So nutzen Sie KI zur Erstellung eines Grid-Trading-Bots





Grid-Trading ist eine quantitative und automatisierte Handelsstrategie. Eine ausführliche Einführung und Anleitung finden Sie unter „ Was ist MEXC Futures Grid-Trading?









Die KI nutzt eine tiefgehende Analyse historischer Marktdaten und aktueller Preistrends für das jeweilige Handelspaar. Sie legt automatisch und intelligent den optimalen Preisbereich, die Anzahl der Grids und den Hebel für den Benutzer fest.









KI-Modus aus. Gehen Sie zur Grid-Trading-Seite und wählen Sie auf der rechten Seite unter dem Abschnitt „Grid erstellen“ den-Modus aus.









Richtung auswählen: Wählen Sie je nach Marktlage zwischen Neutral-, Long- oder Short-Strategie.





Neutral: Am besten für seitwärts verlaufende Märkte mit häufigen Preisschwankungen und ohne klaren Trend.

Long: Geeignet für Märkte mit einem allgemeinen Aufwärtstrend.

Short: Passend für Märkte mit einem allgemeinen Abwärtstrend.









Dauer auswählen: Wählen Sie eine Laufzeit, die zu Ihrer Handelsstrategie passt. Je länger die Laufzeit, desto breiter der Preisbereich und desto geringer die Ausführungshäufigkeit.









Grid-Bot erstellen: Kopieren Sie die empfohlene Strategie, geben Sie den Investitionsbetrag ein, und starten Sie Ihren Futures Grid KI-Bot in wenigen Schritten.









Erweiterte Einstellungen (optional): Sie können zusätzlich folgende Parameter konfigurieren:



Risiko-Kontrollmodus: Aktivieren Sie diese Option, um das Liquidationsrisiko während des Bot-Betriebs zu reduzieren.





Aktivierungspreis: Der Bot startet erst, wenn der aktuelle Marktpreis diesen Wert erreicht. Ohne Angabe startet der Bot direkt nach Erstellung. Der Aktivierungspreis muss im gewählten Preisbereich liegen.





Oberer Stop-Preis: Erreicht der Marktpreis diesen Wert, wird der Bot automatisch gestoppt. Dies kann für Take-Profit-/Stop-Loss-Zwecke genutzt werden. Hinweis: Der obere Stop-Preis muss über dem aktuellen Marktpreis liegen.





Unterer Stop-Preis: Fällt der Marktpreis auf diesen Wert, wird der Bot automatisch gestoppt. Auch dies kann für TP/SL genutzt werden. Hinweis: Der untere Stop-Preis muss unter dem aktuellen Marktpreis liegen.





TP/SL: Durch das Festlegen von Take-Profit- und Stop-Loss-Preisen können Sie Gewinne sichern oder Verluste begrenzen – besonders hilfreich bei plötzlichen Kursbewegungen.









Bot erstellen: Sobald alle Einstellungen vorgenommen wurden, klicken Sie einfach auf Bot erstellen, um den Handel zu starten.









Aktuell unterstützt das Grid-Bot-Trading über 50 Futures-Paare. Weitere Paare werden in Zukunft hinzugefügt. Wenn für das von Ihnen gewählte Token keine KI-Einstellungen verfügbar sind, wird dieses Handelspaar derzeit nicht vom Grid-Bot unterstützt.



