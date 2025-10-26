Der Echtzeitpreis von Courage The Dog beträgt heute 0.000468 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CCDOG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CCDOG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Courage The Dog beträgt heute 0.000468 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CCDOG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CCDOG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Courage The Dog Kurs(CCDOG)

1 CCDOG zu USD Echtzeitpreis:

$0.000468
$0.000468
-23.90%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:51:35 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000431
$ 0.000431
24H Tief
$ 0.00062
$ 0.00062
24H Hoch

$ 0.000431
$ 0.000431

$ 0.00062
$ 0.00062

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209

$ 0.000195711388118175
$ 0.000195711388118175

-2.71%

-23.90%

-32.28%

-32.28%

Der Echtzeitpreis von Courage The Dog (CCDOG) beträgt $ 0.000468. In den letzten 24 Stunden wurde CCDOG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000431 und einem Höchstpreis von $ 0.00062 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CCDOG liegt bei $ 0.007338398743725209, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000195711388118175.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CCDOG im letzten Stunde um -2.71%, in den letzten 24 Stunden um -23.90% und in den vergangenen 7 Tagen um -32.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Courage The Dog (CCDOG) Marktinformationen

No.2422

$ 468.00K
$ 468.00K

$ 603.10K
$ 603.10K

$ 468.00K
$ 468.00K

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Courage The Dog beträgt $ 468.00K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 603.10K. Das Umlaufangebot von CCDOG liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 468.00K.

Courage The Dog (CCDOG)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Courage The Dog für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00014698-23.90%
30 Tage$ -0.000806-63.27%
60 Tage$ -0.003115-86.94%
90 Tage$ -0.000832-64.00%
Courage The Dog-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CCDOG eine Veränderung von $ -0.00014698 (-23.90%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Courage The Dog 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000806(-63.27%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Courage The Dog 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CCDOG eine Veränderung von $ -0.003115 (-86.94%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Courage The Dog 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.000832 (-64.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Courage The Dog (CCDOG) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Courage The Dog-Preisverlauf an.

Was ist Courage The Dog (CCDOG)

Was wir nicht alles für Gewinne tun! Der COURAGE-Token befähigt seine Besitzer, sich mit derselben Entschlossenheit durch die volatile Krypto-Landschaft zu bewegen, mit der unser liebster rosa Hund seine Familie vor übernatürlichen Gefahren beschützt!

Courage The Dog ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Courage The Dog Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CCDOG Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Courage The Dog auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Courage The Dog-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Courage The Dog-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Courage The Dog (CCDOG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Courage The Dog-(CCDOG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Courage The Dog zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Courage The Dog-Preisprognose an!

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Courage The Dog (CCDOG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CCDOG Token!

Wie kauft man Courage The Dog CCDOG

Suchen Sie nach wie man Courage The Dog kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Courage The Dog direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CCDOG zu lokalen Währungen

