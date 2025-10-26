Der Echtzeitpreis von Boost beträgt heute 0.16806 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BOOST-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BOOST-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Boost beträgt heute 0.16806 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BOOST-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BOOST-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 BOOST zu USD Echtzeitpreis:

$0.16811
$0.16811$0.16811
+13.06%1D
USD
Boost (BOOST) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:50:03 (UTC+8)

Boost (BOOST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.13884
$ 0.13884$ 0.13884
24H Tief
$ 0.16835
$ 0.16835$ 0.16835
24H Hoch

$ 0.13884
$ 0.13884$ 0.13884

$ 0.16835
$ 0.16835$ 0.16835

$ 0.17591859089386483
$ 0.17591859089386483$ 0.17591859089386483

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

+6.56%

+13.06%

+86.25%

+86.25%

Der Echtzeitpreis von Boost (BOOST) beträgt $ 0.16806. In den letzten 24 Stunden wurde BOOST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.13884 und einem Höchstpreis von $ 0.16835 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOOST liegt bei $ 0.17591859089386483, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.043332483940612676.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOOST im letzten Stunde um +6.56%, in den letzten 24 Stunden um +13.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +86.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Boost (BOOST) Marktinformationen

No.765

$ 26.70M
$ 26.70M$ 26.70M

$ 106.50K
$ 106.50K$ 106.50K

$ 168.06M
$ 168.06M$ 168.06M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,999.9999999
999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

15.88%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Boost beträgt $ 26.70M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 106.50K. Das Umlaufangebot von BOOST liegt bei 158.86M, das Gesamtangebot bei 999999999.9999999. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 168.06M.

Boost (BOOST)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Boost für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.019419+13.06%
30 Tage$ +0.05593+49.87%
60 Tage$ +0.15806+1,580.60%
90 Tage$ +0.15806+1,580.60%
Boost-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BOOST eine Veränderung von $ +0.019419 (+13.06%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Boost 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.05593(+49.87%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Boost 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BOOST eine Veränderung von $ +0.15806 (+1,580.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Boost 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.15806 (+1,580.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Boost (BOOST) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Boost-Preisverlauf an.

Was ist Boost (BOOST)

BOOST, die Zukunft des Engagements von Marken und Creatorn, baut auf den Grundlagen von Alphabot auf und expandiert nun weltweit. Mit dem Start von Pulse – unserer InfoFi + Action Layer-Plattform, die Aufmerksamkeit in reales Benutzerwachstum verwandelt – schlagen wir die Brücke zwischen authentischem Engagement und messbarer Adoption. Boost vereint die größten Marken der Welt, virale Creator und ihre Communities auf transformative Weise. Alphabot hat seine Skalierbarkeit in Web3 bereits bewiesen – mit über 7 Mio. registrierten Benutzern und $1.56 Mrd. an verteilten Belohnungen. Jetzt geht das Boost-Ökosystem, angetrieben von BOOST, noch einen Schritt weiter, stärkt Milliarden von Benutzern, Marken und Creatorn und setzt einen neuen Standard für soziales und on-chain Engagement.

Boost ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Boost Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BOOST Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Boost auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Boost-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Boost-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Boost (BOOST) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Boost-(BOOST)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Boost zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Boost-Preisprognose an!

Boost (BOOST) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Boost (BOOST) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BOOST Token!

Wie kauft man Boost BOOST

Suchen Sie nach wie man Boost kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Boost direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BOOST zu lokalen Währungen

