Was ist Lombard? Die Bitcoin-DeFi-Revolution, die in 92 Tagen 1 Milliarde $ TVL erreichte





1) LBTC stellt einen Rekord auf: Erreichte $1 Billion TVL in nur 92 Tagen und wurde damit zum am schnellsten wachsenden renditetragenden Token in der Krypto-Geschichte, während es über $2 Billion an Liquidität in 12 Blockchains brachte.

2) Robuste Sicherheitsallianz: Unterstützt von einer Koalition aus 14 führenden Digital-Asset-Institutionen, darunter OKX, Galaxy und DCG, um Benutzervermögen zu schützen.

3) Umfassendes Produkt-Ökosystem: Aufbau einer vollständigen Produktsuite einschließlich DeFi-Tresoren, eines DeFi-Marktplatzes und SDK-Entwicklungstools zur Abdeckung vielfältiger Benutzerbedürfnisse.

4) Breite DeFi-Integration: Bereits in über 80 führende DeFi-Protokolle integriert, darunter Spitzenprojekte wie Aave, Morpho und Curve.

5) Top-Investorenunterstützung: Sichergestellt wurden $16 Million an Finanzierung, angeführt von Polychain Capital, mit Beteiligung von BabylonChain, Franklin Templeton und OKX Ventures.









Lombard ist eine Plattform, die sich auf den Aufbau eines On-Chain-BTC-Kapitalmarktes konzentriert, mit dem Ziel, das volle Potenzial von BTC als zentrales digitales Asset freizusetzen. Gegründet im Jahr 2024 führte Lombard LBTC ein, einen Liquid-Staking-Token für Bitcoin, und etablierte damit ein neues Modell, das Bitcoin eng mit DeFi integriert. Dadurch kann BTC an einer Vielzahl von On-Chain-Finanzaktivitäten teilnehmen, Erträge generieren und gleichzeitig liquide bleiben.





Das Gründerteam von Lombard besteht aus DeFi-Experten von Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase und Maple, die alle über umfassende Erfahrung in der Gründung, Skalierung und im Betrieb von Unternehmen im DeFi-Bereich verfügen.





Im Juli 2024 schloss Lombard eine Seed-Runde über $16 Million ab, die von Polychain Capital angeführt wurde. Zu den weiteren Investoren gehörten BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures und Robot Ventures.









BTC, der Pionier der Kryptowährungen, existiert seit 16 Jahren. Er hat die Entwicklung der gesamten Blockchain-Industrie ausgelöst und Innovationen wie DeFi, Stablecoins und Tokenisierung hervorgebracht. Dennoch liegt die Realität darin, dass der Großteil der weltweit vorhandenen $2 Trillion an Bitcoin in Cold Wallets gespeichert ist und weitgehend von jener On-Chain-Revolution abwesend bleibt, die er ursprünglich selbst mit angestoßen hat. Lombards Ansatz für BTC soll dies ändern, indem Bitcoin aktiv an On-Chain-ökonomischen Aktivitäten teilnimmt und dadurch einen größeren Wert freisetzt.













LBTC ist das Kernprodukt, das von Lombard eingeführt wurde – ein liquid-gestaketer BTC-Token. Benutzer können ihre BTC auf der Lombard-Plattform staken und erhalten im Gegenzug eine entsprechende Menge an LBTC. Der Vorgang ähnelt der Einzahlung von Gold bei einer Bank, bei der man ein Einlagezertifikat erhält, das frei im Umlauf verwendet werden kann.





Was LBTC einzigartig macht:

Wertbeständigkeit: 1 LBTC entspricht stets dem Wert von 1 BTC.

Ertragsgenerierung: Durch das Halten von LBTC können Benutzer native Staking-Belohnungen verdienen.

Liquidität: LBTC kann frei in einer Vielzahl von DeFi-Protokollen genutzt werden.

Sicherheit: Abgesichert durch eine Sicherheitsallianz aus 14 führenden Digital-Asset-Institutionen.













LBTC hat mehrere Rekorde in der Geschichte der Kryptowährungen aufgestellt:

Erreichte $1 Billion an Total Value Locked (TVL) in nur 92 Tagen und wurde damit zum bisher am schnellsten wachsenden renditetragenden Token.

Brachte über $2 Billion an neuer Liquidität in 12 Blockchains.

Mehr als 80% des LBTC ist aktiv in verschiedenen DeFi-Protokollen eingesetzt.

Zog die Teilnahme von über 260,000 Benutzern weltweit an.

Diese Meilensteine unterstreichen die starke Marktnachfrage nach On-Chain-BTC.