1 Courage The Dog(CCDOG) in VND
12.31542
1 Courage The Dog(CCDOG) in AUD
A$0.00071604
1 Courage The Dog(CCDOG) in GBP
0.000351
1 Courage The Dog(CCDOG) in EUR
0.00040248
1 Courage The Dog(CCDOG) in USD
$0.000468
1 Courage The Dog(CCDOG) in MYR
RM0.00197496
1 Courage The Dog(CCDOG) in TRY
0.01962792
1 Courage The Dog(CCDOG) in JPY
¥0.071136
1 Courage The Dog(CCDOG) in ARS
ARS$0.69746508
1 Courage The Dog(CCDOG) in RUB
0.03725748
1 Courage The Dog(CCDOG) in INR
0.04109508
1 Courage The Dog(CCDOG) in IDR
Rp7.79999688
1 Courage The Dog(CCDOG) in PHP
0.027495
1 Courage The Dog(CCDOG) in EGP
￡E.0.02223468
1 Courage The Dog(CCDOG) in BRL
R$0.00251784
1 Courage The Dog(CCDOG) in CAD
C$0.0006552
1 Courage The Dog(CCDOG) in BDT
0.05734404
1 Courage The Dog(CCDOG) in NGN
0.6832098
1 Courage The Dog(CCDOG) in COP
$1.81394928
1 Courage The Dog(CCDOG) in ZAR
R.0.00807768
1 Courage The Dog(CCDOG) in UAH
0.0196794
1 Courage The Dog(CCDOG) in TZS
T.Sh.1.16417808
1 Courage The Dog(CCDOG) in VES
Bs0.099216
1 Courage The Dog(CCDOG) in CLP
$0.440388
1 Courage The Dog(CCDOG) in PKR
Rs0.13149396
1 Courage The Dog(CCDOG) in KZT
0.252018
1 Courage The Dog(CCDOG) in THB
฿0.0152802
1 Courage The Dog(CCDOG) in TWD
NT$0.01443312
1 Courage The Dog(CCDOG) in AED
د.إ0.00171756
1 Courage The Dog(CCDOG) in CHF
Fr0.00036972
1 Courage The Dog(CCDOG) in HKD
HK$0.00363168
1 Courage The Dog(CCDOG) in AMD
֏0.17923932
1 Courage The Dog(CCDOG) in MAD
.د.م0.00431496
1 Courage The Dog(CCDOG) in MXN
$0.0086346
1 Courage The Dog(CCDOG) in SAR
ريال0.001755
1 Courage The Dog(CCDOG) in ETB
Br0.07145892
1 Courage The Dog(CCDOG) in KES
KSh0.06046092
1 Courage The Dog(CCDOG) in JOD
د.أ0.000331812
1 Courage The Dog(CCDOG) in PLN
0.0017082
1 Courage The Dog(CCDOG) in RON
лв0.00204516
1 Courage The Dog(CCDOG) in SEK
kr0.0043992
1 Courage The Dog(CCDOG) in BGN
лв0.00078624
1 Courage The Dog(CCDOG) in HUF
Ft0.1569906
1 Courage The Dog(CCDOG) in CZK
0.00978588
1 Courage The Dog(CCDOG) in KWD
د.ك0.000143208
1 Courage The Dog(CCDOG) in ILS
0.00153504
1 Courage The Dog(CCDOG) in BOB
Bs0.0032292
1 Courage The Dog(CCDOG) in AZN
0.0007956
1 Courage The Dog(CCDOG) in TJS
SM0.00436176
1 Courage The Dog(CCDOG) in GEL
0.00126828
1 Courage The Dog(CCDOG) in AOA
Kz0.42935724
1 Courage The Dog(CCDOG) in BHD
.د.ب0.000175968
1 Courage The Dog(CCDOG) in BMD
$0.000468
1 Courage The Dog(CCDOG) in DKK
kr0.00300456
1 Courage The Dog(CCDOG) in HNL
L0.01223352
1 Courage The Dog(CCDOG) in MUR
0.02130804
1 Courage The Dog(CCDOG) in NAD
$0.00807768
1 Courage The Dog(CCDOG) in NOK
kr0.00468
1 Courage The Dog(CCDOG) in NZD
$0.00080964
1 Courage The Dog(CCDOG) in PAB
B/.0.000468
1 Courage The Dog(CCDOG) in PGK
K0.00197028
1 Courage The Dog(CCDOG) in QAR
ر.ق0.00170352
1 Courage The Dog(CCDOG) in RSD
дин.0.04726332
1 Courage The Dog(CCDOG) in UZS
soʻm5.70731616
1 Courage The Dog(CCDOG) in ALL
L0.038844
1 Courage The Dog(CCDOG) in ANG
ƒ0.00083772
1 Courage The Dog(CCDOG) in AWG
ƒ0.00083772
1 Courage The Dog(CCDOG) in BBD
$0.000936
1 Courage The Dog(CCDOG) in BAM
KM0.00078624
1 Courage The Dog(CCDOG) in BIF
Fr1.380132
1 Courage The Dog(CCDOG) in BND
$0.00060372
1 Courage The Dog(CCDOG) in BSD
$0.000468
1 Courage The Dog(CCDOG) in JMD
