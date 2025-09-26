Was ist Kite AI? Verständnis der 3 Kerninfrastrukturen der AI-Agent-Ökonomie









1) Kite AI ist eine EVM-kompatible Layer-1-Blockchain, die speziell entwickelt wurde, um Infrastruktur für AI-Agenten und das Agentic Internet bereitzustellen.

2) Kite AI hat in einer Series-A-Finanzierungsrunde, die von PayPal Ventures und General Catalyst angeführt wurde, 18 Millionen US-Dollar aufgenommen und insgesamt 33 Millionen US-Dollar an Finanzierung erreicht.

3) Kite AI bietet drei Kernfunktionen: native Identitätsverifizierung für Agenten, programmierbare Governance und sofortige Zahlungen.

4) Die Kite-AIR-Plattform ermöglicht es Benutzern, verschiedene AI-Agenten zu entdecken, zu entwickeln und zu handeln.

5) Kite AI verwendet einen Proof of AI (PoAI) Konsensmechanismus, mit Gasgebühren unter 0,000001 US-Dollar.









Kite AI baut die fundamentale Schicht für das Agentic Internet auf: ein offenes, dezentrales Netzwerk, in dem autonome AI-Agenten in einer interoperablen und überprüfbaren Umgebung agieren können. Durch die Anreizsetzung sowohl für das Angebot als auch für die Nutzung von Agentendiensten stellt Kite ein einheitliches System für Identität, Zahlungen und Governance bereit. Damit können Agenten Identitäten sicher verifizieren, Transaktionen durchführen und ohne Vermittler zusammenarbeiten. Mithilfe eines Protocol-to-Protocol-Token-Modells zielt Kite AI darauf ab, ein vertikal integriertes AI-Ökosystem zu schaffen, das realen wirtschaftlichen Wert generiert und die langfristige Nachhaltigkeit des Netzwerks gewährleistet.









Kite AI adressiert drei zentrale Herausforderungen:









Im traditionellen Internet hat jede App ihr eigenes Kontosystem, sodass Benutzer sich auf jeder Plattform erneut registrieren müssen. Für AI Agenten ist dies noch komplexer und ineffizienter. Kite stellt ein kryptographiebasiertes Identitätssystem bereit, das jedem AI-Modell, Agenten, Datensatz und digitalen Dienst eine eindeutige und überprüfbare Identität zuweist.





Wichtige Merkmale:

Portabilität: Agenten können dieselbe Identität über mehrere Anwendungen hinweg nutzen, ähnlich wie das Einloggen auf Websites mit einem Gmail-Konto.

Interoperabilität: Agenten können mit jedem Dienst interagieren, ohne sich erneut registrieren zu müssen.

Reputationsbasiert: Agenten haben eigene IDs und Reputationsaufzeichnungen, die auch den verifizierten Ruf des Eigentümers teilen können.









Das programmierbare Governance-System von Kite ermöglicht es Entwicklern, Berechtigungen für Agenten festzulegen, einschließlich Nutzungs- und Ausgabenlimits. Ein Agent könnte beispielsweise autorisiert werden, bis zu 500 US-Dollar pro Monat auszugeben – ausschließlich auf bestimmten E-Commerce-Plattformen – mit Einzeltransaktionen, die auf 100 US-Dollar begrenzt sind. Dies stellt sicher, dass Agenten innerhalb sicherer Grenzen autonom agieren.









Traditionelle Zahlungssysteme sind für Mikrotransaktionen zwischen Maschinen zu komplex und teuer. Kite bietet ein sofortiges, stablecoin-basiertes Abwicklungssystem, das für maschinelle Mikrotransaktionen optimiert ist. Die Gasgebühren liegen unter 0.000001 US-Dollar, und die durchschnittliche Blockzeit beträgt nur 1 Sekunde – genug, um Transaktionen im großen Maßstab zwischen Agenten zu unterstützen.









Kite verfügt über eine modulare Architektur, die es Entwicklern ermöglicht, Komponenten flexibel zu kombinieren. Vom Basis-Layer bis zur Anwendungsschicht:





Basis-Layer: EVM-kompatible Infrastruktur mit KiteVM-Erweiterungen und dem PoAI-Konsensmechanismus, optimiert für dezentrale AI-Berechnungen.





