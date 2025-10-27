MEXC Börse / Krypto-Preisvorhersage / Hims Hers Health (HIMSON) /

Hims Hers Health (HIMSON)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Hims Hers Health-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark HIMSON in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Hims Hers Health zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $49.18 $49.18 $49.18 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Hims Hers Health Preisprognose für 2025–2050 (USD) Hims Hers Health (HIMSON) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Hims Hers Health potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 49.18 erreichen. Hims Hers Health (HIMSON) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Hims Hers Health potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 51.639 erreichen. Hims Hers Health (HIMSON) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von HIMSON im Jahr 2027 $ 54.2209 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Hims Hers Health (HIMSON) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von HIMSON im Jahr 2028 $ 56.9319 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Hims Hers Health (HIMSON) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von HIMSON im Jahr 2029 bei $ 59.7785 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Hims Hers Health (HIMSON) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von HIMSON im Jahr 2030 bei $ 62.7675 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Hims Hers Health (HIMSON) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Hims Hers Health potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 102.2416 erreichen. Hims Hers Health (HIMSON) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Hims Hers Health potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 166.5409 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 49.18 0.00%

2026 $ 51.639 5.00%

2027 $ 54.2209 10.25%

2028 $ 56.9319 15.76%

2029 $ 59.7785 21.55%

2030 $ 62.7675 27.63%

2031 $ 65.9059 34.01%

2032 $ 69.2011 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 72.6612 47.75%

2034 $ 76.2943 55.13%

2035 $ 80.1090 62.89%

2036 $ 84.1144 71.03%

2037 $ 88.3202 79.59%

2038 $ 92.7362 88.56%

2039 $ 97.3730 97.99%

2040 $ 102.2416 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Hims Hers Health Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 49.18 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 49.1867 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 49.2271 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 49.3821 0.41% Hims Hers Health (HIMSON) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für HIMSON am October 27, 2025(Heute) beträgt $49.18 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Hims Hers Health (HIMSON) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für HIMSON bei $49.1867 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Hims Hers Health (HIMSON) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für HIMSON bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $49.2271 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Hims Hers Health (HIMSON) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für HIMSON bei $49.3821 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Hims Hers Health Preisstatistiken Aktueller Preis $ 49.18$ 49.18 $ 49.18 Preisänderung (24H) 0.00% Marktkapitalisierung $ 291.40K$ 291.40K $ 291.40K Umlaufangebot 5.93K 5.93K 5.93K Volumen (24H) $ 54.47K$ 54.47K $ 54.47K Volumen (24H) -- Der aktuelle HIMSON-Preis beträgt $ 49.18. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.47K. Darüber hinaus verfügt HIMSON über ein Umlaufangebot von 5.93K und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 291.40K. Live-Preis von HIMSON ansehen

Möchten Sie HIMSON kaufen? Sie können HIMSON jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben.

Hims Hers Health Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Hims Hers Health beträgt der aktuelle Preis von Hims Hers Health 49.18USD. Das umlaufende Angebot von Hims Hers Health (HIMSON) liegt bei 0.00 HIMSON , was zu einer Marktkapitalisierung von $291.40K führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.00% $ 0.009999 $ 49.51 $ 49.06

7 Tage -0.02% $ -1.4399 $ 52.4 $ 46.17

30 Tage -0.14% $ -8.61 $ 65.15 $ 46.17 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Hims Hers Health eine Preisbewegung von $0.009999 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.00% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Hims Hers Health zu einem Höchstpreis von $52.4 und einem Tiefstpreis von $46.17 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.02% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von HIMSON für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Hims Hers Health eine Veränderung von -0.14% erfahren, was etwa $-8.61 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass HIMSON in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Hims Hers Health-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen HIMSON-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Hims Hers Health (HIMSON)? Das Hims Hers Health Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von HIMSON basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Hims Hers Health im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von HIMSON berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Hims Hers Health beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von HIMSON. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von HIMSON, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Hims Hers Health zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für HIMSON wichtig?

HIMSON Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in HIMSON zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird HIMSON am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von HIMSON nächster Monat? Laut dem Hims Hers Health (HIMSON) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte HIMSON-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 HIMSON im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Hims Hers Health (HIMSON) beträgt heute $49.18 . Laut dem obigen Prognosemodul wird HIMSON um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von HIMSON im Jahr 2027? Für Hims Hers Health (HIMSON) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 HIMSON bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von HIMSON im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Hims Hers Health (HIMSON) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von HIMSON im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Hims Hers Health (HIMSON) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 HIMSON im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Hims Hers Health (HIMSON) beträgt heute $49.18 . Laut dem obigen Prognosemodul wird HIMSON um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die HIMSON-Preisprognose für 2040? Für Hims Hers Health (HIMSON) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 HIMSON bis 2040 -- erreichen soll.