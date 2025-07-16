Fed-Zinssenkungen: Neugestaltung der Preise von Vermögenswerten und Ausblick auf die Zukunft der Wirtschaft

Am 18. September kündigte die Federal Reserve eine Senkung des Leitzinsziels um 50 Basispunkte an, wodurch der Zinskorridor auf 4.75% bis 5.00% fiel. Dies ist die erste Zinssenkung der Fed seit viereinhalb Jahren – und mit einem doppelt so großen Schritt wie üblich ein deutlicher Wendepunkt in ihrer Geldpolitik. In der anschließenden Pressekonferenz erklärte Fed-Vorsitzender Jerome Powell, dass sich ihre Geduld im vergangenen Jahr „wirklich ausgezahlt“ habe – insbesondere in Form eines gestärkten Vertrauens, dass die Inflation nachhaltig unter 2 Prozent sinke. Powell betonte zudem, dass die deutliche Zinssenkung auf die Abschwächung des Arbeitsmarkts abziele, einschließlich eines Rückgangs beim Beschäftigungswachstum. Diese Entscheidung sei ein klares Zeichen dafür, dass man Maßnahmen nicht länger aufschiebe – und stelle einen bedeutenden Schritt dar. Mit dem Inkrafttreten der Zinssenkung ist zu erwarten, dass sich die Preise von Vermögenswerten in verschiedenen Kategorien entsprechend anpassen werden. Anleger sollten die tiefgreifenden Auswirkungen dieser Veränderungen auf die wirtschaftliche Erholung und die Stabilität der Märkte genau im Blick behalten.













Ein Rückblick auf die historischen Zinssenkungen der Federal Reserve zeigt deutlich, dass jede Entscheidung zur Zinssenkung nicht nur Signale für eine wirtschaftliche Abschwächung und nachlassende Inflation widerspiegelt, sondern auch durch spezifische kontextuelle Faktoren geprägt ist. Diese Faktoren beeinflussen nicht nur Zeitpunkt und Umfang der Senkungen, sondern auch die grundsätzliche Ausrichtung und Zielsetzung der geldpolitischen Maßnahmen.





1984-1986: Hohe Defizite und starker Dollar





In diesem Zeitraum sah sich die US-Wirtschaft mit einem hohen Haushaltsdefizit und einem starken Dollar konfrontiert. Dies führte zu Rückschlägen im Exportsektor und einem verlangsamten Wirtschaftswachstum. Die Fed reagierte mit Zinssenkungen, um die Binnennachfrage zu stimulieren und die Konjunktur zu stützen.





1989-1992: Spar- und Kreditkrise





Die Zinssenkungen erfolgten als Reaktion auf die Krise im amerikanischen Finanzsektor, insbesondere bei den Sparkassen und Kreditinstituten. Diese Phase war geprägt von schwachem Wachstum, steigender Arbeitslosigkeit und sinkender Inflation. Die Federal Reserve senkte die Zinsen, um die Finanzmärkte zu entlasten und die wirtschaftliche Erholung zu fördern.





1995-1996: Keine wirtschaftlichen Schocks





Obwohl das Wirtschaftswachstum in dieser Phase nachließ, kam es zu keinen größeren Schocks. Die geldpolitischen Lockerungen unterstützten erfolgreich eine „weiche Landung“ der Wirtschaft und trugen zu einer moderaten Wachstumsdynamik bei.





1998: Asienkrise





Die asiatische Finanzkrise führte zu einem unsicheren externen Umfeld. Die Federal Reserve senkte die Zinsen, um potenzielle Auswirkungen auf die US-Wirtschaft abzufedern und das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen.





2001-2003: Platzen der Dotcom-Blase





Nach dem Zusammenbruch der Internetblase kam es zu erheblichen Turbulenzen an den Märkten. Die Fed reagierte mit aggressiven Zinssenkungen, um das Vertrauen zu stärken und einer weiteren wirtschaftlichen Abwärtsspirale entgegenzuwirken.





2007-2008: Subprime-Krise





In dieser Phase stand die US-Wirtschaft vor ernsthaften Abwärtsrisiken. Die Fed senkte die Zinsen rasch, um einen Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern. Dennoch hatte diese Krise tiefgreifende Folgen und führte letztlich zur globalen Finanzkrise.





2019: Handelskonflikte





Angesichts eines weltweiten Konjunkturabschwungs und geringer Inflationsdynamik im Inland senkte die Fed erneut die Zinsen. Ziel war es, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren und die durch Handelskonflikte entstandene Unsicherheit zu bewältigen.





