MEXC AI – Häufig gestellte Fragen

MEXC AI – Häufig gestellte Fragen

27. August 2025
1. Ist MEXC AI kostenlos?


Derzeit sind KI-Auswahlliste, KI-Nachrichtenradar und MEXC-AI alle kostenlos nutzbar. Wenn in Zukunft eine erweiterte Version veröffentlicht wird, wird die Gebührenstruktur im Voraus über Mitteilungen und E-Mail bekannt gegeben.

2. Gibt es Beschränkungen für die Anzahl der KI-Interaktionen oder die Anforderungsgeschwindigkeit?


Ja. Das System weist dynamisch ein tägliches KI-Sitzungskontingent anhand Ihres KYC-Levels und des Handelsvolumens der letzten 30 Tage zu. Je höher Ihr Handelsvolumen und Ihr Verifizierungsniveau, desto mehr Sitzungen können Sie nutzen. Sobald das Limit erreicht ist, wird das Kontingent am nächsten Tag automatisch zurückgesetzt.

3. Welche Sprachen unterstützt die KI?


Derzeit werden über 50 Sprachen unterstützt, darunter Englisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Spanisch und andere wichtige Sprachen. Im Laufe der Zeit werden weitere Sprachen hinzugefügt.

4. Gibt es Rabatte für den Kauf von Token, die von der KI empfohlen werden?


Nein. Derzeit gibt es keine Sondergebühren oder Preisrabatte. KI-Empfehlungen basieren ausschließlich auf Big Data und Echtzeit-Marktdaten als Handelsempfehlung und stellen keine Plattformaktionen dar.

5. Ist die Plattform verantwortlich, wenn ein Benutzer Handelsverluste anhand von von der KI bereitgestellten Informationen erleidet?


Bitte beachten Sie, dass die von der KI bereitgestellten Informationen nur als Referenz dienen und kein Anlageversprechen oder eine Garantie darstellen. Alle Handelsentscheidungen werden vom Benutzer getroffen, der die damit verbundenen Risiken übernimmt.

6. Garantieren KI-Empfehlungen Gewinne?


KI bietet intelligente Analysen anhand von Markttrends und Informationen, jedoch sind Gewinne nicht garantiert. Bitte treffen Sie Entscheidungen umsichtig entsprechend Ihrer persönlichen Risikotoleranz.

7. Gibt KI private Benutzerkontodaten preis?


Nein. KI greift nur auf anonymisierte Markt- und Handelsdaten zu und sammelt, speichert oder teilt keine persönlichen Kontoinformationen.

8. Was sind die Quellen der von der KI empfohlenen Inhalte und Informationen?


Wir legen Wert auf Genauigkeit und Transparenz. Alle KI-Empfehlungen basieren auf einem strengen Datenauswahlmechanismus, einschließlich Echtzeitdaten von offiziellen Börsenquellen, etablierten On-Chain-Analyseplattformen und maßgeblichen Finanzmedien. Auch Community-Diskussionstrends (gefiltert nach Spam) und historische Backtests werden berücksichtigt, um den Benutzern fundierte Referenzen bereitzustellen.

9. Ist die Aktualisierungshäufigkeit des KI-Nachrichtenradars mit den sozialen Medien synchronisiert?


Ja. Das KI-Nachrichtenradar stützt sich auf maßgebliche Drittquellen und öffentliche Netzwerkaktivitäten, um nahezu in Echtzeit Aktualisierungen synchron mit den sozialen Medien bereitzustellen.

10. Wie oft werden die Daten der KI-Auswahlliste aktualisiert?


Die Ranglisten basieren auf einem Echtzeit-Backend-Berechnungsmodell, bei dem die Daten sofort aktualisiert werden, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

11. Was ist die Grundlage für die Token-Empfehlungen der KI-Auswahlliste?


Das System quantifiziert Token anhand mehrerer Indikatoren, darunter Preistrends, Handelsvolumen, Positionsänderungen, On-Chain-Daten und Nachrichtenpopularität, und erstellt entsprechend die Ranglisten.

12. Wie kann ich die Gründe für die Kursbewegung eines Tokens einsehen (MEXC-AI FAQ)?


Auf der Spot-Handelsseite im Web klicken Sie auf den Hinweis „KI-FAQ“, der oberhalb des Kerzendiagramms angezeigt wird, um in die KI-Bot-Konversationsoberfläche zu gelangen und eine objektive Analyse und Begründung für die Kursbewegung des Tokens zu erhalten.


13. Was soll ich tun, wenn die KI-Funktionen nicht funktionieren?


Versuchen Sie zunächst, die Seite zu aktualisieren oder die Netzwerkverbindung wiederherzustellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an den Online-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

14. Warum kann ich die KI-Oberfläche nicht finden?


Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre MEXC-App auf Version 6.19.0 oder höher aktualisiert ist, und starten Sie die App nach dem Update neu. Falls sie weiterhin nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Versionsnummer unter „Einstellungen Über“ oder versuchen Sie, den Cache zu leeren und sich erneut anzumelden.

15. Wie kann ich AI News Radar Push-Benachrichtigungen abbestellen?


Um AI News Radar Push-Benachrichtigungen abzubestellen, gehen Sie zur AI News Radar Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche „Abonniert“, um das Abonnement abzubestellen. Nach dem Abbestellen erhalten Sie keine Push-Benachrichtigungen mehr.


Empfohlene Lektüre:


Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung, Beratung oder anderen verwandten Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken bereit und gibt keine Anlageempfehlungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und beim Investieren Vorsicht walten lassen. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

