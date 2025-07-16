Grenzüberschreitende Finanzwelt neu gestalten: Die Unitas Foundation und das USD1-Token-Ökosystem im Überblick





Da sich die Blockchain-Technologie weiterentwickelt und reale wirtschaftliche Herausforderungen adressiert, erlebt die globale Finanzlandschaft einen Paradigmenwechsel. Unter den neuen Lösungen sticht die Unitas Foundation als wegweisende Kraft bei der Entwicklung sogenannter „unitisierter Stablecoins“ hervor – ein revolutionärer Ansatz für grenzüberschreitende Zahlungen und monetäre Stabilität in Schwellenländern. Unitas ist ein unitisiertes Stablecoin-Protokoll, das speziell auf verschiedene Schwellenländer-Währungen zugeschnitten ist und einen innovativen Rahmen bietet, um traditionelle Fiat-Währungen mit dem digitalen Asset-Ökosystem zu verbinden.





USD1 wird von World Liberty Financial (WLFI) herausgegeben – einem Projekt, das gemeinsam von der Trump-Familie und deren engen Vertrauten gegründet wurde. Die Initiative trägt starke politische und finanzielle Eliten-Merkmale. WLFI wurde Mitte 2024 ins Leben gerufen und sammelte im Oktober durch die Ausgabe des eigenen WLFI-Tokens rund 550 Millionen US-Dollar ein, wobei der Großteil der Mittel von mit der Trump-Familie verbundenen Organisationen stammt.





Diese ausführliche Analyse beleuchtet die bahnbrechende Arbeit der Unitas Foundation im Bereich der Stablecoin -Technologie, mit besonderem Fokus auf ihren Flaggschiff-Token USD1 sowie auf die weitergehenden Auswirkungen des Ökosystems auf die Volkswirtschaften von Schwellenländern. Das Projekt stellt eine bedeutende Weiterentwicklung im Stablecoin-Sektor dar, indem es neue Mechanismen zur Überbesicherung und zur Währungsbindung einführt, die das internationale Finanzwesen und die Geldpolitik im digitalen Zeitalter grundlegend verändern könnten.









Die Unitas Foundation wurde gegründet, um die Schwächen bestehender Stablecoin-Lösungen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in Schwellenländern zu adressieren. Das Whitepaper mit dem Titel „ Unitas: A Decentralized, Exogenously Over- Reserved, USD-Denominated Unitized Stablecoin Protocol for Emerging Markets “ wurde in sechs Sprachen veröffentlicht (Englisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Spanisch), was das globale Engagement und die Zugänglichkeit des Projekts unterstreicht.





Im Zentrum der Mission der Foundation steht die Entwicklung einer neuen Klasse digitaler Vermögenswerte – den „unitisierten Stablecoins“, die als effiziente Werteinheiten zwischen dem US-Dollar und lokalen Währungen dienen. Ziel ist es, 1 USD-Stablecoin in eine Einheit einer lokalen Währung zu „unitisieren“ und so den Benutzern in verschiedenen Ländern eine bequemere und effizientere Transaktionsabwicklung zu ermöglichen. Das Unitas-Protokoll fungiert als Wertbrücke zwischen dem Dollar und anderen Währungen und stellt sicher, dass jeder Unitas-Stablecoin bedingungslos gegen USD-Stablecoins eingelöst werden kann.









Während herkömmliche Stablecoins erfolgreich die Parität zum US-Dollar halten, ist ihre Nutzbarkeit in Schwellenländern nach wie vor begrenzt. Lokale Währungsvolatilität und unterentwickelte Bankeninfrastrukturen stellen erhebliche Hürden für die Verbreitung digitaler Assets dar. Die Unitas Foundation identifiziert folgende Schlüsselfaktoren:





Währungsvolatilität: Schwellenländerwährungen unterliegen häufig erheblichen Schwankungen gegenüber Leitwährungen, was Unsicherheit für Unternehmen und Konsumenten erzeugt.

Begrenzter Zugang zu stabiler Wertaufbewahrung: Bürger in vielen Schwellenländern haben keinen verlässlichen Zugang zu Instrumenten zur Werterhaltung, was zu Vermögensverlusten bei Abwertungen lokaler Währungen führt.

Ineffiziente grenzüberschreitende Zahlungen: Traditionelle Zahlungssysteme in Entwicklungsländern sind langsam, teuer und schwer zugänglich.

Zugangshürden zu DeFi: Die Komplexität beim Umgang mit verschiedenen Stablecoins und Währungsumrechnungen stellt eine erhebliche Barriere für die Teilnahme von Benutzern in Schwellenländern an DeFi dar.