Diese Hintergrundfaktoren sind eng miteinander verflochten und zeichnen ein komplexes Bild jeder einzelnen Zinssenkungsrunde der Federal Reserve. Sie spiegeln die Sensibilität und Weitsicht der geldpolitischen Entscheidungen in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wider. Die Analyse des jeweiligen Kontexts einer Zinssenkung hilft nicht nur, die Entscheidungen der Federal Reserve besser nachzuvollziehen, sondern liefert auch wertvolle historische Erkenntnisse, die uns dabei unterstützen können, zukünftige wirtschaftliche Herausforderungen besser zu bewältigen.













Nach der Ankündigung einer Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve verzeichneten die drei wichtigsten US-Aktienindizes – der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq – zunächst deutliche Kursgewinne, bevor sie Schwankungen unterlagen und letztlich im Minus schlossen. Bis zum Mittag des 19. Septembers notierten die meisten globalen Leitindizes im Minus. Der Preis für internationales Spot-Gold fiel nach einem historischen Hoch wieder zurück. Auch die meisten wichtigen globalen Rohstoffe verzeichneten Rückgänge. Analysten sehen in dieser Zinssenkung den Übergang der US-Geldpolitik von einer Straffungs- zu einer Lockerungsphase. Im Zuge dieses Zinssenkungszyklus entwickelten sich verschiedene Anlageklassen unterschiedlich:





US-Staatsanleihenmarkt: Zinssätze mit Abwärtstendenz





Die Renditen von US-Staatsanleihen weisen typischerweise vor und nach einer Zinssenkung eine abwärtsgerichtete Tendenz auf; unter einem „Soft Landing“-Szenario kann es jedoch ein bis zwei Monate nach der Senkung zu einem vorübergehenden Anstieg kommen. In den sieben Zinssenkungszyklen zeigte die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen vom Zeitraum zwei Monate vor bis drei Monate nach der Senkung im Allgemeinen einen Abwärtstrend, mit einem durchschnittlichen Rückgang von etwa 20 Basispunkten innerhalb von 60 Tagen nach der Zinssenkung. In den drei „Soft Landing“-Phasen der Jahre 1995, 1998 und 2019 war das Abwärtspotenzial der 10-jährigen Treasury-Rendite jedoch relativ begrenzt, und ein kurzfristiger Anstieg innerhalb ein bis zwei Monaten nach der Zinssenkung war möglich.









US-Aktienmarkt: Rallye macht Pause





Der US-Aktienmarkt kann unmittelbar vor und nach der ersten Zinssenkung eine „Abkühlungsphase“ erleben, nimmt aber typischerweise zwei bis drei Monate später wieder seinen Aufwärtstrend auf. In den sieben Zinssenkungszyklen zeigte der S&P 500 Index in vier „Soft Landing“-Szenarien und einem „Hard Landing“-Szenario einen anhaltenden Aufwärtstrend. Im Allgemeinen durchläuft der US-Aktienmarkt im ersten Monat nach der ersten Zinssenkung eine Phase erhöhter Volatilität, da unterschiedliche Einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage und zur Geldpolitik aufeinandertreffen. Sofern es jedoch nicht zu einem „harten Aufprall“ kommt, erholen sich US-Aktien in der Regel innerhalb von drei Monaten nach der Zinssenkung. Im Durchschnitt stieg der S&P 500 Index dabei um 2.8% im Vergleich zum Tag vor der ersten Zinssenkung.









Goldmarkt: Anfänglicher Anstieg, gefolgt von Konsolidierung





Gold tendiert dazu, vor einer Zinssenkung zu steigen, zeigt jedoch nach der Senkung ein komplexeres Kursverhalten. In den zwei Monaten vor der ersten Zinssenkung stieg der Preis für Spot-Gold in vier Fällen mit einem durchschnittlichen Anstieg von 1.8%. In den zwei Monaten nach der Zinssenkung stieg der Goldpreis fünfmal, fiel jedoch ebenso fünfmal innerhalb der drei Monate nach der Senkung. Die Entwicklung des Goldpreises zeigt keine eindeutige Korrelation damit, ob es zu einem „Soft Landing“ kommt. So stieg der Goldpreis sowohl 2007 als auch 2019 deutlich an – trotz eines „harten Aufpralls“ im einen und eines „sanften Aufpralls“ im anderen Fall – aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen. Umgekehrt fiel der Goldpreis 1984 und 1989, was vor allem durch sinkende Ölpreise und rückläufige Inflationserwartungen beeinflusst wurde.









