Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Courage The Dog (CCDOG), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 22:32:28 (UTC+8)
USD

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Courage The Dog (CCDOG), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 340.00K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 1.00B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 340.00K
Allzeithoch:
$ 0.007954
Allzeittief:
$ 0.000171937390596114
Aktueller Preis:
$ 0.00034
Courage The Dog (CCDOG)-Informationen

Was wir nicht alles für Gewinne tun! Der COURAGE-Token befähigt seine Besitzer, sich mit derselben Entschlossenheit durch die volatile Krypto-Landschaft zu bewegen, mit der unser liebster rosa Hund seine Familie vor übernatürlichen Gefahren beschützt!

Offizielle Website:
https://couragethedog.com
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0x1165ecebfa6693cf64ac5ef49f1b32e8acbffe01

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Courage The Dog (CCDOG) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von CCDOG-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele CCDOG-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von CCDOG verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des CCDOG -Tokens!