Das Unitas-Protokoll betreibt Stablecoins, die durch extern überbesicherte Reserven gedeckt und an Schwellenländerwährungen gebunden sind. Diese Stablecoins sollen das Potenzial der Schwellenmärkte erschließen, indem sie ausländische Investitionen, grenzüberschreitende Zahlungen, den Zugang zu globalen Märkten, die Teilnahme an DeFi sowie effiziente USD-Liquidität ermöglichen.





Das Protokoll führt ausgeklügelte Mechanismen ein, um Währungsbindungen durch Überbesicherung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig nahtlose Umrechnungen zwischen Stablecoins in verschiedenen Währungen zu ermöglichen. Dieser Ansatz schlägt eine Brücke zwischen lokalen Währungen und dem USD-basierten digitalen Asset-Ökosystem und begegnet so den zentralen finanziellen Herausforderungen in Schwellenländern.













Im Zentrum der technischen Innovation von Unitas steht die Strategie der Überbesicherung. Unitas-Stablecoins werden durch USD-Stablecoins wie USDT, USDC und DAI gedeckt, mit Besicherungsquoten zwischen 130 % und 200%. Diese hohe Überbesicherung dient mehreren zentralen Zielen:





Stabilitätsbindung: Überschüssige Sicherheiten bieten einen Puffer gegen Marktvolatilität und sichern stabile Wechselkurse auch unter extremen Bedingungen.

Einlösungs-Garantie: Die Überbesicherung garantiert, dass Benutzer unitisierte Stablecoins jederzeit gegen zugrunde liegende USD-Stablecoins eintauschen können – was das Vertrauen in das System stärkt.

Risikominimierung: Das Protokoll ist darauf ausgelegt, schwere Marktereignisse ohne Beeinträchtigung der Stabilität der Stablecoins zu überstehen.









Die Smart Contracts prüfen, ob die Oracle-Preise innerhalb eines definierten Toleranzbereichs bleiben und kontrollieren die Reserveverhältnisse, wenn bestimmte Bedingungen ausgelöst werden. Wenn Benutzer USD-gebundene Token ausgeben oder einlösen, aktualisiert das System die Token-Reserven und leitet Gebühren an den Überschuss-Pool weiter. Zu den wichtigsten Komponenten der Smart-Contract-Architektur gehören:





Oracle-Preis-Integration: Das System nutzt Echtzeit-Preisfeeds, um exakte Wechselkurse zwischen Währungspaaren sicherzustellen, sodass unitisierte Stablecoins die aktuellen Marktbedingungen widerspiegeln.

Reserveverhältnis-Management: Automatisierte Mechanismen überwachen und justieren kontinuierlich die Reserveverhältnisse und lösen bei Bedarf ein Rebalancing aus, um die Systemstabilität zu gewährleisten.

Gebührenverteilung: Transaktionsgebühren werden gesammelt und in einen Überschuss-Pool geleitet, wodurch ein nachhaltiges ökonomisches Modell für die Wartung und Weiterentwicklung des Protokolls geschaffen wird.









Das Protokoll ermöglicht nahtlose Konvertierungen zwischen Stablecoins innerhalb des Ökosystems – sei es USD-gebundene Token, USD1 oder unitisierte lokale Stablecoins. Benutzer können dabei entweder den Eingabebetrag oder den Zielbetrag angeben, was folgende Vorteile bietet:





Flexibilität: Benutzer können wählen, ob sie den zu zahlenden Betrag oder den gewünschten Empfangsbetrag angeben – dies maximiert die Kontrolle über Transaktionen.

Effizienz: Direkte Swaps vermeiden mehrstufige Zwischentransaktionen.

Kostenoptimierung: Im Vergleich zu herkömmlichen Multi-Step-Konvertierungen senkt die integrierte Gebührenstruktur signifikant die Transaktionskosten.









Das Unitas-Protokoll verfolgt einen phasenweisen Rollout, um gründliche Tests und einen schrittweisen Ökosystemaufbau zu ermöglichen. Die Unitas Foundation hat angekündigt, dass Phase 2 des Protokolls nun auf dem Mainnet gestartet ist – inklusive Versicherungsanbietern und zusätzlichen Token – was das Engagement des Projekts für nachhaltiges Wachstum unterstreicht.





Phase 1 – Sandbox-Umgebung: In dieser Testumgebung ausgegebene Unitas-Stablecoins ermöglichten eine umfassende Bewertung der Kernmechanismen ohne reales Risiko.

Phase 2 – Mainnet-Start: Die Einbindung von Versicherungsanbietern und die Erweiterung des Token-Angebots markieren den Übergang des Protokolls in die produktive Phase.

















