Der Echtzeitpreis von Fireverse beträgt heute 0.06653 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FIR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FIR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Fireverse Logo

Fireverse Kurs(FIR)

1 FIR zu USD Echtzeitpreis:

$0.06659
$0.06659$0.06659
-0.58%1D
USD
Fireverse (FIR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:00:24 (UTC+8)

Fireverse (FIR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.06625
$ 0.06625$ 0.06625
24H Tief
$ 0.07012
$ 0.07012$ 0.07012
24H Hoch

$ 0.06625
$ 0.06625$ 0.06625

$ 0.07012
$ 0.07012$ 0.07012

$ 0.13227499641836485
$ 0.13227499641836485$ 0.13227499641836485

$ 0.03134127854543523
$ 0.03134127854543523$ 0.03134127854543523

-0.21%

-0.58%

-7.18%

-7.18%

Der Echtzeitpreis von Fireverse (FIR) beträgt $ 0.06653. In den letzten 24 Stunden wurde FIR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.06625 und einem Höchstpreis von $ 0.07012 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FIR liegt bei $ 0.13227499641836485, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03134127854543523.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FIR im letzten Stunde um -0.21%, in den letzten 24 Stunden um -0.58% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fireverse (FIR) Marktinformationen

No.1185

$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M

$ 56.10K
$ 56.10K$ 56.10K

$ 66.53M
$ 66.53M$ 66.53M

136.71M
136.71M 136.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.67%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fireverse beträgt $ 9.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.10K. Das Umlaufangebot von FIR liegt bei 136.71M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 66.53M.

Fireverse (FIR)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Fireverse für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0003885-0.58%
30 Tage$ -0.03289-33.09%
60 Tage$ -0.04967-42.75%
90 Tage$ +0.05653+565.30%
Fireverse-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FIR eine Veränderung von $ -0.0003885 (-0.58%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Fireverse 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.03289(-33.09%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Fireverse 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FIR eine Veränderung von $ -0.04967 (-42.75%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Fireverse 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.05653 (+565.30%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Fireverse (FIR) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Fireverse-Preisverlauf an.

Was ist Fireverse (FIR)

Fireverse ist eine revolutionäre Musikplattform, die die Branche mithilfe modernster künstlicher Intelligenz und dezentraler Blockchain-Lösungen transformiert. Fireverse definiert die Musiklandschaft neu und ermöglicht es sowohl professionellen als auch Hobby-Musikern, ihre einzigartigen Kompositionen zu erstellen, zu teilen und davon zu profitieren.

Fireverse ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Fireverse Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FIR Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Fireverse auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Fireverse-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Fireverse-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Fireverse (FIR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Fireverse-(FIR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Fireverse zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Fireverse-Preisprognose an!

Fireverse (FIR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Fireverse (FIR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FIR Token!

Wie kauft man Fireverse FIR

Suchen Sie nach wie man Fireverse kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Fireverse direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Fireverse Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Fireverse sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Fireverse Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Fireverse

Wie viel ist Fireverse (FIR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FIR in USD beträgt 0.06653 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FIR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FIR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.06653. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fireverse?
Die Marktkapitalisierung von FIR beträgt $ 9.10M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FIR?
Das Umlaufangebot von FIR beträgt 136.71M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FIR?
FIR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.13227499641836485 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FIR?
FIR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.03134127854543523 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FIR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FIR beträgt $ 56.10K USD.
Wird FIR dieses Jahr noch steigen?
FIR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FIR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Fireverse (FIR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

FIR-zu-USD-Rechner

Menge

FIR
FIR
USD
USD

1 FIR = 0.06653 USD

FIR handeln

FIR/USDT
$0.06659
$0.06659$0.06659
-0.53%

