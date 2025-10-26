Der Echtzeitpreis von StablR Euro beträgt heute 1.161 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EURR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EURR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von StablR Euro beträgt heute 1.161 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EURR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EURR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

StablR Euro Kurs(EURR)

1 EURR zu USD Echtzeitpreis:

$1.161
$1.161$1.161
0.00%1D
USD
StablR Euro (EURR) Echtzeit-Preis-Diagramm
StablR Euro (EURR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
24H Tief
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
24H Hoch

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

+1.84%

+1.84%

Der Echtzeitpreis von StablR Euro (EURR) beträgt $ 1.161. In den letzten 24 Stunden wurde EURR zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.161 und einem Höchstpreis von $ 1.161 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EURR liegt bei $ 1.4634306829935808, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.0191650915551662.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EURR im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

StablR Euro (EURR) Marktinformationen

No.1045

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

$ 4.01
$ 4.01$ 4.01

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

11.58M
11.58M 11.58M

11,583,541.95
11,583,541.95 11,583,541.95

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von StablR Euro beträgt $ 13.45M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 4.01. Das Umlaufangebot von EURR liegt bei 11.58M, das Gesamtangebot bei 11583541.95. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.45M.

StablR Euro (EURR)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von StablR Euro für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ -0.014-1.20%
60 Tage$ -0.002-0.18%
90 Tage$ +0.01+0.86%
StablR Euro-Preisänderung heute

Heute verzeichnete EURR eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

StablR Euro 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.014(-1.20%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

StablR Euro 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete EURR eine Veränderung von $ -0.002 (-0.18%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

StablR Euro 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.01 (+0.86%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von StablR Euro (EURR) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem StablR Euro-Preisverlauf an.

Was ist StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) ist ein eurogestützter Stablecoin, der an den Wert des Euro gekoppelt ist und im Verhältnis 1:1 eingelöst werden kann. Der Stablecoin ist durch Fiat-Währungen und kurzfristige Staatsanleihen besichert. Das Hauptziel von StablR Euro (EURR) ist es, eine digitale Alternative zu traditionellen Geldformen bereitzustellen – effizienter, sicherer und zugänglicher. StablR Euro (EURR) kann als Tauschmittel, Wertspeicher und Rechnungseinheit verwendet werden. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen zählen schnellere und günstigere Zahlungen, die Erleichterung des internationalen Handels und Investments sowie die Unterstützung flexiblerer und widerstandsfähigerer Finanzsysteme.

StablR Euro ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre StablR Euro Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- EURR Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu StablR Euro auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr StablR Euro-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

StablR Euro-Preisprognose (USD)

Wie viel wird StablR Euro (EURR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre StablR Euro-(EURR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für StablR Euro zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die StablR Euro-Preisprognose an!

StablR Euro (EURR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von StablR Euro (EURR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von EURR Token!

Wie kauft man StablR Euro EURR

Suchen Sie nach wie man StablR Euro kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können StablR Euro direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