USD1 steht im Zentrum des Unitas-Ökosystems – sowohl als eigenständiger Stablecoin als auch als grundlegender Baustein des unitisierten Stablecoin-Netzwerks. USD1, USD91 und USD971 sind die ersten drei Token, die in der Sandbox-Phase des Protokolls ausgegeben wurden. Jeder Unitas-Stablecoin repräsentiert den USD-Wert in Form einer lokalen Währungseinheit und ist mit dem entsprechenden Ländercode gekennzeichnet (z. B. USD91 für die Indische Rupie, USD971 für den VAE-Dirham und USD1 für den US-Dollar).





Diese Namenskonvention vermittelt auf clevere Weise die Funktion jedes Tokens: USD1 repräsentiert 1 USD, während andere Token im Ökosystem (z. B. USD91, USD971) den entsprechenden Gegenwert in lokalen Währungen gemäß ihres ISO-Ländercodes abbilden.









Der USD1-Token funktioniert innerhalb eines ausgeklügelten ökonomischen Rahmens, der Stabilität gewährleistet und gleichzeitig praktische Anwendungen in verschiedenen Bereichen unterstützt. Der Wert des Tokens basiert auf folgenden zentralen Merkmalen:





Besicherung durch USD-Stablecoins: Wie alle Unitas-Stablecoins wird USD1 durch einen diversifizierten Korb etablierter USD-Stablecoins wie USDT, USDC und DAI gedeckt. Diese Diversifizierung fördert Liquidität und verringert das Kontrahentenrisiko.

Überbesicherungs-Puffer: Ein Besicherungsverhältnis von 130–200 % bietet starken Schutz gegen Marktvolatilität und gewährleistet jederzeitige Einlösbarkeit.

Stabilitätsmechanismus: Oracles von Unitas spiegeln Echtzeit-Marktpreise wider. Ein kontinuierlicher Überwachungs- und Anpassungsmechanismus sichert die Parität von USD1 zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten.









USD1 wurde entwickelt, um eine Vielzahl essenzieller Anwendungen im digitalen Asset-Ökosystem zu unterstützen:





Grenzüberschreitende Zahlungen: USD1 dient als effizientes Medium für internationale Überweisungen, wodurch traditionelle Bankintermediäre überflüssig werden und sich Abwicklungszeiten von Tagen auf Minuten verkürzen.

Brücke zu Schwellenmärkten: In Regionen mit volatilen lokalen Währungen bietet USD1 einen stabilen Wertspeicher, um Inflation und Währungsrisiken zu mindern.

DeFi-Integration: Als ERC-20-kompatibler Token lässt sich USD1 problemlos in bestehende DeFi-Protokolle integrieren – etwa für Liquiditäts-Mining oder Kreditvergabe.

Zahlungen im Handel: Unternehmen können Zahlungen in USD1 akzeptieren, ohne sich dem Volatilitätsrisiko von Kryptowährungen auszusetzen – dank der Stabilität gegenüber dem US-Dollar.













Der Überbesicherungsansatz des Unitas-Protokolls stellt einen bedeutenden Fortschritt im Design von Stablecoins dar. Im Gegensatz zu traditionellen Modellen mit minimalen Sicherheiten setzt Unitas auf hohe Reserven und bietet dadurch mehrfachen Schutz:





Multi-Asset-Sicherheitenpool: Durch die Nutzung eines diversifizierten Korbs etablierter Stablecoins wie USDT, USDC und DAI verringert das Protokoll die Abhängigkeit von einzelnen Emittenten und sichert die Liquidität auf mehreren Plattformen.

Dynamisches Reserve-Management: Das System überwacht kontinuierlich die Besicherungsverhältnisse und kann Rebalancing-Aktionen auslösen, um die optimale Abdeckung über alle Token hinweg zu gewährleisten.

Resilienz bei Stresstests: Hohe Überbesicherung bietet einen Puffer, der auch bei extremen Marktbedingungen Stabilität garantiert.









Das Oracle-System des Protokolls stellt eine zentrale Innovation dar, die für präzise Wechselkurse zwischen Währungen sorgt – mit mehreren fortschrittlichen Funktionen:





Datenaggregation aus mehreren Quellen: Das Oracle aggregiert Preisdaten aus zahlreichen Quellen, um Genauigkeit zu gewährleisten und Manipulationen vorzubeugen.

Echtzeit-Aktualisierung von Wechselkursen: Kontinuierliche Preisüberwachung stellt sicher, dass alle Token-Konvertierungen den aktuellen Marktverhältnissen entsprechen.

Toleranzbereichs-Überwachung: Das System überprüft, ob die Oracle-Preise innerhalb akzeptabler Schwankungsbereiche liegen, um in Phasen hoher Volatilität potenziell destabilierende Transaktionen zu verhindern.









Die Einführung von Versicherungsanbietern markiert einen wichtigen Fortschritt im Risikomanagement des Protokolls. Dieses System bietet folgende Vorteile:





Zusätzliche Sicherheitsstufe: Versicherungsschutz stellt eine weitere Verteidigungslinie über die bestehende Überbesicherung hinaus dar.

