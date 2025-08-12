MEXC Learn UGC Creator-Rekrutierung｜Treten Sie MEXC bei und nutzen Sie Ihr Talent, um die Web3-Welt zu verändern

Sind Sie begeistert von Blockchain, Web3 und Krypto?





Sind Sie stark in Recherche, logischem Denken und Content-Erstellung?





Treten Sie jetzt dem MEXC Learn UGC Creator-Programm bei und verbinden Sie Web3-Enthusiasten weltweit mit der Kraft des geschriebenen Wortes. Helfen Sie mit, die einflussreichste Wissensplattform im Kryptobereich aufzubauen!





Hier können Sie Branchentrends analysieren, Narrative mitgestalten und durch Ihre Inhalte sowohl Anerkennung als auch Belohnungen erhalten.









MEXC Learn ist der offizielle Content-Kanal von MEXC und widmet sich der Bereitstellung professioneller, fundierter und leicht verständlicher Inhalte für Benutzer weltweit. Unsere Kerninhalte umfassen:





Krypto-Investment-Guides und Lernmaterialien

Trends in der Blockchain-Technologie

Detaillierte Recherchen zu Web3-Projekten

Makroökonomische Marktanalysen und regulatorische Einblicke

Kurzanalysen zu aktuellen Themen und tiefgehende Aufschlüsselungen





MEXC Learn strebt danach, das führende globale Wissenszentrum für Krypto zu werden – mit Veröffentlichungen in über 17 Sprachen, darunter Chinesisch, Englisch und Vietnamesisch, und einer weltweiten Reichweite.









Wir suchen nach Creator-Persönlichkeiten, die:





mit den Dynamiken des Kryptomarkts vertraut sind und eigenständig recherchieren sowie analysieren können

über ausgeprägte Schreibfähigkeiten mit klarer Logik und professionellem Ton verfügen

Kenntnisse zu Schlüssel-Narrativen, Projektstrukturen, Tokenomics und On-Chain-Ökosystemen besitzen

(Bonus) Erfahrung im Krypto-Journalismus oder in Medien-/Research-Bereichen mitbringen









Inhaltstypen (kein festes Format):





Projektanalysen: L1/L2, DeFi, AI, GameFi, usw.

Marktanalysen: BTC/ETH, Stablecoins, Memecoins, Regulierung

Lehrinhalte: Handelsstrategien, On-Chain-Daten, Wallet-Nutzung, Sicherheitsleitfäden

Eigene Perspektiven: jegliche sonstige wertvolle Inhalte zu Web3





Kooperationsmodelle:





Einreichung von Artikeln zur Prüfung und Veröffentlichung

Hochwertige Beiträge können zur Aufnahme als feste Autoren führen





Alle Artikel dürfen den Namen des Autors, X-Handle (Twitter) oder eine Kurzbiografie (≤ 100 Zeichen) enthalten.





Vergütungen:





Erhalten Sie Futures-Boni auf Grundlage der Qualitätsbewertung durch MEXC Learn

Hochwertige Beiträge werden möglicherweise auf der MEXC-Startseite vorgestellt und global beworben









Um hochwertige Originalinhalte zu fördern, bewertet MEXC Learn jede Einreichung anhand eines Inhalts-Scores (max. 10 Punkte) sowie der Traffic-Performance innerhalb von 7 Tagen nach Veröffentlichung (Impressionen + Klicks). Die Belohnungen richten sich entsprechend nach der Performance und können bis zu 100 USDT sowie zusätzlich 100 USDT in Futures-Boni betragen. Beide Belohnungstypen sind kombinierbar.









