karma Coin(KARMA) in SEK
kr0.019693
1 Karma Coin(KARMA) in BGN
лв0.0035196
1 Karma Coin(KARMA) in HUF
Ft0.70276775
1 Karma Coin(KARMA) in CZK
0.04380645
1 Karma Coin(KARMA) in KWD
د.ك0.00064107
1 Karma Coin(KARMA) in ILS
0.0068716
1 Karma Coin(KARMA) in BOB
Bs0.0144555
1 Karma Coin(KARMA) in AZN
0.0035615
1 Karma Coin(KARMA) in TJS
SM0.0195254
1 Karma Coin(KARMA) in GEL
0.00567745
1 Karma Coin(KARMA) in AOA
Kz1.92201585
1 Karma Coin(KARMA) in BHD
.د.ب0.00078772
1 Karma Coin(KARMA) in BMD
$0.002095
1 Karma Coin(KARMA) in DKK
kr0.0134499
1 Karma Coin(KARMA) in HNL
L0.0547633
1 Karma Coin(KARMA) in MUR
0.09538535
1 Karma Coin(KARMA) in NAD
$0.0361597
1 Karma Coin(KARMA) in NOK
kr0.02095
1 Karma Coin(KARMA) in NZD
$0.00362435
1 Karma Coin(KARMA) in PAB
B/.0.002095
1 Karma Coin(KARMA) in PGK
K0.00881995
1 Karma Coin(KARMA) in QAR
ر.ق0.0076258
1 Karma Coin(KARMA) in RSD
дин.0.21157405
1 Karma Coin(KARMA) in UZS
soʻm25.5487764
1 Karma Coin(KARMA) in ALL
L0.173885
1 Karma Coin(KARMA) in ANG
ƒ0.00375005
1 Karma Coin(KARMA) in AWG
ƒ0.00375005
1 Karma Coin(KARMA) in BBD
$0.00419
1 Karma Coin(KARMA) in BAM
KM0.0035196
1 Karma Coin(KARMA) in BIF
Fr6.178155
1 Karma Coin(KARMA) in BND
$0.00270255
1 Karma Coin(KARMA) in BSD
$0.002095
1 Karma Coin(KARMA) in JMD
$0.33593325
1 Karma Coin(KARMA) in KHR
8.44756375
1 Karma Coin(KARMA) in KMF
Fr0.88828
1 Karma Coin(KARMA) in LAK
45.54347735
1 Karma Coin(KARMA) in LKR
රු0.63618865
1 Karma Coin(KARMA) in MDL
L0.03559405
1 Karma Coin(KARMA) in MGA
Ar9.4796236
1 Karma Coin(KARMA) in MOP
P0.01676
1 Karma Coin(KARMA) in MVR
0.0320535
1 Karma Coin(KARMA) in MWK
MK3.63715045
1 Karma Coin(KARMA) in MZN
MT0.1338705
1 Karma Coin(KARMA) in NPR
रु0.29411705
1 Karma Coin(KARMA) in PYG
14.85774
1 Karma Coin(KARMA) in RWF
Fr3.035655
1 Karma Coin(KARMA) in SBD
$0.0173047
1 Karma Coin(KARMA) in SCR
0.0292881
1 Karma Coin(KARMA) in SRD
$0.08323435
1 Karma Coin(KARMA) in SVC
$0.0183103
1 Karma Coin(KARMA) in SZL
L0.03609685
1 Karma Coin(KARMA) in TMT
m0.00735345
1 Karma Coin(KARMA) in TND
د.ت0.006140445
1 Karma Coin(KARMA) in TTD
$0.0142041
1 Karma Coin(KARMA) in UGX
Sh7.29898
1 Karma Coin(KARMA) in XAF
Fr1.18158
1 Karma Coin(KARMA) in XCD
$0.0056565
1 Karma Coin(KARMA) in XOF
Fr1.18158
1 Karma Coin(KARMA) in XPF
Fr0.21369
1 Karma Coin(KARMA) in BWP
P0.02989565
1 Karma Coin(KARMA) in BZD
$0.00421095
1 Karma Coin(KARMA) in CVE
$0.1995278
1 Karma Coin(KARMA) in DJF
Fr0.370815
1 Karma Coin(KARMA) in DOP
$0.1342057
1 Karma Coin(KARMA) in DZD
د.ج0.27270615
1 Karma Coin(KARMA) in FJD
$0.00475565
1 Karma Coin(KARMA) in GNF
Fr18.216025
1 Karma Coin(KARMA) in GTQ
Q0.01602675
1 Karma Coin(KARMA) in GYD
$0.438274
1 Karma Coin(KARMA) in ISK
kr0.257685

Karma Coin Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Karma Coin sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Karma Coin Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Karma Coin

Wie viel ist Karma Coin (KARMA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KARMA in USD beträgt 0.002095 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KARMA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KARMA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.002095. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Karma Coin?
Die Marktkapitalisierung von KARMA beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KARMA?
Das Umlaufangebot von KARMA beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KARMA?
KARMA erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KARMA?
KARMA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KARMA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KARMA beträgt $ 156.33 USD.
Wird KARMA dieses Jahr noch steigen?
KARMA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KARMA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:06:48 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

KARMA-zu-USD-Rechner

Menge

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.002095 USD

KARMA handeln

KARMA/USDT
$0.002095
$0.002095$0.002095
+0.96%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,745.16
$111,745.16$111,745.16

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.02
$3,958.02$3,958.02

+0.64%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04900
$0.04900$0.04900

-28.57%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$5.9629
$5.9629$5.9629

-18.77%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+1.15%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,745.16
$111,745.16$111,745.16

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.02
$3,958.02$3,958.02

+0.64%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6365
$2.6365$2.6365

+1.47%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+1.15%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19696
$0.19696$0.19696

+0.37%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0799
$1.0799$1.0799

+1,699.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050570
$0.050570$0.050570

-85.55%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1561
$0.1561$0.1561

-85.58%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0799
$1.0799$1.0799

+1,699.83%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15461
$0.15461$0.15461

+89.24%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000181
$0.0000000000000000000181$0.0000000000000000000181

+64.54%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.111604
$0.111604$0.111604

+41.35%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007600
$0.000000000000000007600$0.000000000000000007600

+38.18%