EURR zu lokalen Währungen

1 StablR Euro(EURR) in VND
30,551.715
1 StablR Euro(EURR) in AUD
A$1.77633
1 StablR Euro(EURR) in GBP
0.87075
1 StablR Euro(EURR) in EUR
0.99846
1 StablR Euro(EURR) in USD
$1.161
1 StablR Euro(EURR) in MYR
RM4.89942
1 StablR Euro(EURR) in TRY
48.69234
1 StablR Euro(EURR) in JPY
¥176.472
1 StablR Euro(EURR) in ARS
ARS$1,730.24991
1 StablR Euro(EURR) in RUB
92.42721
1 StablR Euro(EURR) in INR
101.94741
1 StablR Euro(EURR) in IDR
Rp19,349.99226
1 StablR Euro(EURR) in PHP
68.20875
1 StablR Euro(EURR) in EGP
￡E.55.15911
1 StablR Euro(EURR) in BRL
R$6.24618
1 StablR Euro(EURR) in CAD
C$1.6254
1 StablR Euro(EURR) in BDT
142.25733
1 StablR Euro(EURR) in NGN
1,694.88585
1 StablR Euro(EURR) in COP
$4,499.98956
1 StablR Euro(EURR) in ZAR
R.20.03886
1 StablR Euro(EURR) in UAH
48.82005
1 StablR Euro(EURR) in TZS
T.Sh.2,888.05716
1 StablR Euro(EURR) in VES
Bs246.132
1 StablR Euro(EURR) in CLP
$1,092.501
1 StablR Euro(EURR) in PKR
Rs326.20617
1 StablR Euro(EURR) in KZT
625.1985
1 StablR Euro(EURR) in THB
฿37.90665
1 StablR Euro(EURR) in TWD
NT$35.80524
1 StablR Euro(EURR) in AED
د.إ4.26087
1 StablR Euro(EURR) in CHF
Fr0.91719
1 StablR Euro(EURR) in HKD
HK$9.00936
1 StablR Euro(EURR) in AMD
֏444.65139
1 StablR Euro(EURR) in MAD
.د.م10.70442
1 StablR Euro(EURR) in MXN
$21.42045
1 StablR Euro(EURR) in SAR
ريال4.35375
1 StablR Euro(EURR) in ETB
Br177.27309
1 StablR Euro(EURR) in KES
KSh149.98959
1 StablR Euro(EURR) in JOD
د.أ0.823149
1 StablR Euro(EURR) in PLN
4.23765
1 StablR Euro(EURR) in RON
лв5.07357
1 StablR Euro(EURR) in SEK
kr10.9134
1 StablR Euro(EURR) in BGN
лв1.95048
1 StablR Euro(EURR) in HUF
Ft389.45745
1 StablR Euro(EURR) in CZK
24.27651
1 StablR Euro(EURR) in KWD
د.ك0.355266
1 StablR Euro(EURR) in ILS
3.80808
1 StablR Euro(EURR) in BOB
Bs8.0109
1 StablR Euro(EURR) in AZN
1.9737
1 StablR Euro(EURR) in TJS
SM10.82052
1 StablR Euro(EURR) in GEL
3.14631
1 StablR Euro(EURR) in AOA
Kz1,065.13623
1 StablR Euro(EURR) in BHD
.د.ب0.436536
1 StablR Euro(EURR) in BMD
$1.161
1 StablR Euro(EURR) in DKK
kr7.45362
1 StablR Euro(EURR) in HNL
L30.34854
1 StablR Euro(EURR) in MUR
52.86033
1 StablR Euro(EURR) in NAD
$20.03886
1 StablR Euro(EURR) in NOK
kr11.61
1 StablR Euro(EURR) in NZD
$2.00853
1 StablR Euro(EURR) in PAB
B/.1.161
1 StablR Euro(EURR) in PGK
K4.88781
1 StablR Euro(EURR) in QAR
ر.ق4.22604
1 StablR Euro(EURR) in RSD
дин.117.24939
1 StablR Euro(EURR) in UZS
soʻm14,158.53432
1 StablR Euro(EURR) in ALL
L96.363
1 StablR Euro(EURR) in ANG
ƒ2.07819
1 StablR Euro(EURR) in AWG
ƒ2.07819
1 StablR Euro(EURR) in BBD
$2.322
1 StablR Euro(EURR) in BAM
KM1.95048
1 StablR Euro(EURR) in BIF
Fr3,423.789
1 StablR Euro(EURR) in BND
$1.49769
1 StablR Euro(EURR) in BSD
$1.161
1 StablR Euro(EURR) in JMD
$186.16635
1 StablR Euro(EURR) in KHR
4,681.44225
1 StablR Euro(EURR) in KMF
Fr492.264
1 StablR Euro(EURR) in LAK
25,239.12993
1 StablR Euro(EURR) in LKR
රු352.56087
1 StablR Euro(EURR) in MDL
L19.72539
1 StablR Euro(EURR) in MGA
Ar5,253.38568
1 StablR Euro(EURR) in MOP
P9.288
1 StablR Euro(EURR) in MVR
17.7633
1 StablR Euro(EURR) in MWK
MK2,015.62371
1 StablR Euro(EURR) in MZN
MT74.1879
1 StablR Euro(EURR) in NPR
रु162.99279
1 StablR Euro(EURR) in PYG
8,233.812
1 StablR Euro(EURR) in RWF
Fr1,682.289
1 StablR Euro(EURR) in SBD
$9.58986
1 StablR Euro(EURR) in SCR
16.23078
1 StablR Euro(EURR) in SRD
$46.12653
1 StablR Euro(EURR) in SVC
$10.14714
1 StablR Euro(EURR) in SZL
L20.00403
1 StablR Euro(EURR) in TMT
m4.07511
1 StablR Euro(EURR) in TND
د.ت3.402891
1 StablR Euro(EURR) in TTD
$7.87158
1 StablR Euro(EURR) in UGX
Sh4,044.924
1 StablR Euro(EURR) in XAF
Fr654.804
1 StablR Euro(EURR) in XCD
$3.1347
1 StablR Euro(EURR) in XOF
Fr654.804
1 StablR Euro(EURR) in XPF
Fr118.422
1 StablR Euro(EURR) in BWP
P16.56747
1 StablR Euro(EURR) in BZD
$2.33361
1 StablR Euro(EURR) in CVE
$110.57364
1 StablR Euro(EURR) in DJF
Fr205.497
1 StablR Euro(EURR) in DOP
$74.37366
1 StablR Euro(EURR) in DZD
د.ج151.12737
1 StablR Euro(EURR) in FJD
$2.63547
1 StablR Euro(EURR) in GNF
Fr10,094.895
1 StablR Euro(EURR) in GTQ
Q8.88165
1 StablR Euro(EURR) in GYD
$242.8812
1 StablR Euro(EURR) in ISK
kr142.803

StablR Euro Ressource

Für ein tieferes Verständnis von StablR Euro sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle StablR Euro Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu StablR Euro

Wie viel ist StablR Euro (EURR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von EURR in USD beträgt 1.161 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle EURR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle EURR-zu-USD-Preis beträgt $ 1.161. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von StablR Euro?
Die Marktkapitalisierung von EURR beträgt $ 13.45M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von EURR?
Das Umlaufangebot von EURR beträgt 11.58M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EURR?
EURR erreichte einen Allzeithochpreis von 1.4634306829935808 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EURR?
EURR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.0191650915551662 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von EURR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EURR beträgt $ 4.01 USD.
Wird EURR dieses Jahr noch steigen?
EURR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EURR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

