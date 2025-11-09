Camp Network (CAMP) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Camp Network (CAMP), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:00:26 (UTC+8)
USD

Camp Network (CAMP) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Camp Network (CAMP), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
--
----
Gesamtangebot:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Umlaufangebot:
--
----
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 121.70M
$ 121.70M$ 121.70M
Allzeithoch:
$ 0.31424
$ 0.31424$ 0.31424
Allzeittief:
--
----
Aktueller Preis:
$ 0.01217
$ 0.01217$ 0.01217

Camp Network (CAMP)-Informationen

Camp Network ist die autonome IP-Schicht – die erste speziell entwickelte Layer-1-Blockchain, die nativ Herkunft, programmierbare Lizenzen und Agenten-Monetarisierung auf Protokollebene unterstützt. Während generative KI die Kreativität verändert, stellt Camp die Infrastruktur bereit, um geistiges Eigentum in der Chain über PvP- und KI-native Nutzung hinweg zu registrieren, zu lizenzieren und zu monetarisieren.

Offizielle Website:
https://www.campnetwork.xyz/
Whitepaper:
https://www.notion.so/campaignlabs/Camp-Network-The-Autonomous-IP-Layer-175f70f473288027a692da8ed70ede7c
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0x84EAac1B2dc3f84D92Ff84c3ec205B1FA74671fC

Camp Network (CAMP) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Camp Network (CAMP) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von CAMP-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele CAMP-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von CAMP verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des CAMP -Tokens!

So kaufen Sie CAMP

Möchten Sie Camp Network (CAMP) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf CAMP, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Camp Network (CAMP)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von CAMP hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

CAMP Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich CAMP entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose CAMP kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