$0.0750438
1 Courage The Dog(CCDOG) in KHR
1.887093
1 Courage The Dog(CCDOG) in KMF
Fr0.198432
1 Courage The Dog(CCDOG) in LAK
10.17391284
1 Courage The Dog(CCDOG) in LKR
රු0.14211756
1 Courage The Dog(CCDOG) in MDL
L0.00795132
1 Courage The Dog(CCDOG) in MGA
Ar2.11764384
1 Courage The Dog(CCDOG) in MOP
P0.003744
1 Courage The Dog(CCDOG) in MVR
0.0071604
1 Courage The Dog(CCDOG) in MWK
MK0.81249948
1 Courage The Dog(CCDOG) in MZN
MT0.0299052
1 Courage The Dog(CCDOG) in NPR
रु0.06570252
1 Courage The Dog(CCDOG) in PYG
3.319056
1 Courage The Dog(CCDOG) in RWF
Fr0.678132
1 Courage The Dog(CCDOG) in SBD
$0.00386568
1 Courage The Dog(CCDOG) in SCR
0.00654264
1 Courage The Dog(CCDOG) in SRD
$0.01859364
1 Courage The Dog(CCDOG) in SVC
$0.00409032
1 Courage The Dog(CCDOG) in SZL
L0.00806364
1 Courage The Dog(CCDOG) in TMT
m0.00164268
1 Courage The Dog(CCDOG) in TND
د.ت0.001371708
1 Courage The Dog(CCDOG) in TTD
$0.00317304
1 Courage The Dog(CCDOG) in UGX
Sh1.630512
1 Courage The Dog(CCDOG) in XAF
Fr0.263952
1 Courage The Dog(CCDOG) in XCD
$0.0012636
1 Courage The Dog(CCDOG) in XOF
Fr0.263952
1 Courage The Dog(CCDOG) in XPF
Fr0.047736
1 Courage The Dog(CCDOG) in BWP
P0.00667836
1 Courage The Dog(CCDOG) in BZD
$0.00094068
1 Courage The Dog(CCDOG) in CVE
$0.04457232
1 Courage The Dog(CCDOG) in DJF
Fr0.082836
1 Courage The Dog(CCDOG) in DOP
$0.02998008
1 Courage The Dog(CCDOG) in DZD
د.ج0.06091956
1 Courage The Dog(CCDOG) in FJD
$0.00106236
1 Courage The Dog(CCDOG) in GNF
Fr4.06926
1 Courage The Dog(CCDOG) in GTQ
Q0.0035802
1 Courage The Dog(CCDOG) in GYD
$0.0979056
1 Courage The Dog(CCDOG) in ISK
kr0.057564

Courage The Dog Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Courage The Dog sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Courage The Dog Website
Block-Explorer

Wie viel ist Courage The Dog (CCDOG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CCDOG in USD beträgt 0.000468 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CCDOG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CCDOG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.000468. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Courage The Dog?
Die Marktkapitalisierung von CCDOG beträgt $ 468.00K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CCDOG?
Das Umlaufangebot von CCDOG beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CCDOG?
CCDOG erreichte einen Allzeithochpreis von 0.007338398743725209 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CCDOG?
CCDOG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000195711388118175 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CCDOG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CCDOG beträgt $ 603.10K USD.
Wird CCDOG dieses Jahr noch steigen?
CCDOG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CCDOG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Courage The Dog (CCDOG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$0.000468
$111,829.33

$3,957.52

$0.05085

$6.0459

$194.11

$111,829.33

$3,957.52

$2.6336

$194.11

$0.19706

$0.00000

$1.4299

$0.000000000000111

$0.052078

$0.1422

$1.4299

$0.0000000000000000000237

$0.15884

$0.000000000000000008969

$0.03377

