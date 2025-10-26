Der Echtzeitpreis von Avantis beträgt heute 0.7857 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AVNT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AVNT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Avantis beträgt heute 0.7857 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AVNT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AVNT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Avantis Kurs(AVNT)

$0.7859
+3.76%1D
USD
Avantis (AVNT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:39:15 (UTC+8)

Avantis (AVNT) Preisinformationen (USD)

$ 0.7187
24H Tief
24H Hoch

-2.10%

+3.76%

+62.33%

+62.33%

Der Echtzeitpreis von Avantis (AVNT) beträgt $ 0.7857. In den letzten 24 Stunden wurde AVNT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.7187 und einem Höchstpreis von $ 0.8468 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AVNT liegt bei $ 2.662191408541985, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.17956381875221758.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AVNT im letzten Stunde um -2.10%, in den letzten 24 Stunden um +3.76% und in den vergangenen 7 Tagen um +62.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Avantis (AVNT) Marktinformationen

No.183

25.82%

0.01%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Avantis beträgt $ 202.87M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 5.03M. Das Umlaufangebot von AVNT liegt bei 258.21M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 785.70M.

Avantis (AVNT)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Avantis für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.028479+3.76%
30 Tage$ -0.7702-49.51%
60 Tage$ +0.7357+1,471.40%
90 Tage$ +0.7357+1,471.40%
Avantis-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AVNT eine Veränderung von $ +0.028479 (+3.76%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Avantis 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.7702(-49.51%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Avantis 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AVNT eine Veränderung von $ +0.7357 (+1,471.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Avantis 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.7357 (+1,471.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Avantis (AVNT) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Avantis-Preisverlauf an.

Was ist Avantis (AVNT)

Avantis ist eine dezentrale Perpetuals-Börse, die für hochgehebelten Handel mit Krypto- und Real-World-Assets (RWAs) wie Devisen, Rohstoffen, Indizes und bald auch Aktien entwickelt wurde. Unterstützt von Pantera und Coinbase ist Avantis die volumenstärkste DEX auf Base und bringt Produkte in institutioneller Qualität in den DeFi-Bereich. Sie ermöglicht es Benutzern, mit bis zu 500-fachem Hebel in einer transparenten, erlaubnisfreien Umgebung zu handeln.

Avantis ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Avantis Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AVNT Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Avantis auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Avantis-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Avantis-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Avantis (AVNT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Avantis-(AVNT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Avantis zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Avantis-Preisprognose an!

Avantis (AVNT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Avantis (AVNT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AVNT Token!

Wie kauft man Avantis AVNT

Suchen Sie nach wie man Avantis kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Avantis direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AVNT zu lokalen Währungen

Avantis Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Avantis sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Avantis Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Avantis

Wie viel ist Avantis (AVNT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AVNT in USD beträgt 0.7857 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AVNT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AVNT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.7857. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Avantis?
Die Marktkapitalisierung von AVNT beträgt $ 202.87M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AVNT?
Das Umlaufangebot von AVNT beträgt 258.21M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AVNT?
AVNT erreichte einen Allzeithochpreis von 2.662191408541985 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AVNT?
AVNT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.17956381875221758 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AVNT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AVNT beträgt $ 5.03M USD.
Wird AVNT dieses Jahr noch steigen?
AVNT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AVNT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:39:15 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

