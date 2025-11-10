401K (401K) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu 401K (401K), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:52:49 (UTC+8)
401K (401K) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für 401K (401K), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 25.81K
$ 25.81K
Gesamtangebot:
$ 958.19M
$ 958.19M
Umlaufangebot:
$ 958.19M
$ 958.19M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 25.81K
$ 25.81K
Allzeithoch:
$ 0.00474828
$ 0.00474828
Allzeittief:
$ 0.00002418
$ 0.00002418
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0

401K (401K)-Informationen

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks

Rewards are based on volume. Which means that:

Price goes up? More stocks

Price goes down? More stocks

There is a tax on each transaction that is used for generating rewards

Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens

CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE

Buyer beware:

At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract

Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not

Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes

Offizielle Website:
https://x.com/i/communities/1940064013204758876

401K (401K) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von 401K (401K) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von 401K-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele 401K-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von 401K verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des 401K -Tokens!

401K Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich 401K entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose 401K kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

