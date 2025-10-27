CROSS (CROSS)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie CROSS-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark CROSS in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

CROSS Preisprognose für 2025–2050 (USD)

CROSS (CROSS) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr)
Gemäß Ihrer Prognose könnte CROSS potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.14009 erreichen.

CROSS (CROSS) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr)
Gemäß Ihrer Prognose könnte CROSS potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.147094 erreichen.

CROSS (CROSS) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren)
Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von CROSS im Jahr 2027 $ 0.154449 bei einer Wachstumsrate von 10.25%.

CROSS (CROSS) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren)
Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von CROSS im Jahr 2028 $ 0.162171 bei einer Wachstumsrate von 15.76%.

CROSS (CROSS) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von CROSS im Jahr 2029 bei $ 0.170280 mit einer Wachstumsrate von 21.55%.

CROSS (CROSS) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von CROSS im Jahr 2030 bei $ 0.178794 mit einer Wachstumsrate von 27.63%.

CROSS (CROSS) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren)
Im Jahr 2040 könnte der Preis von CROSS potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.291237 erreichen.

CROSS (CROSS) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren)
Im Jahr 2050 könnte der Preis von CROSS potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.474394 erreichen.

Jahr Preis Wachstum
2025 $ 0.14009 0.00%

2026 $ 0.147094 5.00%

2027 $ 0.154449 10.25%

2028 $ 0.162171 15.76%

2029 $ 0.170280 21.55%

2030 $ 0.178794 27.63%

2031 $ 0.187733 34.01%

2032 $ 0.197120 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.206976 47.75%

2034 $ 0.217325 55.13%

2035 $ 0.228191 62.89%

2036 $ 0.239601 71.03%

2037 $ 0.251581 79.59%

2038 $ 0.264160 88.56%

2039 $ 0.277368 97.99%

2040 $ 0.291237 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige CROSS Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.14009 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.140109 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.140224 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.140665 0.41% CROSS (CROSS) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für CROSS am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.14009 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. CROSS (CROSS) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für CROSS bei $0.140109 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. CROSS (CROSS) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für CROSS bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.140224 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. CROSS (CROSS) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für CROSS bei $0.140665 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle CROSS Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.14009$ 0.14009 $ 0.14009 Preisänderung (24H) -0.70% Marktkapitalisierung $ 46.98M$ 46.98M $ 46.98M Umlaufangebot 335.22M 335.22M 335.22M Volumen (24H) $ 101.67K$ 101.67K $ 101.67K Volumen (24H) -- Der aktuelle CROSS-Preis beträgt $ 0.14009. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -0.70% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 101.67K. Darüber hinaus verfügt CROSS über ein Umlaufangebot von 335.22M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 46.98M. Live-Preis von CROSS ansehen

So kaufen Sie CROSS (CROSS)
Möchten Sie CROSS kaufen? Sie können CROSS jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben.

CROSS Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von CROSS beträgt der aktuelle Preis von CROSS 0.14014USD. Das umlaufende Angebot von CROSS (CROSS) liegt bei 0.00 CROSS , was zu einer Marktkapitalisierung von $46.98M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.03% $ 0.003480 $ 0.14329 $ 0.13614

7 Tage 0.16% $ 0.019360 $ 0.15356 $ 0.1153

30 Tage -0.39% $ -0.091100 $ 0.2539 $ 0.0538 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat CROSS eine Preisbewegung von $0.003480 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.03% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde CROSS zu einem Höchstpreis von $0.15356 und einem Tiefstpreis von $0.1153 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.16% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von CROSS für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat CROSS eine Veränderung von -0.39% erfahren, was etwa $-0.091100 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass CROSS in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen CROSS-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen CROSS-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von CROSS (CROSS)? Das CROSS Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von CROSS basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für CROSS im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von CROSS berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von CROSS beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von CROSS. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von CROSS, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von CROSS zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für CROSS wichtig?

CROSS Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) :

Lohnt es sich, jetzt in CROSS zu investieren?
Gemäß Ihren Prognosen wird CROSS am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt.

Was ist die Preisprognose von CROSS nächster Monat?
Laut dem CROSS (CROSS) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte CROSS-Preis am undefined -- erreichen.

Wie viel wird 1 CROSS im Jahr 2026 kosten?
Der Preis von 1 CROSS (CROSS) beträgt heute $0.14009 . Laut dem obigen Prognosemodul wird CROSS um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen.

Wie lautet der prognostizierte Preis von CROSS im Jahr 2027?
Für CROSS (CROSS) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 CROSS bis 2027 -- erreichen soll.

Wie lautet das geschätzte Preisziel von CROSS im Jahr 2028?
Gemäß Ihrer Preisprognose wird CROSS (CROSS) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028.

Wie lautet das geschätzte Preisziel von CROSS im Jahr 2029?
Gemäß Ihrer Preisprognose wird CROSS (CROSS) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029.

Wie viel wird 1 CROSS im Jahr 2030 kosten?
Der Preis von 1 CROSS (CROSS) beträgt heute $0.14009 . Laut dem obigen Prognosemodul wird CROSS um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen.

Wie lautet die CROSS-Preisprognose für 2040?
Für CROSS (CROSS) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 CROSS bis 2040 -- erreichen soll.