Ein vollständiger Leitfaden zu Krypto-Depth-Diagrammen: Auftragsbuchvergleich und Marktauswirkungen

In der Welt des Kryptowährungshandels dient das Depth-Diagramm als visuelle Darstellung der Anzahl von Kauf- und Verkaufsaufträgen am Markt und bietet Händlern unschätzbare Einblicke. Es spiegelt nicht nur die Aktivität der Benutzer und das Handelsvolumen auf einer Börse wider, sondern liefert auch eine wichtige Referenz zur Beurteilung der Markttiefe und Liquidität.













Wie der Name schon sagt, ist ein Depth-Diagramm eine grafische Darstellung der Markttiefe. Es ermöglicht den Benutzern, die Anzahl der Kauf- und Verkaufsaufträge in einem Handelsmarkt zu sehen und ist häufig auf Auftragsbuch-basierten Börsen zu finden. Ein Depth-Diagramm spiegelt die Aktivität der Benutzer und das Handelsvolumen auf einer Börse wider und vermittelt ein klares Bild von Markttiefe und Liquidität. Aus diesem Grund ist das Verständnis, wie man ein Depth-Diagramm liest, eine wesentliche Fähigkeit für jeden Händler.









Ein Depth-Diagramm ist ein Werkzeug, das die Markttiefe visuell darstellt. Am Beispiel des BTC-Spot-Handels auf MEXC besteht ein typisches Depth-Diagramm aus den folgenden Schlüsselelementen:





Horizontale Achse (X-Achse): Zeigt die Auftragspreise, die von links nach rechts steigen, und spiegelt die gesamte Preisspanne des Marktes wider.

Vertikale Achse (Y-Achse): Gibt die Auftragsmenge an, d. h. die Gesamtzahl der Kauf- oder Verkaufsaufträge auf jeder Preisebene.

Grüner Bereich: Stellt die Kaufseite (Bids) dar, also die Gesamtheit der Aufträge, die zum aktuellen Preis oder niedriger kaufen möchten. Ein größerer grüner Bereich zeigt stärkeren Kaufdruck an.

Roter Bereich: Stellt die Verkaufsseite (Asks) dar, also die Gesamtheit der Aufträge, die zum aktuellen Preis oder höher verkaufen möchten. Ein größerer roter Bereich zeigt stärkeren Verkaufsdruck an.

Schnittpunkt: Markiert den aktuellen Marktpreis, an dem sich Kauf- und Verkaufskräfte die Waage halten.

Preisspanne: Spiegelt die Spanne der Preisschwankungen wider und zeigt an, wie viel Preisbewegung der Markt bereit ist zu akzeptieren.

















Die Interpretation eines Depth-Diagramms ist für Händler von entscheidender Bedeutung, da es nicht nur hilft, die Markttiefe zu beurteilen, sondern auch das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck aufzeigt.









Markttiefe bezieht sich auf die Fähigkeit des Marktes, Kauf- und Verkaufsaufträge auf einem bestimmten Preisniveau aufzunehmen. Durch die Analyse eines Depth-Diagramms können Händler die Qualität der Markttiefe direkt einschätzen:





Dichtes Auftragsbuch mit engen Spreads: Wenn Kauf- und Verkaufsaufträge auf mehreren Preisebenen eng beieinander liegen, deutet dies auf eine bessere Markttiefe hin. Das bedeutet, dass viele Aufträge in der Nähe des aktuellen Preises konzentriert sind, wodurch Händler Transaktionen näher am Marktwert ausführen und die Handelskosten senken können.

Dünnes Auftragsbuch mit großen Lücken: Wenn hingegen große Abstände zwischen den Auftragsebenen bestehen, deutet dies auf eine schlechte Markttiefe hin. Dies bedeutet, dass es auf bestimmten Preisniveaus weniger Aufträge gibt, sodass Händler bei der Ausführung von Market Orders mit größeren Spreads und stärkerem Slippage rechnen müssen, was zu höheren Handelskosten führt.









Das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung von Markttrends. Durch den Vergleich der Größe der roten und grünen Bereiche in einem Depth-Diagramm können Händler die Marktstimmung schnell einschätzen:





Größerer grüner Bereich: Deutet auf stärkeren Kaufdruck hin und legt nahe, dass sich der Markt nach oben entwickeln könnte.

Größerer roter Bereich: Deutet auf stärkeren Verkaufsdruck hin und legt nahe, dass sich der Markt nach unten entwickeln könnte.

Ähnlich große Bereiche: Weist auf ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern hin und legt nahe, dass sich der Markt in einer Konsolidierungsphase befinden könnte.













Am Beispiel des BTC-Depth-Diagramms zeigt das Diagramm Kauf- und Verkaufsaufträge auf verschiedenen Preisebenen. Der grüne Bereich links stellt die Kaufseite dar und zeigt die Menge an BTC, die Käufer zu unterschiedlichen Preisen erwerben möchten. Der rote Bereich rechts stellt die Verkaufsseite dar und zeigt die Menge, die Verkäufer bereit sind zu verkaufen. Aus dem Diagramm ist zu erkennen, dass es eine starke Kaufunterstützung um 112,230.37 USDT gibt, während in der Nähe von 114,314.58 USDT ein signifikanter Verkaufsdruck auftritt.













Niedrigere Handelskosten: Ein Markt mit starker Tiefe bedeutet eine größere Anzahl von Aufträgen, sodass Händler näher am tatsächlichen Marktniveau kaufen oder verkaufen können und dadurch die Transaktionskosten senken.

Slippage vermeiden: In Märkten mit geringer Tiefe kann es große Abstände zwischen dem Auftragskurs und dem tatsächlich ausgeführten Kurs geben, was zu Slippage führt. Durch die Analyse des Depth-Diagramms können Händler die Marktbedingungen im Voraus einschätzen und vermeiden, in Situationen mit hohem Slippage-Risiko zu handeln.

Handelsstrategien formulieren: Durch die Kombination von Depth-Diagramm-Analyse mit dem Vergleich von Kauf- und Verkaufsdruck können Händler präzisere Strategien entwickeln. Beispielsweise kann in Märkten mit stärkerem Kaufdruck das „Kaufen bei Rücksetzern“ vorteilhaft sein; in Märkten mit stärkerem Verkaufsdruck hingegen eher das „Verkaufen bei Anstiegen“.









Als ein wesentliches Werkzeug im Kryptowährungshandel besitzt das Depth-Diagramm für Händler einen unersetzbaren Wert. Wer beherrscht, wie man ein Depth-Diagramm interpretiert, kann die Markttiefe sowie das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besser einschätzen und dadurch präzisere Handelsstrategien entwickeln, Kosten senken und die Effizienz steigern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Handel mit Kryptowährungen erhebliche Risiken birgt. Händler sollten diese Risiken vollständig verstehen und beim Investieren Vorsicht walten lassen.









Haftungsausschluss: Dieses Material stellt weder eine Beratung in den Bereichen Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung, Consulting noch in anderen verwandten Dienstleistungen dar, noch ist es eine Empfehlung, Vermögenswerte zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Anlageentscheidungen und Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.







