MEXC AI – Häufig gestellte Fragen









Derzeit sind KI-Auswahlliste, KI-Nachrichtenradar und MEXC-AI alle kostenlos nutzbar. Wenn in Zukunft eine erweiterte Version veröffentlicht wird, wird die Gebührenstruktur im Voraus über Mitteilungen und E-Mail bekannt gegeben.









Ja. Das System weist dynamisch ein tägliches KI-Sitzungskontingent anhand Ihres KYC-Levels und des Handelsvolumens der letzten 30 Tage zu. Je höher Ihr Handelsvolumen und Ihr Verifizierungsniveau, desto mehr Sitzungen können Sie nutzen. Sobald das Limit erreicht ist, wird das Kontingent am nächsten Tag automatisch zurückgesetzt.









Derzeit werden über 50 Sprachen unterstützt, darunter Englisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Spanisch und andere wichtige Sprachen. Im Laufe der Zeit werden weitere Sprachen hinzugefügt.









Nein. Derzeit gibt es keine Sondergebühren oder Preisrabatte. KI-Empfehlungen basieren ausschließlich auf Big Data und Echtzeit-Marktdaten als Handelsempfehlung und stellen keine Plattformaktionen dar.









Bitte beachten Sie, dass die von der KI bereitgestellten Informationen nur als Referenz dienen und kein Anlageversprechen oder eine Garantie darstellen. Alle Handelsentscheidungen werden vom Benutzer getroffen, der die damit verbundenen Risiken übernimmt.









KI bietet intelligente Analysen anhand von Markttrends und Informationen, jedoch sind Gewinne nicht garantiert. Bitte treffen Sie Entscheidungen umsichtig entsprechend Ihrer persönlichen Risikotoleranz.









Nein. KI greift nur auf anonymisierte Markt- und Handelsdaten zu und sammelt, speichert oder teilt keine persönlichen Kontoinformationen.









Wir legen Wert auf Genauigkeit und Transparenz. Alle KI-Empfehlungen basieren auf einem strengen Datenauswahlmechanismus, einschließlich Echtzeitdaten von offiziellen Börsenquellen, etablierten On-Chain-Analyseplattformen und maßgeblichen Finanzmedien. Auch Community-Diskussionstrends (gefiltert nach Spam) und historische Backtests werden berücksichtigt, um den Benutzern fundierte Referenzen bereitzustellen.









Ja. Das KI-Nachrichtenradar stützt sich auf maßgebliche Drittquellen und öffentliche Netzwerkaktivitäten, um nahezu in Echtzeit Aktualisierungen synchron mit den sozialen Medien bereitzustellen.









Die Ranglisten basieren auf einem Echtzeit-Backend-Berechnungsmodell, bei dem die Daten sofort aktualisiert werden, wenn sich die Marktbedingungen ändern.









Das System quantifiziert Token anhand mehrerer Indikatoren, darunter Preistrends, Handelsvolumen, Positionsänderungen, On-Chain-Daten und Nachrichtenpopularität, und erstellt entsprechend die Ranglisten.









Auf der Spot-Handelsseite im Web klicken Sie auf den Hinweis „KI-FAQ“, der oberhalb des Kerzendiagramms angezeigt wird, um in die KI-Bot-Konversationsoberfläche zu gelangen und eine objektive Analyse und Begründung für die Kursbewegung des Tokens zu erhalten.













Versuchen Sie zunächst, die Seite zu aktualisieren oder die Netzwerkverbindung wiederherzustellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an den Online-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.









Einstellungen → Über“ oder versuchen Sie, den Cache zu leeren und sich erneut anzumelden.



15. Wie kann ich AI News Radar Push-Benachrichtigungen abbestellen?

Um AI News Radar Push-Benachrichtigungen abzubestellen, gehen Sie zur AI News Radar Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche „Abonniert“, um das Abonnement abzubestellen. Nach dem Abbestellen erhalten Sie keine Push-Benachrichtigungen mehr.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre MEXC-App auf Version 6.19.0 oder höher aktualisiert ist, und starten Sie die App nach dem Update neu. Falls sie weiterhin nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Versionsnummer unter „“ oder versuchen Sie, den Cache zu leeren und sich erneut anzumelden.







