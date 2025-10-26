Was ist Boost (BOOST)

BOOST, die Zukunft des Engagements von Marken und Creatorn, baut auf den Grundlagen von Alphabot auf und expandiert nun weltweit. Mit dem Start von Pulse – unserer InfoFi + Action Layer-Plattform, die Aufmerksamkeit in reales Benutzerwachstum verwandelt – schlagen wir die Brücke zwischen authentischem Engagement und messbarer Adoption. Boost vereint die größten Marken der Welt, virale Creator und ihre Communities auf transformative Weise. Alphabot hat seine Skalierbarkeit in Web3 bereits bewiesen – mit über 7 Mio. registrierten Benutzern und $1.56 Mrd. an verteilten Belohnungen. Jetzt geht das Boost-Ökosystem, angetrieben von BOOST, noch einen Schritt weiter, stärkt Milliarden von Benutzern, Marken und Creatorn und setzt einen neuen Standard für soziales und on-chain Engagement.

Boost ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Boost Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- BOOST Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu Boost auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Boost-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Boost-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Boost (BOOST) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Boost-(BOOST)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Boost zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Boost-Preisprognose an!

Boost (BOOST) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Boost (BOOST) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BOOST Token!

Wie kauft man Boost BOOST

Suchen Sie nach wie man Boost kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Boost direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BOOST zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

Boost Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Boost sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Boost Wie viel ist Boost (BOOST) heute wert? Der Echtzeitpreis von BOOST in USD beträgt 0.16806 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle BOOST-zu-USD-Preis? $ 0.16806 . Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Boost? Die Marktkapitalisierung von BOOST beträgt $ 26.70M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von BOOST? Das Umlaufangebot von BOOST beträgt 158.86M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BOOST? BOOST erreichte einen Allzeithochpreis von 0.17591859089386483 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BOOST? BOOST verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.043332483940612676 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von BOOST? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BOOST beträgt $ 106.50K USD .

