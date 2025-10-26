401K (401K) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00003816 24H Hoch $ 0.0000438 Allzeithoch $ 0.00474828 Niedrigster Preis $ 0.0000298 Preisänderung (1H) +1.12% Preisänderung (1T) -0.69% Preisänderung (7T) +7.47%

Der Echtzeitpreis von 401K (401K) beträgt $0.00003928. In den letzten 24 Stunden wurde 401K zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003816 und einem Höchstpreis von $ 0.0000438 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 401K liegt bei $ 0.00474828, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000298.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 401K im letzten Stunde um +1.12%, in den letzten 24 Stunden um -0.69% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

401K (401K) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 37.75K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 37.75K Umlaufangebot 958.23M Gesamtangebot 958,229,999.3085893

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 401K beträgt $ 37.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 401K liegt bei 958.23M, das Gesamtangebot bei 958229999.3085893. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.75K.