Plattform-Layer: SDKs, APIs und Skalierbarkeitstools zur Bereitstellung von Agenten-Anwendungen, plus das Model Context Protocol (MCP), damit AI-Modelle Kontexte verarbeiten können.





Ökosystem-Layer: Agenten-Marktplatz, Modulsammlung und Konnektoren. Derzeit umfasst Kite über 100 Module, 17.8 Millionen Agenten-Pässe, tägliche Spitzeninteraktionen von 1.01 Millionen und kumulierte Interaktionen von über 1.7 Milliarden.









Kite AIR ist die Kernanwendung des gesamten Ökosystems und kann als der App Store für die Agentenwelt verstanden werden. Benutzer können auf der Plattform Agenten mit unterschiedlichsten Funktionen entdecken – von täglichem Einkaufen, Essenslieferungen und Fahrdiensten bis hin zu komplexeren Anwendungen wie Finanzhandel und Datenanalyse.





Für Entwickler bietet Kite AIR eine vollständige Entwicklungs-Toolchain. Von der Entwicklung von Smart Contracts bis hin zum Aufbau von dApps, von einfachen Zähleranwendungen bis zu komplexen Abstimmungssystemen und Token-Minters stellt die Plattform detaillierte Tutorials und Beispielcode bereit. Entwickler können Smart Contracts mit gängigen Tools wie Remix oder Hardhat bereitstellen.









Die Entwicklung von Kite hat in der Branche breite Anerkennung gefunden. Im September 2024 schloss das Unternehmen eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen US-Dollar ab, die gemeinsam von PayPal Ventures und General Catalyst angeführt wurde, womit sich die Gesamtfinanzierung auf 33 Millionen US-Dollar erhöhte. Zum Team gehören Mitglieder von Spitzenuniversitäten wie UC Berkeley, MIT und Harvard sowie erfahrene Fachkräfte von renommierten Tech-Unternehmen wie Uber , Databricks und Salesforce.





Im Bereich der technischen Zusammenarbeit hat Kite strategische Partnerschaften mit mehreren Projekten aufgebaut. Pi Squared stellt eine Hochleistungs-Abwicklungsinfrastruktur für Kite bereit; Vishwa setzt Liquiditätsstrategien für Agenten auf Kite um; Irys bietet Unterstützung für die Datenschicht; und Masa liefert Echtzeit-Datenservices für soziale Agenten.









Die Anwendungsbereiche von Kite sind vielfältig. E-Commerce: Agenten können autonom Preise vergleichen, Bestellungen aufgeben und Zahlungen abwickeln. DeFi : Agenten können automatisierte Handelsstrategien ausführen. IoT: Geräte können direkt Werte miteinander austauschen. Content Creation: KI-generierte Inhalte können unmittelbar Urheberrechtsschutz und eine faire Einnahmenverteilung erhalten.





Da sich die KI-Technologie rasant weiterentwickelt, werden Agenten in der zukünftigen Wirtschaft eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Kite baut nicht nur eine Blockchain-Plattform, sondern die grundlegende Infrastruktur für die Agenten-Ökonomie. Durch die Bewältigung der drei Kernherausforderungen – Identität, Governance und Zahlungen – schafft Kite ein vertrauenswürdiges Umfeld, in dem AI-Agenten autonom agieren und miteinander kooperieren können.





Das Zeitalter des Agentic Internet naht, und Kite legt die entscheidende Infrastruktur für diese neue Ära. Von nahezu null Transaktionskosten bis hin zu programmierbaren Governance-Mechanismen, von kryptographischer Identitätsverifizierung bis zu nativen Stablecoin-Zahlungen – Kite verwandelt die Zukunftsvision der Agenten-Ökonomie in Realität.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen weder eine Beratung zu Investments, Steuern, rechtlichen Fragen, Finanzen, Buchhaltung oder Consulting dar, noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Assets. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und gibt keine Anlageempfehlungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und vorsichtig investieren. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.



