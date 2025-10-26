Der Echtzeitpreis von Whalebit beträgt heute 1.768 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Whalebit beträgt heute 1.768 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Whalebit Logo

Whalebit Kurs(CES)

1 CES zu USD Echtzeitpreis:

$1.768
-5.15%1D
USD
Whalebit (CES) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:51:57 (UTC+8)

Whalebit (CES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.72
24H Tief
$ 1.905
24H Hoch

$ 1.72
$ 1.905
$ 11.68679398493145
$ 0.08422316231675472
-0.40%

-5.14%

-14.96%

-14.96%

Der Echtzeitpreis von Whalebit (CES) beträgt $ 1.768. In den letzten 24 Stunden wurde CES zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.72 und einem Höchstpreis von $ 1.905 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CES liegt bei $ 11.68679398493145, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.08422316231675472.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CES im letzten Stunde um -0.40%, in den letzten 24 Stunden um -5.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Whalebit (CES) Marktinformationen

No.3770

$ 0.00
$ 347.88K
$ 746.76M
0.00
422,375,579.421211
422,375,579.421211
0.00%

MATIC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Whalebit beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 347.88K. Das Umlaufangebot von CES liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 422375579.421211. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 746.76M.

Whalebit (CES)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Whalebit für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.096-5.14%
30 Tage$ -0.732-29.28%
60 Tage$ -0.732-29.28%
90 Tage$ -0.732-29.28%
Whalebit-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CES eine Veränderung von $ -0.096 (-5.14%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Whalebit 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.732(-29.28%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Whalebit 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CES eine Veränderung von $ -0.732 (-29.28%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Whalebit 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.732 (-29.28%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Whalebit (CES) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Whalebit-Preisverlauf an.

Was ist Whalebit (CES)

Meta Whale ist ein Ökosystem, das Gaming, Verdienen und virtuelle Realität kombiniert und den Benutzern die Möglichkeit bietet, innerhalb seines Metaversums zu spielen, zu verdienen und zu wachsen.

Whalebit ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Whalebit Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CES Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Whalebit auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Whalebit-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Whalebit-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Whalebit (CES) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Whalebit-(CES)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Whalebit zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Whalebit-Preisprognose an!

Whalebit (CES) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Whalebit (CES) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CES Token!

Wie kauft man Whalebit CES

Suchen Sie nach wie man Whalebit kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Whalebit direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CES zu lokalen Währungen

