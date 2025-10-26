Der Echtzeitpreis von Camp Network beträgt heute 0.0151 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CAMP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CAMP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Camp Network beträgt heute 0.0151 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CAMP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CAMP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Camp Network Logo

Camp Network Kurs(CAMP)

1 CAMP zu USD Echtzeitpreis:

$0.0151
$0.0151$0.0151
-0.91%1D
USD
Camp Network (CAMP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:51:21 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01493
$ 0.01493$ 0.01493
24H Tief
$ 0.01565
$ 0.01565$ 0.01565
24H Hoch

$ 0.01493
$ 0.01493$ 0.01493

$ 0.01565
$ 0.01565$ 0.01565

--
----

--
----

-0.14%

-0.91%

-5.04%

-5.04%

Der Echtzeitpreis von Camp Network (CAMP) beträgt $ 0.0151. In den letzten 24 Stunden wurde CAMP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01493 und einem Höchstpreis von $ 0.01565 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CAMP liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CAMP im letzten Stunde um -0.14%, in den letzten 24 Stunden um -0.91% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Camp Network (CAMP) Marktinformationen

--
----

$ 221.01K
$ 221.01K$ 221.01K

$ 151.00M
$ 151.00M$ 151.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Camp Network beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 221.01K. Das Umlaufangebot von CAMP liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 151.00M.

Camp Network (CAMP)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Camp Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0001387-0.91%
30 Tage$ -0.02004-57.03%
60 Tage$ -0.09086-85.75%
90 Tage$ +0.0051+51.00%
Camp Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CAMP eine Veränderung von $ -0.0001387 (-0.91%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Camp Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.02004(-57.03%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Camp Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CAMP eine Veränderung von $ -0.09086 (-85.75%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Camp Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0051 (+51.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Camp Network (CAMP) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Camp Network-Preisverlauf an.

Was ist Camp Network (CAMP)

Camp Network ist die autonome IP-Schicht – die erste speziell entwickelte Layer-1-Blockchain, die nativ Herkunft, programmierbare Lizenzen und Agenten-Monetarisierung auf Protokollebene unterstützt. Während generative KI die Kreativität verändert, stellt Camp die Infrastruktur bereit, um geistiges Eigentum in der Chain über PvP- und KI-native Nutzung hinweg zu registrieren, zu lizenzieren und zu monetarisieren.

Camp Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Camp Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CAMP Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Camp Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Camp Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Camp Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Camp Network (CAMP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Camp Network-(CAMP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Camp Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Camp Network-Preisprognose an!

Camp Network (CAMP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Camp Network (CAMP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CAMP Token!

Wie kauft man Camp Network CAMP

Suchen Sie nach wie man Camp Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Camp Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CAMP zu lokalen Währungen