1 Boost(BOOST) in VND
4,422.4989
1 Boost(BOOST) in AUD
A$0.2571318
1 Boost(BOOST) in GBP
0.126045
1 Boost(BOOST) in EUR
0.1445316
1 Boost(BOOST) in USD
$0.16806
1 Boost(BOOST) in MYR
RM0.7092132
1 Boost(BOOST) in TRY
7.0484364
1 Boost(BOOST) in JPY
¥25.54512
1 Boost(BOOST) in ARS
ARS$250.4614986
1 Boost(BOOST) in RUB
13.3792566
1 Boost(BOOST) in INR
14.7573486
1 Boost(BOOST) in IDR
Rp2,800.9988796
1 Boost(BOOST) in PHP
9.873525
1 Boost(BOOST) in EGP
￡E.7.9845306
1 Boost(BOOST) in BRL
R$0.9041628
1 Boost(BOOST) in CAD
C$0.235284
1 Boost(BOOST) in BDT
20.5923918
1 Boost(BOOST) in NGN
245.342391
1 Boost(BOOST) in COP
$651.3938376
1 Boost(BOOST) in ZAR
R.2.9007156
1 Boost(BOOST) in UAH
7.066923
1 Boost(BOOST) in TZS
T.Sh.418.0593336
1 Boost(BOOST) in VES
Bs35.62872
1 Boost(BOOST) in CLP
$158.14446
1 Boost(BOOST) in PKR
Rs47.2198182
1 Boost(BOOST) in KZT
90.50031
1 Boost(BOOST) in THB
฿5.487159
1 Boost(BOOST) in TWD
NT$5.1829704
1 Boost(BOOST) in AED
د.إ0.6167802
1 Boost(BOOST) in CHF
Fr0.1327674
1 Boost(BOOST) in HKD
HK$1.3041456
1 Boost(BOOST) in AMD
֏64.3652994
1 Boost(BOOST) in MAD
.د.م1.5495132
1 Boost(BOOST) in MXN
$3.100707
1 Boost(BOOST) in SAR
ريال0.630225
1 Boost(BOOST) in ETB
Br25.6610814
1 Boost(BOOST) in KES
KSh21.7116714
1 Boost(BOOST) in JOD
د.أ0.11915454
1 Boost(BOOST) in PLN
0.613419
1 Boost(BOOST) in RON
лв0.7344222
1 Boost(BOOST) in SEK
kr1.579764
1 Boost(BOOST) in BGN
лв0.2823408
1 Boost(BOOST) in HUF
Ft56.375727
1 Boost(BOOST) in CZK
3.5141346
1 Boost(BOOST) in KWD
د.ك0.05142636
1 Boost(BOOST) in ILS
0.5512368
1 Boost(BOOST) in BOB
Bs1.159614
1 Boost(BOOST) in AZN
0.285702
1 Boost(BOOST) in TJS
SM1.5663192
1 Boost(BOOST) in GEL
0.4554426
1 Boost(BOOST) in AOA
Kz154.1832858
1 Boost(BOOST) in BHD
.د.ب0.06319056
1 Boost(BOOST) in BMD
$0.16806
1 Boost(BOOST) in DKK
kr1.0789452
1 Boost(BOOST) in HNL
L4.3930884
1 Boost(BOOST) in MUR
7.6517718
1 Boost(BOOST) in NAD
$2.9007156
1 Boost(BOOST) in NOK
kr1.6806
1 Boost(BOOST) in NZD
$0.2907438
1 Boost(BOOST) in PAB
B/.0.16806
1 Boost(BOOST) in PGK
K0.7075326
1 Boost(BOOST) in QAR
ر.ق0.6117384
1 Boost(BOOST) in RSD
дин.16.9723794
1 Boost(BOOST) in UZS
soʻm2,049.5118672
1 Boost(BOOST) in ALL
L13.94898
1 Boost(BOOST) in ANG
ƒ0.3008274
1 Boost(BOOST) in AWG
ƒ0.3008274
1 Boost(BOOST) in BBD
$0.33612
1 Boost(BOOST) in BAM
KM0.2823408
1 Boost(BOOST) in BIF
Fr495.60894
1 Boost(BOOST) in BND
$0.2167974
1 Boost(BOOST) in BSD
$0.16806
1 Boost(BOOST) in JMD
$26.948421
1 Boost(BOOST) in KHR
677.659935
1 Boost(BOOST) in KMF
Fr71.25744
1 Boost(BOOST) in LAK
3,653.4781878
1 Boost(BOOST) in LKR
රු51.0347802
1 Boost(BOOST) in MDL
L2.8553394
1 Boost(BOOST) in MGA
Ar760.4513328
1 Boost(BOOST) in MOP
P1.34448
1 Boost(BOOST) in MVR
2.571318
1 Boost(BOOST) in MWK
MK291.7706466
1 Boost(BOOST) in MZN
MT10.739034
1 Boost(BOOST) in NPR
रु23.5939434
1 Boost(BOOST) in PYG
1,191.88152
1 Boost(BOOST) in RWF
Fr243.51894
1 Boost(BOOST) in SBD
$1.3881756
1 Boost(BOOST) in SCR
2.3494788
1 Boost(BOOST) in SRD
$6.6770238
1 Boost(BOOST) in SVC
$1.4688444
1 Boost(BOOST) in SZL
L2.8956738
1 Boost(BOOST) in TMT
m0.5898906
1 Boost(BOOST) in TND
د.ت0.49258386
1 Boost(BOOST) in TTD
$1.1394468
1 Boost(BOOST) in UGX
Sh585.52104
1 Boost(BOOST) in XAF
Fr94.78584
1 Boost(BOOST) in XCD
$0.453762
1 Boost(BOOST) in XOF
Fr94.78584
1 Boost(BOOST) in XPF
Fr17.14212
1 Boost(BOOST) in BWP
P2.3982162
1 Boost(BOOST) in BZD
$0.3378006
1 Boost(BOOST) in CVE
$16.0060344
1 Boost(BOOST) in DJF
Fr29.74662
1 Boost(BOOST) in DOP
$10.7659236
1 Boost(BOOST) in DZD
د.ج21.8763702
1 Boost(BOOST) in FJD
$0.3814962
1 Boost(BOOST) in GNF
Fr1,461.2817
1 Boost(BOOST) in GTQ
Q1.285659
1 Boost(BOOST) in GYD
$35.158152
1 Boost(BOOST) in ISK
kr20.67138

Für ein tieferes Verständnis von Boost sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Boost Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Boost

Wie viel ist Boost (BOOST) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BOOST in USD beträgt 0.16806 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BOOST-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BOOST-zu-USD-Preis beträgt $ 0.16806. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Boost?
Die Marktkapitalisierung von BOOST beträgt $ 26.70M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BOOST?
Das Umlaufangebot von BOOST beträgt 158.86M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BOOST?
BOOST erreichte einen Allzeithochpreis von 0.17591859089386483 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BOOST?
BOOST verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.043332483940612676 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BOOST?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BOOST beträgt $ 106.50K USD.
Wird BOOST dieses Jahr noch steigen?
BOOST könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BOOST-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:50:03 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