BARD ist der native Token des Lombard-Protokolls und dient als wirtschaftlicher Koordinationsmechanismus für den On-Chain-BTC-Kapitalmarkt. Er treibt das Wachstum voran, unterstützt die Protokoll-Governance und gewährt Zugang zu Produkten.





Gesamtangebot: 1 Milliarde

Ursprünglich zirkulierendes Angebot bei TGE: 225 Millionen

Vollständiger Freischaltplan: 4 Jahre









Kategorie Prozentsatz Tokens Vesting-Plan Ökosystem (35%)

BARD-Airdrop Saison 1 4% 40 Mio. Verteilung in zwei Phasen: bei TGE und sechs Monate später BARD-Airdrop Saison 2 1.5% 15 Mio. Vollständig freigeschaltet am Ende von Season 2 Community-Verkauf 1.5% 15 Mio. Vollständig freigeschaltet bei TGE Kaito Yappers 0.16% 1.6 Mio. Verteilung über zwei Seasons Ökosystem-Aktivierung 9.34% 93.4 Mio. Vollständig freigeschaltet bei TGE Ökosystem-Entwicklung 18.5% 185 Mio. Lineares Vesting über 24 Monate LBF Foundation (20%) Erste Freischaltung 4.25% 42.5 Mio. Vollständig freigeschaltet bei TGE Nachfolgende Freischaltungen 15.75% 157.5 Mio. Lineares Vesting über 3 Jahre Frühinvestoren (20%) —— 20% 200 Mio. 12-monatige Sperrfrist nach TGE, danach lineares Vesting über 36 Monate Kernmitwirkende (25%) —— 25% 250 Mio. 12-monatige Sperrfrist nach TGE, danach lineares Vesting über 36 Monate













Funktionskategorie Primäre Rolle Details Governance Protokollentscheidungen Bildet die Grundlage der Lombard-Governance und verleiht der Community Entscheidungsmacht. Inhaber können an wichtigen Abstimmungen über Validator-Sets, Gebührenstrukturen und Produkt-Roadmaps teilnehmen. Fördermittel für die Entwicklung des Ökosystems werden über die LBF Foundation verteilt. Sicherheit Schutz von Cross-Chain-Transfers Inhaber können BARD staken, um LBTC-Cross-Chain-Transfers zu sichern. Basierend auf Chainlink CCIP und Symbiotic-Infrastruktur. Schafft eine dezentrale Sicherheitsschicht, die mit der Protokollakzeptanz skaliert. Ökosystem-Wachstum Netzwerk-Effekte vorantreiben Finanzierung von Ökosystem-Subventionen, Partnerschaften und F&E durch die LBF Foundation. Beschleunigt die Protokollakzeptanz und erweitert die Reichweite. Stärkt die Rolle von BTC im Zentrum der On-Chain-Finanzwelt. Protokoll-Nutzen Produktzugang und Privilegien Bietet priorisierten Zugang, Vorzugsbedingungen und erweiterte Funktionen. Die Nützlichkeit wird im Laufe der Zeit durch Governance-gesteuerte Innovationen ausgebaut. Stellt sicher, dass BARD in allen Schichten der Lombard-Infrastruktur zentral bleibt.









Derzeit können Retail-Benutzer BARD-Token über mehrere Kanäle erwerben, unter anderem direkt auf MEXC, wo sowohl Spot- als auch Futures-Handel verfügbar sind.









Lombard beschränkt sich nicht nur auf LBTC. Es hat eine vollständige Produktsuite entwickelt, die darauf ausgelegt ist, die vielfältigen Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen:









DeFi-Tresore sind automatisierte Rendite-Management-Lösungen, die LBTC strategisch über verschiedene DeFi-Protokolle hinweg einsetzen, um höhere Erträge zu erzielen. Sie überbrücken die Lücke zwischen Bitcoin und DeFi, indem sie ein nahtloses Benutzererlebnis bieten und optimierte Renditen ermöglichen – ganz ohne manuelles Positionsmanagement.





Die DeFi-Tresore unterstützen LBTC, wBTC und cbBTC und verschaffen den Benutzern Zugang zu einer breiten Palette von DeFi-Strategien über Protokolle wie Aave, Pendle und Uniswap. Der Total Value Locked (TVL) in DeFi-Tresoren hat bereits $600 Million überschritten.









