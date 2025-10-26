Der Echtzeitpreis von CROSS beträgt heute 0.13791 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CROSS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CROSS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von CROSS beträgt heute 0.13791 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CROSS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CROSS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CROSS

CROSS-Preisinformationen

Offizielle CROSS-Website

CROSS-Tokenökonomie

CROSS-Preisprognose

CROSS Verlauf

CROSS Kaufanleitung

CROSS-zu-Fiat-Währungsrechner

CROSS Spot

CROSS USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

CROSS Logo

CROSS Kurs(CROSS)

1 CROSS zu USD Echtzeitpreis:

$0.13796
$0.13796$0.13796
-1.01%1D
USD
CROSS (CROSS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:53:59 (UTC+8)

CROSS (CROSS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.13421
$ 0.13421$ 0.13421
24H Tief
$ 0.15356
$ 0.15356$ 0.15356
24H Hoch

$ 0.13421
$ 0.13421$ 0.13421

$ 0.15356
$ 0.15356$ 0.15356

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

-0.08%

-1.01%

+20.27%

+20.27%

Der Echtzeitpreis von CROSS (CROSS) beträgt $ 0.13791. In den letzten 24 Stunden wurde CROSS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.13421 und einem Höchstpreis von $ 0.15356 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CROSS liegt bei $ 0.4431755260236053, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04656997751656906.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CROSS im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um -1.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +20.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CROSS (CROSS) Marktinformationen

No.453

$ 46.23M
$ 46.23M$ 46.23M

$ 248.36K
$ 248.36K$ 248.36K

$ 137.91M
$ 137.91M$ 137.91M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CROSS beträgt $ 46.23M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 248.36K. Das Umlaufangebot von CROSS liegt bei 335.22M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 137.91M.

CROSS (CROSS)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von CROSS für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0014076-1.01%
30 Tage$ -0.08947-39.35%
60 Tage$ -0.09103-39.77%
90 Tage$ -0.20039-59.24%
CROSS-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CROSS eine Veränderung von $ -0.0014076 (-1.01%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

CROSS 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.08947(-39.35%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

CROSS 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CROSS eine Veränderung von $ -0.09103 (-39.77%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

CROSS 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.20039 (-59.24%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von CROSS (CROSS) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem CROSS-Preisverlauf an.

Was ist CROSS (CROSS)

CROSS ist eine Layer-1-Blockchain, die speziell für Web3-Gaming entwickelt wurde. Ihr Geschäftsmodell konzentriert sich darauf, eine Full-Stack-Infrastruktur für On-Chain-Spiele bereitzustellen und Wert über Gasgebühren, DEX-Handel, NFT-Transaktionen und Entwickler-Tools zu schöpfen. Das Ziel des Projekts ist es, ein skalierbares, leistungsorientiertes Ökosystem zu schaffen, das Gaming im Web2-Maßstab mit Web3-Eigentum und Token-Ökonomien verbindet.

CROSS ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre CROSS Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CROSS Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu CROSS auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr CROSS-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

CROSS-Preisprognose (USD)

Wie viel wird CROSS (CROSS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre CROSS-(CROSS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für CROSS zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die CROSS-Preisprognose an!

CROSS (CROSS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von CROSS (CROSS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CROSS Token!

Wie kauft man CROSS CROSS

Suchen Sie nach wie man CROSS kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können CROSS direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CROSS zu lokalen Währungen

