MEXC Copy-Trade Anleitung (Webseite)





Copy-Trading ist der Prozess, bei dem die Trades anderer Händler einschließlich aller ihrer Operationen repliziert werden. In diesem Artikel zeigen wir den Copy-Trading-Prozess anhand der Nutzung der Website.









Öffnen Sie die offizielle MEXC-Website und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Klicken Sie oben auf [Futures] und wählen Sie [Copy-Trade], um zur MEXC Copy Trade-Seite zu gelangen.









Auf der Copy Trade-Seite scrollen Sie nach unten, um die Top-Händler zu sehen, die nach Kategorien wie Gesamtranking, höchstem ROI und höchstem PNL sortiert sind. Sie können auch auf [Alle Händler] klicken, um die vollständige Liste der aktuellen Händler anzuzeigen. Wählen Sie Ihren bevorzugten Händler aus und klicken Sie auf [Copy Trade], um zur Seite für die Copy Trading-Parameter-Einstellungen zu gelangen.









Auf der linken Seite der Copy Trading-Parameter-Einstellungsseite wählen Sie die Futures-Paare aus, deren Trades Sie kopieren möchten. Sie können „Alle“ auswählen, um alle Futures-Paare zu kopieren, oder gezielt ein oder mehrere Futures-Paare auswählen.









Auf der rechten Seite der Copy Trading-Parameter-Einstellungsseite können Sie zwischen drei Copy Trading-Methoden wählen: [Smart Ratio], [Fester Betrag] und [Festes Verhältnis].





Smart Ratio: Kopiert die Betragszuteilung des Händlers pro Auftrag zur Eröffnung von Positionen.

Fester Betrag: Investiert bei jedem kopierten Auftrag denselben Margin-Betrag.

Festes Verhältnis: Die Auftragsmenge für jeden Copy Trade entspricht einem bestimmten Vielfachen der vom Händler ausgeführten Auftragsmenge.









Wir werden den Copy-Trading-Prozess anhand der Smart Ratio-Methode als Beispiel demonstrieren. Die anderen Copy-Trading-Methoden funktionieren auf ähnliche Weise.





Um eine Copy Trading-Operation durchzuführen, muss Ihr Copy Trading-Betrag mindestens 30 USDT betragen. Falls Ihr Spot-Kontostand diese Anforderung nicht erfüllt, können Sie auf [Guthaben transferieren] klicken, um Ihr Konto über Ihr Futures- oder Fiat-Konto aufzuladen.



Wenn das Gesamtkapital auf Ihrem Copy-Trading-Konto den voreingestellten Kontostopp-Loss-Betrag erreicht, wird Ihr Copy-Trading automatisch beendet. Alle Positionen werden zum Marktpreis geschlossen, und die verbleibenden Vermögenswerte werden auf Ihr Spot-Konto übertragen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Marktschwankungen zu leichten Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Gesamtkapital zum Zeitpunkt der Beendigung und dem von Ihnen voreingestellten Wert kommen kann.



Unter „Liquidationseinstellungen des Händlers“ können Sie zwischen [Mit schließen] oder [Nicht folgen] wählen. Diese Option bestimmt, ob Ihre Copy-Trading-Position geschlossen wird, wenn die Position des Händlers liquidiert wird.





Unter „Weitere Einstellungen“ können Sie zusätzliche Parameter wie Risikokontrolle, Margin, Hebel und Slippage-Einstellungen konfigurieren.





Sobald alle Einstellungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf [Nächster Schritt].













Überprüfen Sie Ihre Copy Trading-Einstellungen und klicken Sie nach der Bestätigung auf [Absenden], um den Copy Trading-Prozess abzuschließen.









Auf der [Top-Händler]-Seite von MEXC Copy Trade können Sie die Händlerliste einsehen, die zunächst nach Gesamtranking, höchstem ROI, höchstem PNL und meisten Followern kategorisiert ist. Im Händler-Panel können Sie verschiedene Informationen zu jedem Händler einsehen, darunter 7-Tage-ROI, 7-Tage-PNL, 7-Tage-Siegquote, Handelsfrequenz, Gewinnbeteiligungsquote und weitere Kennzahlen.









Sie können auch die Registerkarte [Alle Händler] auswählen. Auf der MEXC Copy Trade-Seite können Sie Händler anhand verschiedener Kriterien wie 7-Tage-PNL, Gesamt-ROI, Gesamtsiegquote und mehr sortieren, um einen Händler zu finden, der Ihnen zusagt.





Auf der Händlerprofilkarte können Sie außerdem vergangene Handelsdaten und Schlüsselwörter des Händlers einsehen. Diese Informationen können Ihnen bei der Auswahl eines Händlers als Referenz dienen.





Bitte beachten Sie, dass die bisherige Performance eines Händlers keine zukünftigen Gewinne garantiert. Daher wird empfohlen, Ihren Copy-Trade-Betrag mit Bedacht zuzuweisen, TP/SL einzurichten und sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Assets innerhalb eines kontrollierten Schwankungsbereichs bleiben.













Auf der MEXC Copy-Trade-Seite klicken Sie auf [>] auf der Händlerkarte.





Im Bereich „Meine Copy Trades“ klicken Sie auf [Meine Händler], um Ihre aktuellen Copy Trades mit den von Ihnen verfolgten Händlern einzusehen. Hier können Sie auf [Nicht mehr folgen] oder [Bearbeiten] klicken.





Durch Klicken auf [Bearbeiten] gelangen Sie zurück zur Copy Trading Parameter-Einstellungsseite, wo Sie die Futures, die Sie kopieren möchten, neu konfigurieren sowie Änderungen an den Copy Trading-Methoden und anderen Einstellungen vornehmen können. Sie können auf [Nicht mehr folgen] klicken, um das Copy Trading mit dem aktuellen Händler zu beenden.





Indem Sie auf das Stiftsymbol in der Spalte „Copy-Trade Betrag“ klicken, können Sie den Copy Trading-Betrag erhöhen oder verringern. Bitte beachten Sie, dass der Mindestbetrag für Copy-Trades 30 USDT beträgt.









Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung, Beratung oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Assets. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und gibt keine Investitionsempfehlungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie bei Investitionen mit Vorsicht vor. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.