1 Camp Network(CAMP) in VND
397.3565
1 Camp Network(CAMP) in AUD
A$0.023103
1 Camp Network(CAMP) in GBP
0.011325
1 Camp Network(CAMP) in EUR
0.012986
1 Camp Network(CAMP) in USD
$0.0151
1 Camp Network(CAMP) in MYR
RM0.063722
1 Camp Network(CAMP) in TRY
0.633294
1 Camp Network(CAMP) in JPY
¥2.2952
1 Camp Network(CAMP) in ARS
ARS$22.503681
1 Camp Network(CAMP) in RUB
1.202111
1 Camp Network(CAMP) in INR
1.325931
1 Camp Network(CAMP) in IDR
Rp251.666566
1 Camp Network(CAMP) in PHP
0.887125
1 Camp Network(CAMP) in EGP
￡E.0.717401
1 Camp Network(CAMP) in BRL
R$0.081238
1 Camp Network(CAMP) in CAD
C$0.02114
1 Camp Network(CAMP) in BDT
1.850203
1 Camp Network(CAMP) in NGN
22.043735
1 Camp Network(CAMP) in COP
$58.526996
1 Camp Network(CAMP) in ZAR
R.0.260626
1 Camp Network(CAMP) in UAH
0.634955
1 Camp Network(CAMP) in TZS
T.Sh.37.562156
1 Camp Network(CAMP) in VES
Bs3.2012
1 Camp Network(CAMP) in CLP
$14.2091
1 Camp Network(CAMP) in PKR
Rs4.242647
1 Camp Network(CAMP) in KZT
8.13135
1 Camp Network(CAMP) in THB
฿0.493015
1 Camp Network(CAMP) in TWD
NT$0.465684
1 Camp Network(CAMP) in AED
د.إ0.055417
1 Camp Network(CAMP) in CHF
Fr0.011929
1 Camp Network(CAMP) in HKD
HK$0.117176
1 Camp Network(CAMP) in AMD
֏5.783149
1 Camp Network(CAMP) in MAD
.د.م0.139222
1 Camp Network(CAMP) in MXN
$0.278595
1 Camp Network(CAMP) in SAR
ريال0.056625
1 Camp Network(CAMP) in ETB
Br2.305619
1 Camp Network(CAMP) in KES
KSh1.950769
1 Camp Network(CAMP) in JOD
د.أ0.0107059
1 Camp Network(CAMP) in PLN
0.055115
1 Camp Network(CAMP) in RON
лв0.065987
1 Camp Network(CAMP) in SEK
kr0.14194
1 Camp Network(CAMP) in BGN
лв0.025368
1 Camp Network(CAMP) in HUF
Ft5.065295
1 Camp Network(CAMP) in CZK
0.315741
1 Camp Network(CAMP) in KWD
د.ك0.0046206
1 Camp Network(CAMP) in ILS
0.049528
1 Camp Network(CAMP) in BOB
Bs0.10419
1 Camp Network(CAMP) in AZN
0.02567
1 Camp Network(CAMP) in TJS
SM0.140732
1 Camp Network(CAMP) in GEL
0.040921
1 Camp Network(CAMP) in AOA
Kz13.853193
1 Camp Network(CAMP) in BHD
.د.ب0.0056776
1 Camp Network(CAMP) in BMD
$0.0151
1 Camp Network(CAMP) in DKK
kr0.096942
1 Camp Network(CAMP) in HNL
L0.394714
1 Camp Network(CAMP) in MUR
0.687503
1 Camp Network(CAMP) in NAD
$0.260626
1 Camp Network(CAMP) in NOK
kr0.151
1 Camp Network(CAMP) in NZD
$0.026123
1 Camp Network(CAMP) in PAB
B/.0.0151
1 Camp Network(CAMP) in PGK
K0.063571
1 Camp Network(CAMP) in QAR
ر.ق0.054964
1 Camp Network(CAMP) in RSD
дин.1.524949
1 Camp Network(CAMP) in UZS
soʻm184.146312
1 Camp Network(CAMP) in ALL
L1.2533
1 Camp Network(CAMP) in ANG
ƒ0.027029
1 Camp Network(CAMP) in AWG
ƒ0.027029
1 Camp Network(CAMP) in BBD
$0.0302
1 Camp Network(CAMP) in BAM
KM0.025368
1 Camp Network(CAMP) in BIF
Fr44.5299
1 Camp Network(CAMP) in BND
$0.019479
1 Camp Network(CAMP) in BSD
$0.0151
1 Camp Network(CAMP) in JMD
$2.421285
1 Camp Network(CAMP) in KHR
60.886975
1 Camp Network(CAMP) in KMF
Fr6.4024
1 Camp Network(CAMP) in LAK
328.260863
1 Camp Network(CAMP) in LKR
රු4.585417
1 Camp Network(CAMP) in MDL
L0.256549
1 Camp Network(CAMP) in MGA
Ar68.325688
1 Camp Network(CAMP) in MOP
P0.1208
1 Camp Network(CAMP) in MVR
0.23103
1 Camp Network(CAMP) in MWK
MK26.215261
1 Camp Network(CAMP) in MZN
MT0.96489
1 Camp Network(CAMP) in NPR
रु2.119889
1 Camp Network(CAMP) in PYG
107.0892
1 Camp Network(CAMP) in RWF
Fr21.8799
1 Camp Network(CAMP) in SBD
$0.124726
1 Camp Network(CAMP) in SCR
0.211098
1 Camp Network(CAMP) in SRD
$0.599923
1 Camp Network(CAMP) in SVC
$0.131974
1 Camp Network(CAMP) in SZL
L0.260173
1 Camp Network(CAMP) in TMT
m0.053001
1 Camp Network(CAMP) in TND
د.ت0.0442581
1 Camp Network(CAMP) in TTD
$0.102378
1 Camp Network(CAMP) in UGX
Sh52.6084
1 Camp Network(CAMP) in XAF
Fr8.5164
1 Camp Network(CAMP) in XCD
$0.04077
1 Camp Network(CAMP) in XOF
Fr8.5164
1 Camp Network(CAMP) in XPF
Fr1.5402
1 Camp Network(CAMP) in BWP
P0.215477
1 Camp Network(CAMP) in BZD
$0.030351
1 Camp Network(CAMP) in CVE
$1.438124
1 Camp Network(CAMP) in DJF
Fr2.6727
1 Camp Network(CAMP) in DOP
$0.967306
1 Camp Network(CAMP) in DZD
د.ج1.965567
1 Camp Network(CAMP) in FJD
$0.034277
1 Camp Network(CAMP) in GNF
Fr131.2945
1 Camp Network(CAMP) in GTQ
Q0.115515
1 Camp Network(CAMP) in GYD
$3.15892
1 Camp Network(CAMP) in ISK
kr1.8573

Camp Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Camp Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Camp Network Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Camp Network

Wie viel ist Camp Network (CAMP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CAMP in USD beträgt 0.0151 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CAMP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CAMP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0151. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Camp Network?
Die Marktkapitalisierung von CAMP beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CAMP?
Das Umlaufangebot von CAMP beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CAMP?
CAMP erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CAMP?
CAMP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CAMP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CAMP beträgt $ 221.01K USD.
Wird CAMP dieses Jahr noch steigen?
CAMP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CAMP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Camp Network (CAMP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

CAMP-zu-USD-Rechner

Menge

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.0151 USD

CAMP handeln

CAMP/USDC
$0.0151
$0.0151$0.0151
-1.04%
CAMP/USDT
$0.0151
$0.0151$0.0151
-0.85%