1 CROSS(CROSS) in VND
3,629.10165
1 CROSS(CROSS) in AUD
A$0.2110023
1 CROSS(CROSS) in GBP
0.1034325
1 CROSS(CROSS) in EUR
0.1186026
1 CROSS(CROSS) in USD
$0.13791
1 CROSS(CROSS) in MYR
RM0.5819802
1 CROSS(CROSS) in TRY
5.7839454
1 CROSS(CROSS) in JPY
¥20.96232
1 CROSS(CROSS) in ARS
ARS$205.5286521
1 CROSS(CROSS) in RUB
10.9790151
1 CROSS(CROSS) in INR
12.1098771
1 CROSS(CROSS) in IDR
Rp2,298.4990806
1 CROSS(CROSS) in PHP
8.1022125
1 CROSS(CROSS) in EGP
￡E.6.5521041
1 CROSS(CROSS) in BRL
R$0.7419558
1 CROSS(CROSS) in CAD
C$0.193074
1 CROSS(CROSS) in BDT
16.8981123
1 CROSS(CROSS) in NGN
201.3279135
1 CROSS(CROSS) in COP
$534.5336436
1 CROSS(CROSS) in ZAR
R.2.3803266
1 CROSS(CROSS) in UAH
5.7991155
1 CROSS(CROSS) in TZS
T.Sh.343.0593996
1 CROSS(CROSS) in VES
Bs29.23692
1 CROSS(CROSS) in CLP
$129.77331
1 CROSS(CROSS) in PKR
Rs38.7485727
1 CROSS(CROSS) in KZT
74.264535
1 CROSS(CROSS) in THB
฿4.5027615
1 CROSS(CROSS) in TWD
NT$4.2531444
1 CROSS(CROSS) in AED
د.إ0.5061297
1 CROSS(CROSS) in CHF
Fr0.1089489
1 CROSS(CROSS) in HKD
HK$1.0701816
1 CROSS(CROSS) in AMD
֏52.8181509
1 CROSS(CROSS) in MAD
.د.م1.2715302
1 CROSS(CROSS) in MXN
$2.5444395
1 CROSS(CROSS) in SAR
ريال0.5171625
1 CROSS(CROSS) in ETB
Br21.0574779
1 CROSS(CROSS) in KES
KSh17.8165929
1 CROSS(CROSS) in JOD
د.أ0.09777819
1 CROSS(CROSS) in PLN
0.5033715
1 CROSS(CROSS) in RON
лв0.6026667
1 CROSS(CROSS) in SEK
kr1.296354
1 CROSS(CROSS) in BGN
лв0.2316888
1 CROSS(CROSS) in HUF
Ft46.2619095
1 CROSS(CROSS) in CZK
2.8836981
1 CROSS(CROSS) in KWD
د.ك0.04220046
1 CROSS(CROSS) in ILS
0.4523448
1 CROSS(CROSS) in BOB
Bs0.951579
1 CROSS(CROSS) in AZN
0.234447
1 CROSS(CROSS) in TJS
SM1.2853212
1 CROSS(CROSS) in GEL
0.3737361
1 CROSS(CROSS) in AOA
Kz126.5227713
1 CROSS(CROSS) in BHD
.د.ب0.05185416
1 CROSS(CROSS) in BMD
$0.13791
1 CROSS(CROSS) in DKK
kr0.8853822
1 CROSS(CROSS) in HNL
L3.6049674
1 CROSS(CROSS) in MUR
6.2790423
1 CROSS(CROSS) in NAD
$2.3803266
1 CROSS(CROSS) in NOK
kr1.3791
1 CROSS(CROSS) in NZD
$0.2385843
1 CROSS(CROSS) in PAB
B/.0.13791
1 CROSS(CROSS) in PGK
K0.5806011
1 CROSS(CROSS) in QAR
ر.ق0.5019924
1 CROSS(CROSS) in RSD
дин.13.9275309
1 CROSS(CROSS) in UZS
soʻm1,681.8289992
1 CROSS(CROSS) in ALL
L11.44653
1 CROSS(CROSS) in ANG
ƒ0.2468589
1 CROSS(CROSS) in AWG
ƒ0.2468589
1 CROSS(CROSS) in BBD
$0.27582
1 CROSS(CROSS) in BAM
KM0.2316888
1 CROSS(CROSS) in BIF
Fr406.69659
1 CROSS(CROSS) in BND
$0.1779039
1 CROSS(CROSS) in BSD
$0.13791
1 CROSS(CROSS) in JMD
$22.1138685
1 CROSS(CROSS) in KHR
556.0875975
1 CROSS(CROSS) in KMF
Fr58.47384
1 CROSS(CROSS) in LAK
2,998.0434183
1 CROSS(CROSS) in LKR
රු41.8791297
1 CROSS(CROSS) in MDL
L2.3430909
1 CROSS(CROSS) in MGA
Ar624.0262008
1 CROSS(CROSS) in MOP
P1.10328
1 CROSS(CROSS) in MVR
2.110023
1 CROSS(CROSS) in MWK
MK239.4269301
1 CROSS(CROSS) in MZN
MT8.812449
1 CROSS(CROSS) in NPR
रु19.3611849
1 CROSS(CROSS) in PYG
978.05772
1 CROSS(CROSS) in RWF
Fr199.83159
1 CROSS(CROSS) in SBD
$1.1391366
1 CROSS(CROSS) in SCR
1.9279818
1 CROSS(CROSS) in SRD
$5.4791643
1 CROSS(CROSS) in SVC
$1.2053334
1 CROSS(CROSS) in SZL
L2.3761893
1 CROSS(CROSS) in TMT
m0.4840641
1 CROSS(CROSS) in TND
د.ت0.40421421
1 CROSS(CROSS) in TTD
$0.9350298
1 CROSS(CROSS) in UGX
Sh480.47844
1 CROSS(CROSS) in XAF
Fr77.78124
1 CROSS(CROSS) in XCD
$0.372357
1 CROSS(CROSS) in XOF
Fr77.78124
1 CROSS(CROSS) in XPF
Fr14.06682
1 CROSS(CROSS) in BWP
P1.9679757
1 CROSS(CROSS) in BZD
$0.2771991
1 CROSS(CROSS) in CVE
$13.1345484
1 CROSS(CROSS) in DJF
Fr24.41007
1 CROSS(CROSS) in DOP
$8.8345146
1 CROSS(CROSS) in DZD
د.ج17.9517447
1 CROSS(CROSS) in FJD
$0.3130557
1 CROSS(CROSS) in GNF
Fr1,199.12745
1 CROSS(CROSS) in GTQ
Q1.0550115
1 CROSS(CROSS) in GYD
$28.850772
1 CROSS(CROSS) in ISK
kr16.96293

