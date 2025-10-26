Der Echtzeitpreis von Hims Hers Health beträgt heute 49.19 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HIMSON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HIMSON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Hims Hers Health beträgt heute 49.19 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HIMSON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HIMSON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Hims Hers Health Logo

Hims Hers Health Kurs(HIMSON)

1 HIMSON zu USD Echtzeitpreis:

$49.15
$49.15$49.15
-0.06%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:03:41 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 49.06
$ 49.06$ 49.06
24H Tief
$ 49.27
$ 49.27$ 49.27
24H Hoch

$ 49.06
$ 49.06$ 49.06

$ 49.27
$ 49.27$ 49.27

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

+0.08%

-0.06%

-3.44%

-3.44%

Der Echtzeitpreis von Hims Hers Health (HIMSON) beträgt $ 49.19. In den letzten 24 Stunden wurde HIMSON zwischen einem Tiefstpreis von $ 49.06 und einem Höchstpreis von $ 49.27 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HIMSON liegt bei $ 64.87097006673565, der bisherige Tiefstpreis bei $ 42.91605561045867.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HIMSON im letzten Stunde um +0.08%, in den letzten 24 Stunden um -0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hims Hers Health (HIMSON) Marktinformationen

No.2767

$ 291.46K
$ 291.46K$ 291.46K

$ 53.14K
$ 53.14K$ 53.14K

$ 291.46K
$ 291.46K$ 291.46K

5.93K
5.93K 5.93K

5,925.19731373
5,925.19731373 5,925.19731373

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hims Hers Health beträgt $ 291.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 53.14K. Das Umlaufangebot von HIMSON liegt bei 5.93K, das Gesamtangebot bei 5925.19731373. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 291.46K.

Hims Hers Health (HIMSON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Hims Hers Health für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0295-0.06%
30 Tage$ -4.88-9.03%
60 Tage$ +19.19+63.96%
90 Tage$ +19.19+63.96%
Hims Hers Health-Preisänderung heute

Heute verzeichnete HIMSON eine Veränderung von $ -0.0295 (-0.06%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Hims Hers Health 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -4.88(-9.03%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Hims Hers Health 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete HIMSON eine Veränderung von $ +19.19 (+63.96%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Hims Hers Health 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +19.19 (+63.96%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Hims Hers Health (HIMSON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Hims Hers Health-Preisverlauf an.

Was ist Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Hims Hers Health ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Hims Hers Health Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- HIMSON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Hims Hers Health auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Hims Hers Health-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Hims Hers Health-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Hims Hers Health (HIMSON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Hims Hers Health-(HIMSON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Hims Hers Health zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Hims Hers Health-Preisprognose an!

Hims Hers Health (HIMSON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Hims Hers Health (HIMSON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HIMSON Token!

Wie kauft man Hims Hers Health HIMSON

Suchen Sie nach wie man Hims Hers Health kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Hims Hers Health direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

