So verwenden Sie MEXC AI (Web)





Das MEXC-AI-Tool umfasst drei Kernmodule: KI-Auswahlliste, KI-Nachrichtenradar und MEXC-AI. Jede Funktion wird von KI unterstützt, die umfassende Analysen auf Grundlage öffentlicher Marktdaten und Plattformdaten durchführt, um Schlussfolgerungen zu generieren. Dieser Service ist darauf ausgelegt, Benutzern eine bequeme und effiziente Unterstützung bei der Analyse des Kryptowährungsmarkts und der Entscheidungsfindung zu bieten.









Die KI-Auswahlliste nutzt intelligente Analysen öffentlicher Marktdaten und Plattformdaten, um Long-/Short-Datenrankings zu generieren, die die Spot- und Futures-Marktperformance verschiedener Kryptowährungen abdecken. Außerdem werden relevante Schlüsselwörter hervorgehoben, damit Benutzer Marktstimmung und Trends schnell erfassen können. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nur als Referenz dienen, nicht manuell überprüft wurden und keine Anlageberatung darstellen.





So verwenden Sie es:

1) Öffnen Sie die offizielle MEXC-Website und melden Sie sich an.

Märkte“, um zur 2) Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf „“, um zur Märkte -Seite zu gelangen.

Hervorgehobene KI“. 3) Scrollen Sie auf der Seite nach unten und klicken Sie auf „“.

4) Wechseln Sie den Seiteninhalt zur Spot- oder Futures-Liste, um Long-/Short-Informationen und Signal-Tags für verschiedene Handelspaare im aktuellen Markt anzuzeigen.









„Meisten angesagten Token“ auf „Hervorgehobene KI“ klicken, um Long-/Short-Informationen sowie Signal-Tags für verschiedene Handelspaare im aktuellen Markt anzuzeigen. Alternativ können Sie auf der Startseite der offiziellen MEXC-Website nach unten scrollen und unter dem Abschnittaufklicken, um Long-/Short-Informationen sowie Signal-Tags für verschiedene Handelspaare im aktuellen Markt anzuzeigen.









Sie können die Erkenntnisse aus der KI-Auswahlliste mit Marktdaten aus anderen Quellen kombinieren, eine umfassende Analyse durchführen und anschließend Ihre Investitionsentscheidungen treffen.









MEXC-AI ermöglicht natürliche Sprachunterhaltungen, sodass Benutzer der KI direkt Fragen zum Kryptowährungsmarkt, zu Politikanalysen, Handelsstrategien und mehr stellen können. Auf Grundlage öffentlicher Marktdaten und eigener intelligenter Analysefunktionen liefert MEXC-AI detaillierte Antworten und personalisierte Vorschläge, um Investitionsentscheidungen wissenschaftlicher und effizienter zu gestalten.





So verwenden Sie es:

1) Öffnen Sie die offizielle MEXC-Website und melden Sie sich an.

Spot“. 2) Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf „“.

3) Klicken Sie auf der Spot-Handelsseite auf den Hinweis „KI-FAQ“, der unter dem Namen des Handelspaares angezeigt wird, um in die KI-Bot-Konversationsoberfläche zu gelangen und eine objektive Analyse sowie Begründungen für die Kursbewegungen dieses Tokens zu erhalten.









MEXC-AI verbessert nicht nur die Effizienz der Informationsbeschaffung, sondern bietet den Benutzern auch umfassendere und tiefere Markteinblicke und dient als Ihr intelligenter Assistent bei Krypto-Investitionen.





MEXC-AI ist bestrebt, Kryptowährungsinvestoren effiziente, intelligente und bequeme Marktanalysen sowie Unterstützung bei der Entscheidungsfindung zu bieten. Ob Markteinblicke, aktuelle Nachrichten oder personalisierte KI-gestützte FAQs – MEXC-AI begleitet Ihre Investitionsreise. Bitte beachten Sie, dass alle Inhalte von KI auf Grundlage öffentlicher Marktdaten generiert werden; die Schlussfolgerungen dienen lediglich als Referenz und stellen keine Anlageberatung dar.









Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung, Konsultationen oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar, noch sind sie eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie beim Investieren mit Vorsicht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.