Lombard hat einen One-Stop- DeFi-Marktplatz aufgebaut, auf dem Benutzer eine breite Palette von Lending- und BTC-Handelsmöglichkeiten erkunden können. Die Plattform unterstützt derzeit 12 große Blockchains, darunter Ethereum, Arbitrum, Base und BNB Chain. Innerhalb des DeFi-Marktplatzes können Benutzer:

Hochwertige Tresore und On-Chain-Strategien entdecken

Chancen nach Blockchain, Asset, Protokoll oder Risikostufe filtern

Strategien sofort umsetzen, ohne die Plattform verlassen zu müssen









Das Lombard SDK V3 ist ein offizielles Toolkit für Entwickler, das die technischen Hürden für die Bitcoin-Integration erheblich senkt und das Wachstum des Ökosystems beschleunigt. Zu den wichtigsten Funktionen des Lombard SDK gehören:

BTC einzahlen und LBTC minten

Einzahlungen in DeFi: automatische Bereitstellung von Vermögenswerten in Tresoren oder integrierten Protokollen

Nachverfolgung von LBTC-Guthaben, Tresor-Positionen und Belohnungen

Beanspruchung von BTC-basierten Belohnungen und Ökosystem-Anreizen

Jederzeitige Auszahlung von BTC









Über das Babylon -Bitcoin-Staking-Protokoll können BTC-Inhaber ihre Vermögenswerte delegieren, um Netzwerke zu sichern und Staking-Belohnungen zu verdienen. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: durch direktes Staking bei Finality Providern (FPs) über Babylon oder durch Staking über Lombard.













Eine der markantesten Innovationen von Lombard ist das Modell der Sicherheitsallianz. Diese Allianz besteht aus 14 führenden Digital-Asset-Institutionen, darunter Branchenschwergewichte wie OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment und P2P. Die Sicherheitsallianz bietet mehrere entscheidende Vorteile:

Risikodezentralisierung: Beseitigt Single Points of Failure

Professioneller Betrieb: Jedes Mitglied ist Experte in seinem Bereich

Abgestimmte Anreize: Alle Mitglieder tragen gemeinsam Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Systemsicherheit

On-Chain-Transparenz: Alle Abläufe sind On-Chain überprüfbar









Zusätzlich zur Sicherheitsallianz setzt Lombard auf ein umfassendes, mehrstufiges Sicherheitsframework:

Smart Contracts werden von mehreren führenden Audit-Firmen geprüft

Strenge AML- (Anti-Money Laundering) und Risikokontrollprotokolle sind implementiert

Vollständige Transaktionsnachverfolgbarkeit sorgt für Benutzertransparenz

Fortschrittliche Schlüsselverwaltungstechnologie (CubeSigner) wird für die sichere Verwahrung von Vermögenswerten eingesetzt













Der Erfolg von Lombard basiert auf der Stärke seines umfassenderen Ökosystems. Bis heute haben über 80 führende DeFi-Protokolle LBTC integriert, darunter:

Lending-Protokolle: Aave, Morpho, Maple und andere

Handelsplattformen: Pendle, Curve und weitere

Restaking-Plattformen: EigenLayer, Etherfi usw.

Große Börsen: OKX, Bybit, MEXC und andere

Diese breite Integration verschafft LBTC-Inhabern eine Vielzahl von Anwendungsfällen und ermöglicht es ihnen, Vermögenswerte flexibel entsprechend ihrer individuellen Risikotoleranz und Ertragsziele zuzuordnen.













Für alltägliche Benutzer bietet Lombard eine sichere und unkomplizierte Möglichkeit, ungenutzte BTC zu aktivieren, zusätzliche Erträge freizuschalten und gleichzeitig den zugrunde liegenden Wert ihrer Vermögenswerte zu bewahren.





Für Entwickler und Protokolle stellt Lombard ein schnelles und nahtloses Tor zur Bitcoin-Liquidität dar. Eine Partnerschaft mit Lombard ist für Blockchains und Protokolle zu einem der effizientesten Wege geworden, Zugang zu nativem Bitcoin-Kapital zu erhalten.





Für die breitere Branche ist das, was Lombard aufbaut, wirklich ein Meilenstein. Es ist nicht nur Infrastruktur – es ist ein Liquiditäts-Schwungrad, ein Verteilungsmechanismus und eine Zugangsschicht, die gemeinsam die nächste Phase des Branchenwachstums vorantreiben.





Die Rolle von BTC als digitales Gold und Wertaufbewahrungsmittel ist bereits weithin anerkannt, doch Lombard ist überzeugt, dass es noch weitergehen kann. Durch die On-Chain-Einbindung von BTC leitet Lombard eine neue Ära ein, in der Bitcoin eine aktive Rolle bei der Gestaltung der On-Chain-Ökonomie spielt.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt weder eine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder andere verwandte Dienstleistungen dar, noch handelt es sich um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und erhebt keinen Anspruch auf Investitionsberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Anlageentscheidungen und -ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.