Die Einreichungen werden anhand von fünf Dimensionen bewertet (jeweils maximal 2 Punkte):





Aspekt Max. Punktzahl Bewertungskriterien Relevanz für MEXC 2 Punkte Bezieht sich der Inhalt auf MEXC, seine Produkte oder aktuelle Trends? Ist die Haltung professionell und positiv? Thematische Fokussierung 2 Punkte Dreht sich der Artikel um das zugewiesene Keyword oder Thema und bietet eine tiefgehende Analyse eines klaren Schwerpunkts? Klarheit & Logik 2 Punkte Ist der Artikel gut strukturiert, logisch aufgebaut und grammatikalisch klar? Bildungswert & virales Potenzial 2 Punkte Ist der Inhalt leicht verständlich, informativ und gut teilbar? Kreativität & Einzigartigkeit 2 Punkte Bietet der Beitrag eine originelle Perspektive mit Beispielen, Grafiken oder Vergleichen zur Stärkung der Glaubwürdigkeit?



Hinweis: Um sicherzustellen, dass die ausgewählten Artikel den inhaltlichen Fokus unserer Plattform genau widerspiegeln, werden wir alle Einreichungen sorgfältig anhand von Qualität, Originalität und Mehrwert für die Benutzer bewerten. Unter denjenigen, die die Grundanforderungen erfüllen, werden nur die besten Beiträge ausgewählt. Dieses Event folgt nicht dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, und das Erfüllen der Kriterien garantiert keine Auswahl. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.











Grundanforderungen:





Originalinhalt, zuerst veröffentlicht auf MEXC Learn. Mindestens 3,000 Wörter (englische Version)

Tiefgehende Analyse, einzigartige Einblicke, starker logischer Aufbau





Note Punktzahl Belohnung A+ 10 Punkte 100 USDT A 9 Punkte 80 USDT A− 8 Punkte 60 USDT









Grundanforderungen:





Originalinhalt mit 1,000–2,000 Wörtern (englische Version)

Präzise und informativ, mit erkennbarem Bildungswert





Note Punktzahl Belohnung B+ 7 Punkte 50 USDT B 6 Punkte —





🏅 Traffic-basierter Bonus





Stufe Kriterien (innerhalb von 7 Tagen nach Veröffentlichung) Futures-Bonus 1. ≥ 30,000 Impressionen & ≥ 400 Klicks 100 USDT 2. ≥ 20,000 Impressionen & ≥ 200 Klicks 80 USDT 3. ≥ 10,000 Impressionen & ≥ 150 Klicks 60 USDT 4. ≥ 5,000 Impressionen & ≥ 80 Klicks 50 USDT 5. ≥ 3,000 Impressionen & ≥ 40 Klicks 30 USDT









Alle Artikel müssen zu mindestens 80% original sein. Plagiate, KI-generierte Inhalte oder stark umgeschriebene Texte sind strengstens untersagt.

Nach Freigabe werden die Artikel auf MEXC Learn unter Angabe des Autorennamens veröffentlicht.

Grade-A-Artikel dürfen 24 Stunden nach exklusiver Veröffentlichung auf MEXC Learn auch auf den persönlichen Plattformen der Autoren erneut veröffentlicht werden.

Die Futures-Boni werden von MEXC ausgegeben und sind 15 Tage lang gültig. Sie können als Handelsmarge oder zum Ausgleich von Gebühren, Verlusten und Funding Fees im USDT-M-Futures-Handel verwendet werden. Gewinne, die mit diesen Boni erzielt werden, sind auszahlbar.









Senden Sie folgende Angaben an submission@mexc.com:





Kurze Selbstvorstellung (inkl. Krypto-Erfahrung)

Musterartikel oder Links (jede Sprache; Englisch bevorzugt)

Geschätzte Häufigkeit der Einreichungen pro Monat

Bevorzugte Inhaltstypen (z. B. Analysen, Kommentare, Tutorials, Trends)









In einer sich rasant entwickelnden Branche wie Web3 spielt hochwertiger Content eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung von Ideen und der Gestaltung der Zukunft.

Als Teil des MEXC Learn UGC Creator-Teams arbeiten Sie mit talentierten Autorinnen und Autoren weltweit zusammen, erforschen neue Trends, erklären komplexe Themen und machen Krypto-Wissen für alle zugänglich.





Bringen Sie Ihre Stimme ein. Helfen Sie dabei, Klarheit, Einblicke und Wirkung in Web3 zu bringen.