CROSS Ressource

Für ein tieferes Verständnis von CROSS sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle CROSS Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu CROSS

Wie viel ist CROSS (CROSS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CROSS in USD beträgt 0.13791 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CROSS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CROSS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.13791. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CROSS?
Die Marktkapitalisierung von CROSS beträgt $ 46.23M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CROSS?
Das Umlaufangebot von CROSS beträgt 335.22M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CROSS?
CROSS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.4431755260236053 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CROSS?
CROSS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.04656997751656906 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CROSS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CROSS beträgt $ 248.36K USD.
Wird CROSS dieses Jahr noch steigen?
CROSS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CROSS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:53:59 (UTC+8)

CROSS (CROSS) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

CROSS-zu-USD-Rechner

Menge

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.13791 USD

CROSS handeln

CROSS/USDT
$0.13796
$0.13796$0.13796
-0.80%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.40
$111,820.40$111,820.40

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.00
$3,958.00$3,958.00

+0.64%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04960
$0.04960$0.04960

-27.69%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0057
$6.0057$6.0057

-18.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.20
$194.20$194.20

+1.20%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.40
$111,820.40$111,820.40

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.00
$3,958.00$3,958.00

+0.64%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6351
$2.6351$2.6351

+1.42%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.20
$194.20$194.20

+1.20%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19713
$0.19713$0.19713

+0.45%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.2075
$1.2075$1.2075

+1,912.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000105
$0.000000000000105$0.000000000000105

+5.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052526
$0.052526$0.052526

+6,903.46%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1325
$0.1325$0.1325

-87.76%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.2075
$1.2075$1.2075

+1,912.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15935
$0.15935$0.15935

+95.04%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008969
$0.000000000000000008969$0.000000000000000008969

+63.07%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03375
$0.03375$0.03375

+36.86%