HIMSON zu lokalen Währungen

1 Hims Hers Health(HIMSON) in VND
1,294,434.85
1 Hims Hers Health(HIMSON) in AUD
A$75.2607
1 Hims Hers Health(HIMSON) in GBP
36.8925
1 Hims Hers Health(HIMSON) in EUR
42.3034
1 Hims Hers Health(HIMSON) in USD
$49.19
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MYR
RM207.5818
1 Hims Hers Health(HIMSON) in TRY
2,063.0286
1 Hims Hers Health(HIMSON) in JPY
¥7,476.88
1 Hims Hers Health(HIMSON) in ARS
ARS$73,308.3489
1 Hims Hers Health(HIMSON) in RUB
3,916.0159
1 Hims Hers Health(HIMSON) in INR
4,319.3739
1 Hims Hers Health(HIMSON) in IDR
Rp819,833.0054
1 Hims Hers Health(HIMSON) in PHP
2,889.9125
1 Hims Hers Health(HIMSON) in EGP
￡E.2,337.0169
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BRL
R$264.6422
1 Hims Hers Health(HIMSON) in CAD
C$68.866
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BDT
6,027.2507
1 Hims Hers Health(HIMSON) in NGN
71,810.0215
1 Hims Hers Health(HIMSON) in COP
$190,658.4724
1 Hims Hers Health(HIMSON) in ZAR
R.849.0194
1 Hims Hers Health(HIMSON) in UAH
2,068.4395
1 Hims Hers Health(HIMSON) in TZS
T.Sh.122,363.0764
1 Hims Hers Health(HIMSON) in VES
Bs10,428.28
1 Hims Hers Health(HIMSON) in CLP
$46,287.79
1 Hims Hers Health(HIMSON) in PKR
Rs13,820.9143
1 Hims Hers Health(HIMSON) in KZT
26,488.815
1 Hims Hers Health(HIMSON) in THB
฿1,606.0535
1 Hims Hers Health(HIMSON) in TWD
NT$1,517.0196
1 Hims Hers Health(HIMSON) in AED
د.إ180.5273
1 Hims Hers Health(HIMSON) in CHF
Fr38.8601
1 Hims Hers Health(HIMSON) in HKD
HK$381.7144
1 Hims Hers Health(HIMSON) in AMD
֏18,839.2781
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MAD
.د.م453.5318
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MXN
$907.5555
1 Hims Hers Health(HIMSON) in SAR
ريال184.4625
1 Hims Hers Health(HIMSON) in ETB
Br7,510.8211
1 Hims Hers Health(HIMSON) in KES
KSh6,354.8561
1 Hims Hers Health(HIMSON) in JOD
د.أ34.87571
1 Hims Hers Health(HIMSON) in PLN
179.5435
1 Hims Hers Health(HIMSON) in RON
лв214.9603
1 Hims Hers Health(HIMSON) in SEK
kr462.386
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BGN
лв82.6392
1 Hims Hers Health(HIMSON) in HUF
Ft16,500.7855
1 Hims Hers Health(HIMSON) in CZK
1,028.5629
1 Hims Hers Health(HIMSON) in KWD
د.ك15.05214
1 Hims Hers Health(HIMSON) in ILS
161.3432
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BOB
Bs339.411
1 Hims Hers Health(HIMSON) in AZN
83.623
1 Hims Hers Health(HIMSON) in TJS
SM458.4508
1 Hims Hers Health(HIMSON) in GEL
133.3049
1 Hims Hers Health(HIMSON) in AOA
Kz45,128.3817
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BHD
.د.ب18.49544
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BMD
$49.19
1 Hims Hers Health(HIMSON) in DKK
kr315.7998
1 Hims Hers Health(HIMSON) in HNL
L1,285.8266
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MUR
2,239.6207
1 Hims Hers Health(HIMSON) in NAD
$849.0194
1 Hims Hers Health(HIMSON) in NOK
kr491.9
1 Hims Hers Health(HIMSON) in NZD
$85.0987
1 Hims Hers Health(HIMSON) in PAB
B/.49.19
1 Hims Hers Health(HIMSON) in PGK
K207.0899
1 Hims Hers Health(HIMSON) in QAR
ر.ق179.0516
1 Hims Hers Health(HIMSON) in RSD
дин.4,967.6981
1 Hims Hers Health(HIMSON) in UZS
soʻm599,877.9528
1 Hims Hers Health(HIMSON) in ALL
L4,082.77
1 Hims Hers Health(HIMSON) in ANG
ƒ88.0501
1 Hims Hers Health(HIMSON) in AWG
ƒ88.0501
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BBD
$98.38
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BAM
KM82.6392
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BIF
Fr145,061.31
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BND
$63.4551
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BSD
$49.19
1 Hims Hers Health(HIMSON) in JMD
$7,887.6165
1 Hims Hers Health(HIMSON) in KHR
198,346.3775
1 Hims Hers Health(HIMSON) in KMF
Fr20,856.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) in LAK
1,069,347.8047
1 Hims Hers Health(HIMSON) in LKR
රු14,937.5273
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MDL
L835.7381
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MGA
Ar222,578.8472
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MOP
P393.52
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MVR
752.607
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MWK
MK85,399.2509
1 Hims Hers Health(HIMSON) in MZN
MT3,143.241
1 Hims Hers Health(HIMSON) in NPR
रु6,905.7841
1 Hims Hers Health(HIMSON) in PYG
348,855.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) in RWF
Fr71,276.31
1 Hims Hers Health(HIMSON) in SBD
$406.3094
1 Hims Hers Health(HIMSON) in SCR
687.6762
1 Hims Hers Health(HIMSON) in SRD
$1,954.3187
1 Hims Hers Health(HIMSON) in SVC
$429.9206
1 Hims Hers Health(HIMSON) in SZL
L847.5437
1 Hims Hers Health(HIMSON) in TMT
m172.6569
1 Hims Hers Health(HIMSON) in TND
د.ت144.17589
1 Hims Hers Health(HIMSON) in TTD
$333.5082
1 Hims Hers Health(HIMSON) in UGX
Sh171,377.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) in XAF
Fr27,743.16
1 Hims Hers Health(HIMSON) in XCD
$132.813
1 Hims Hers Health(HIMSON) in XOF
Fr27,743.16
1 Hims Hers Health(HIMSON) in XPF
Fr5,017.38
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BWP
P701.9413
1 Hims Hers Health(HIMSON) in BZD
$98.8719
1 Hims Hers Health(HIMSON) in CVE
$4,684.8556
1 Hims Hers Health(HIMSON) in DJF
Fr8,706.63
1 Hims Hers Health(HIMSON) in DOP
$3,151.1114
1 Hims Hers Health(HIMSON) in DZD
د.ج6,403.0623
1 Hims Hers Health(HIMSON) in FJD
$111.6613
1 Hims Hers Health(HIMSON) in GNF
Fr427,707.05
1 Hims Hers Health(HIMSON) in GTQ
Q376.3035
1 Hims Hers Health(HIMSON) in GYD
$10,290.548
1 Hims Hers Health(HIMSON) in ISK
kr6,050.37

Für ein tieferes Verständnis von Hims Hers Health sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Hims Hers Health Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Hims Hers Health

Wie viel ist Hims Hers Health (HIMSON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HIMSON in USD beträgt 49.19 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HIMSON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HIMSON-zu-USD-Preis beträgt $ 49.19. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hims Hers Health?
Die Marktkapitalisierung von HIMSON beträgt $ 291.46K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HIMSON?
Das Umlaufangebot von HIMSON beträgt 5.93K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HIMSON?
HIMSON erreichte einen Allzeithochpreis von 64.87097006673565 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HIMSON?
HIMSON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 42.91605561045867 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HIMSON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HIMSON beträgt $ 53.14K USD.
Wird HIMSON dieses Jahr noch steigen?
HIMSON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HIMSON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:03:41 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