Risikodiversifikation: Versicherungsanbieter helfen, systemische Risiken auf mehrere Parteien zu verteilen, und verringern so die Anfälligkeit des Protokolls gegenüber Extremszenarien.

Stärkung des Benutzervertrauens: Die Verfügbarkeit von Versicherungsschutz erhöht das Vertrauen der Benutzer in die langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems.













Der globale Stablecoin-Markt hat ein explosives Wachstum erlebt, wobei die gesamte Marktkapitalisierung verschiedener Stablecoins mittlerweile über 150 Milliarden US-Dollar beträgt. Dennoch wird der Markt weiterhin von USD-gebundenen Stablecoins wie USDT und USDC dominiert, die hauptsächlich in entwickelten Volkswirtschaften genutzt werden. Dies eröffnet bedeutende Chancen für Protokolle wie Unitas, die speziell darauf ausgerichtet sind, den Bedürfnissen von Schwellenländern gerecht zu werden.









Das Unitas-Protokoll differenziert sich durch mehrere zentrale Stärken:





Fokus auf Schwellenmärkte: Während sich die meisten Stablecoins auf entwickelte Länder konzentrieren, ist Unitas speziell darauf ausgelegt, die besonderen Herausforderungen und Potenziale in Schwellenländern zu adressieren.

Überbesicherungsstrategie: Im Vergleich zu algorithmischen oder minimal besicherten Stablecoins bietet die hohe Reservedeckung von Unitas überlegene Stabilität.

Mehrwährungsunterstützung: Die Fähigkeit des Protokolls, verschiedene lokale Währungen darzustellen, ermöglicht eine umfassende Lösung für globale Benutzer.

Dezentrale Infrastruktur: Das Protokoll basiert auf einer dezentralen Blockchain-Infrastruktur, wodurch Single Points of Failure vermieden und regulatorische Risiken, wie sie bei zentralisierten Stablecoin-Emittenten bestehen, reduziert werden.













Die Roadmap des Unitas-Protokolls umfasst mehrere technische Upgrades zur Verbesserung der Funktionalität und Benutzererfahrung:





Multi-Chain-Einsatz: Die Ausweitung über Ethereum hinaus auf weitere Blockchains soll die Zugänglichkeit erhöhen und Transaktionskosten senken.

Erweitertes Oracle-System: Der Einsatz noch ausgefeilterer Oracle-Mechanismen wird die Preisgenauigkeit steigern und Manipulationsrisiken verringern.

Integration von Layer-2-Lösungen: Der Einsatz auf Layer-2-Netzwerken wird die Transaktionskosten erheblich senken und die Skalierbarkeit verbessern.









Die Unitas Foundation und ihr USD1-Token stellen eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich der Stablecoin-Architektur und Finanzinfrastruktur für Schwellenländer dar. Mit ihrem innovativen Unitisierungsmodell, der starken Überbesicherungsstrategie und dem klaren Fokus auf unterversorgte Regionen adressiert das Protokoll eine fundamentale Lücke im heutigen digitalen Finanzökosystem.





Aus Marktperspektive ist das Unitas-Protokoll hervorragend positioniert, um der wachsenden Nachfrage nach Stablecoin-Lösungen in Schwellenmärkten gerecht zu werden. Währungsvolatilität, eingeschränkter Zugang zu Bankdienstleistungen und das rapide Wachstum von DeFi haben einen starken Bedarf an Protokollen geschaffen, die traditionelle Finanzsysteme mit der Blockchain-Technologie verbinden.





Da sich das globale Finanzsystem zunehmend in Richtung Digitalisierung und Blockchain-Integration entwickelt, dürften Protokolle wie Unitas – die reale Probleme mit technologischer Innovation lösen – eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Das Engagement der Foundation für Schwellenländer in Kombination mit ihrem fortschrittlichen technischen Ansatz macht sie zu einem Schlüsselakteur in der nächsten Generation der Stablecoin-Infrastruktur.





Der USD1-Token ist jetzt auf MEXC gelistet. Besuchen Sie noch heute die MEXC-Plattform, um frühzeitig Chancen zu ergreifen und von diesem vielversprechenden neuen Sektor zu profitieren. So gelangen Sie an USD1:





1) Melden Sie sich in der Melden Sie sich in der MEXC App oder auf der offiziellen Website an

2) Suchen Sie in der Suchleiste nach „USD1“ und wählen Sie

3) Wählen Sie den Auftragtyp, geben Sie Betrag und Preisparameter ein und schließen Sie die Transaktion ab Suchen Sie in der Suchleiste nach „USD1“ und wählen Sie Spot-Handel Wählen Sie den Auftragtyp, geben Sie Betrag und Preisparameter ein und schließen Sie die Transaktion ab



