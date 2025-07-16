So wählen Sie einen Händler für Copy-Trading aus How to Choose a Trader for Copy Trading





Copy-Trading ist eine Anlagemethode, bei der Benutzer die Transaktionen anderer Händler replizieren und deren Handlungen nachahmen. Die Auswahl eines herausragenden Händlers ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Strategie.













Bei der Bewertung der vergangenen Leistung eines Händlers ist es wichtig, sich nicht nur auf kurzfristige hohe Gewinne zu konzentrieren, da langfristig stabile Renditen genauso wichtig sind. Hohe kurzfristige Gewinne mögen zwar attraktiv sein, sind aber manchmal eher auf Marktschwankungen oder Glück als auf Können zurückzuführen. Konsistente langfristige Renditen sind oft ein zuverlässigeres Maß für Handelskompetenz.





MEXC bietet umfassende Leistungsmetriken, einschließlich 7-Tage- und 180-Tage-Daten für Gewinn und Verlust (PNL), Kapitalrendite (ROI) und Gewinnquoten. Diese Metriken helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von Händlern zu treffen, denen Sie folgen möchten.









Auf der Seite „Händlerdetails“ können Sie wichtige Daten wie Handelsfrequenz und PNL-Verhältnis analysieren, um festzustellen, ob der Handelsstil eines Händlers zu Ihren Anlagepräferenzen passt.









Handelsfrequenz: Dies bezieht sich auf die durchschnittliche Anzahl der Trades eines Händlers pro Woche über einen bestimmten Zeitraum. Einige Händler bevorzugen kurzfristige, hochfrequente Trades, während andere sich auf mittel- bis langfristige Strategien konzentrieren. Wählen Sie einen Handelsstil, der Ihrer eigenen Risikotoleranz und Ihren Anlagezielen entspricht.





PNL-Verhältnis: Dies ist das Verhältnis von Gesamtgewinnen zu Gesamtausfällen. Eine hohe Gewinnquote allein ist noch keine Garantie für die Gesamtrentabilität. Berücksichtigen Sie sowohl die Größe der Gewinn- als auch der Verlustgeschäfte—ein Händler mit kleinen Gewinnen, aber großen Verlusten kann trotz einer günstigen Gewinnquote immer noch unterdurchschnittlich abschneiden.





Hinweis: Gewinnrate = Anzahl der abgeschlossenen Aufträge mit Gewinn / Gesamtzahl der abgeschlossenen Aufträge × 100%









MEXC stuft Händler nach mehreren Leistungskriterien ein, darunter ROI, Gewinnraten, PNL und die Anzahl der Follower. Eine größere Follower-Basis deutet oft auf eine höhere Glaubwürdigkeit des Händlers hin. Sie können auch neue Händler entdecken oder alle Händler anzeigen, die Sie zu Ihrer Beobachtungsliste hinzugefügt haben.









Es ist wichtig zu beachten, dass die vergangene Leistung eines Händlers keine Garantie für zukünftige Renditen darstellt. Daher ist es ratsam, die Mittel für Copy-Trading sorgfältig zuzuweisen und Stop-Loss- sowie Take-Profit-Grenzen festzulegen, um die Volatilität der Vermögenswerte effektiv zu steuern.









Der Prozess der Auswahl eines Händlers ist sowohl auf der Web- als auch auf der App-Plattform ähnlich. Wir werden den Prozess anhand der Web-Plattform als Beispiel demonstrieren:





Schritt 1: Schritt 1: Melden Sie sich über das Internet bei Ihrem Konto an und navigieren Sie zu Futures → Copy-Trade.









Schritt 2: Blättern Sie zu Top Händler/AlleHändler. Filtern Sie Ihre Suche nach hohe Rendite (ROI), hoher PNL, die meisten Follower und neue Händler.









Schritt 3: Auf der Händlerkarte können Sie wichtige Kennzahlen wie ROI, PNL, Gewinnrate, Handelspaare, Handelshäufigkeit, Gewinnanteilsquote und Anzahl der Follower einsehen.





Tipp: Klicken Sie auf die Schaltfläche ☆ in der oberen rechten Ecke der Händlerkarte, um sie zu Ihrer Beobachtungsliste hinzuzufügen.









Schritt 4: Klicken Sie auf die Karte, um zur Seite mit den Händlerdetails zu gelangen, wo Sie detaillierte Informationen einsehen können, darunter die Performance des Händlers, die kumulative PNL, die tägliche Handelsperformance, die PNL der Follower, die Futures-Präferenzen, die Handelspaare und die Haltedauer.





Außerdem können Sie auf Lead Trade Stats klicken, um Details zu den aktuellen und historischen Geschäften des Händlers anzuzeigen.









Vergleich der Leistung von Händlern: In der oberen rechten Ecke der Seite „Händlerdetails“ klicken Sie auf die Schaltfläche „VS“, um zur Seite „Händlerleistungsvergleich“ zu gelangen.





Hier können Sie mehrere Händler hinzufügen, die Sie interessieren, und diese anhand der grundlegenden Informationen und Handelsstatistiken vergleichen. Sie können auch die Option „Beste Leistungen hervorheben“ aktivieren, um die besten Leistungsdaten im Vergleichsdiagramm hervorzuheben, was die Analyse der Informationen intuitiver macht.









Schritt 5: Klicken Sie auf der Karte des gewählten Händlers auf Copy-Trade und legen Sie dann die Parameter für den Copy-Trading fest, um mit dem Copy Trading zu beginnen. Geben Sie den Copy-Trade-Betrag und den Konto-Stop-Loss ein. Für erweiterte Einstellungen klicken Sie auf Mehr Einstellungen.





Wenn Ihr gewählter Trader das Follower-Limit erreicht hat, klicken Sie auf Copy-Trade, um die Slot-Erinnerung zu aktivieren. Sie werden über Push- und Plattform-Benachrichtigungen benachrichtigt, wenn ein Slot verfügbar wird.





MEXC Copy-Trade-Tutorial (Website)und dasMEXC Copy-Trading-Tutorial (App) verweisen. Für detaillierte Anleitungen können Sie auf dasund dasverweisen.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Besteuerung, rechtliche, finanzielle, buchhalterische, beratende oder andere verwandte Dienstleistungen dar. Sie stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. Die MEXC Newbie Academy bietet Informationen zur Orientierung und stellt keine Investitionsberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und vorsichtig investieren. Alle Investitionsentscheidungen liegen ausschließlich in der Verantwortung des Benutzers und stehen in keinem Zusammenhang mit dieser Seite.