1 Whalebit(CES) in VND
46,524.92
1 Whalebit(CES) in AUD
A$2.70504
1 Whalebit(CES) in GBP
1.326
1 Whalebit(CES) in EUR
1.52048
1 Whalebit(CES) in USD
$1.768
1 Whalebit(CES) in MYR
RM7.46096
1 Whalebit(CES) in TRY
74.14992
1 Whalebit(CES) in JPY
¥268.736
1 Whalebit(CES) in ARS
ARS$2,634.86808
1 Whalebit(CES) in RUB
140.75048
1 Whalebit(CES) in INR
155.24808
1 Whalebit(CES) in IDR
Rp29,466.65488
1 Whalebit(CES) in PHP
103.87
1 Whalebit(CES) in EGP
￡E.83.99768
1 Whalebit(CES) in BRL
R$9.51184
1 Whalebit(CES) in CAD
C$2.4752
1 Whalebit(CES) in BDT
216.63304
1 Whalebit(CES) in NGN
2,581.0148
1 Whalebit(CES) in COP
$6,852.69728
1 Whalebit(CES) in ZAR
R.30.51568
1 Whalebit(CES) in UAH
74.3444
1 Whalebit(CES) in TZS
T.Sh.4,398.00608
1 Whalebit(CES) in VES
Bs374.816
1 Whalebit(CES) in CLP
$1,663.688
1 Whalebit(CES) in PKR
Rs496.75496
1 Whalebit(CES) in KZT
952.068
1 Whalebit(CES) in THB
฿57.7252
1 Whalebit(CES) in TWD
NT$54.52512
1 Whalebit(CES) in AED
د.إ6.48856
1 Whalebit(CES) in CHF
Fr1.39672
1 Whalebit(CES) in HKD
HK$13.71968
1 Whalebit(CES) in AMD
֏677.12632
1 Whalebit(CES) in MAD
.د.م16.30096
1 Whalebit(CES) in MXN
$32.6196
1 Whalebit(CES) in SAR
ريال6.63
1 Whalebit(CES) in ETB
Br269.95592
1 Whalebit(CES) in KES
KSh228.40792
1 Whalebit(CES) in JOD
د.أ1.253512
1 Whalebit(CES) in PLN
6.4532
1 Whalebit(CES) in RON
лв7.72616
1 Whalebit(CES) in SEK
kr16.6192
1 Whalebit(CES) in BGN
лв2.97024
1 Whalebit(CES) in HUF
Ft593.0756
1 Whalebit(CES) in CZK
36.96888
1 Whalebit(CES) in KWD
د.ك0.541008
1 Whalebit(CES) in ILS
5.79904
1 Whalebit(CES) in BOB
Bs12.1992
1 Whalebit(CES) in AZN
3.0056
1 Whalebit(CES) in TJS
SM16.47776
1 Whalebit(CES) in GEL
4.79128
1 Whalebit(CES) in AOA
Kz1,622.01624
1 Whalebit(CES) in BHD
.د.ب0.664768
1 Whalebit(CES) in BMD
$1.768
1 Whalebit(CES) in DKK
kr11.35056
1 Whalebit(CES) in HNL
L46.21552
1 Whalebit(CES) in MUR
80.49704
1 Whalebit(CES) in NAD
$30.51568
1 Whalebit(CES) in NOK
kr17.68
1 Whalebit(CES) in NZD
$3.05864
1 Whalebit(CES) in PAB
B/.1.768
1 Whalebit(CES) in PGK
K7.44328
1 Whalebit(CES) in QAR
ر.ق6.43552
1 Whalebit(CES) in RSD
дин.178.55032
1 Whalebit(CES) in UZS
soʻm21,560.97216
1 Whalebit(CES) in ALL
L146.744
1 Whalebit(CES) in ANG
ƒ3.16472
1 Whalebit(CES) in AWG
ƒ3.16472
1 Whalebit(CES) in BBD
$3.536
1 Whalebit(CES) in BAM
KM2.97024
1 Whalebit(CES) in BIF
Fr5,213.832
1 Whalebit(CES) in BND
$2.28072
1 Whalebit(CES) in BSD
$1.768
1 Whalebit(CES) in JMD
$283.4988
1 Whalebit(CES) in KHR
7,129.018
1 Whalebit(CES) in KMF
Fr749.632
1 Whalebit(CES) in LAK
38,434.78184
1 Whalebit(CES) in LKR
රු536.88856
1 Whalebit(CES) in MDL
L30.03832
1 Whalebit(CES) in MGA
Ar7,999.98784
1 Whalebit(CES) in MOP
P14.144
1 Whalebit(CES) in MVR
27.0504
1 Whalebit(CES) in MWK
MK3,069.44248
1 Whalebit(CES) in MZN
MT112.9752
1 Whalebit(CES) in NPR
रु248.20952
1 Whalebit(CES) in PYG
12,538.656
1 Whalebit(CES) in RWF
Fr2,561.832
1 Whalebit(CES) in SBD
$14.60368
1 Whalebit(CES) in SCR
24.71664
1 Whalebit(CES) in SRD
$70.24264
1 Whalebit(CES) in SVC
$15.45232
1 Whalebit(CES) in SZL
L30.46264
1 Whalebit(CES) in TMT
m6.20568
1 Whalebit(CES) in TND
د.ت5.182008
1 Whalebit(CES) in TTD
$11.98704
1 Whalebit(CES) in UGX
Sh6,159.712
1 Whalebit(CES) in XAF
Fr997.152
1 Whalebit(CES) in XCD
$4.7736
1 Whalebit(CES) in XOF
Fr997.152
1 Whalebit(CES) in XPF
Fr180.336
1 Whalebit(CES) in BWP
P25.22936
1 Whalebit(CES) in BZD
$3.55368
1 Whalebit(CES) in CVE
$168.38432
1 Whalebit(CES) in DJF
Fr312.936
1 Whalebit(CES) in DOP
$113.25808
1 Whalebit(CES) in DZD
د.ج230.14056
1 Whalebit(CES) in FJD
$4.01336
1 Whalebit(CES) in GNF
Fr15,372.76
1 Whalebit(CES) in GTQ
Q13.5252
1 Whalebit(CES) in GYD
$369.8656
1 Whalebit(CES) in ISK
kr217.464

Whalebit Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Whalebit sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Whalebit Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Whalebit

Wie viel ist Whalebit (CES) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CES in USD beträgt 1.768 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CES-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CES-zu-USD-Preis beträgt $ 1.768. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Whalebit?
Die Marktkapitalisierung von CES beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CES?
Das Umlaufangebot von CES beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CES?
CES erreichte einen Allzeithochpreis von 11.68679398493145 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CES?
CES verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.08422316231675472 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CES?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CES beträgt $ 347.88K USD.
Wird CES dieses Jahr noch steigen?
CES könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CES-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:51:57 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