Ölmarkt: Rückgänge wahrscheinlicher





Die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Ölpreise nach einer Zinssenkung ist relativ hoch, jedoch nicht garantiert. In den sieben Zinssenkungszyklen kam es bei den WTI-Rohöl-Futures häufig ein bis zwei Monate vor der Senkung zu einer Erholung – in fünf Fällen stiegen die Preise in den zwei Monaten vor der Senkung, mit einem durchschnittlichen Anstieg von 2.8%. Nach der ersten Zinssenkung hingegen sanken die Ölpreise in fünf Fällen innerhalb von drei Monaten, wobei sowohl der durchschnittliche als auch der Median-Rückgang bei 6.0% lag. Der Rückgang der Ölpreise steht dabei hauptsächlich im Zusammenhang mit einer Abschwächung der Konjunktur und mit Marktsorgen hinsichtlich der Nachfrage.













Zinssenkungen sind nicht nur eine direkte Maßnahme zur Bekämpfung wirtschaftlicher Abschwächungen, sondern auch ein wirkungsvolles politisches Instrument, das eine Reihe von Kettenreaktionen auslösen kann. Diese potenziellen Auswirkungen betreffen das Zinsumfeld, die Vermögenspreise, die Flexibilität der Geldpolitik, das Verbrauchervertrauen, Inflationsrisiken sowie die Dynamik auf den internationalen Märkten.





Zinsumfeld





Zinssenkungen senken direkt die Kosten für kurzfristige Kredite und stimulieren damit Konsum und Investitionen. Unternehmen und Verbraucher können Kredite zu niedrigeren Zinssätzen aufnehmen, was die wirtschaftliche Aktivität fördert. Dieses Umfeld ermutigt Unternehmen zur Expansion und Verbraucher zu höheren Ausgaben, was das Wirtschaftswachstum antreibt.





Anstieg der Vermögenspreise





Zinssenkungen führen häufig zu einem Anstieg der Vermögenspreise, insbesondere auf den Aktien- und Immobilienmärkten. Auf der Suche nach höheren Renditen lenken Anleger ihr Kapital in den Aktienmarkt, was die Indizes steigen lässt. Gleichzeitig belebt das Niedrigzinsumfeld den Immobilienmarkt, da Käufer eher bereit sind, Kredite für Immobilien aufzunehmen, was wiederum die Immobilienpreise steigen lässt.





Flexibilität der Geldpolitik





Zinssenkungen verschaffen der US-Notenbank größere Spielräume für ihre Geldpolitik. In Phasen wirtschaftlicher Schwäche kann die Fed die Zinssätze flexibel anpassen, um auf Marktveränderungen zu reagieren. Darüber hinaus schaffen Zinssenkungen die Voraussetzungen für den Einsatz weiterer geldpolitischer Instrumente wie etwa der quantitativen Lockerung, was die Liquidität zusätzlich erhöht.





Verbesserung des Verbrauchervertrauens





Zinssenkungen stärken in der Regel das Vertrauen der Verbraucher. Wenn die Kreditkosten sinken, nehmen viele Konsumenten eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage wahr, was sie zu höheren Ausgaben veranlasst. Da der Konsum ein zentraler Treiber des Wirtschaftswachstums ist, tragen Zinssenkungen zur Stabilisierung und Ausweitung der wirtschaftlichen Entwicklung bei.





Inflationsrisiken





Trotz ihrer positiven Wirkung auf die Konjunktur bergen Zinssenkungen auch Inflationsrisiken. Niedrige Zinssätze können übermäßige Kreditaufnahmen und eine erhöhte Liquidität im Markt begünstigen, was die Preise für Güter und Dienstleistungen in die Höhe treiben kann. Daher ist es für die Fed entscheidend, Zinssenkungen mit Bedacht umzusetzen, um eine unkontrollierte Inflation zu vermeiden. Die Entwicklung der PCE- und Kern-PCE-Inflationsraten nach einer Zinssenkung ist relativ ungewiss. In der Regel führen Zinssenkungen nicht unmittelbar zu einem Anstieg der Inflation, sondern sind eher durch die konjunkturelle Abschwächung geprägt. Veränderungen der 10-jährigen Inflationserwartungen vor und nach der Zinssenkung deuten darauf hin, dass eine schwächere Wirtschaft eine deutlich dämpfende Wirkung auf die Inflation hat.





Auswirkungen auf internationale Märkte





Die Zinssenkungen der US-Notenbank beeinflussen nicht nur die US-Wirtschaft, sondern haben auch globale Auswirkungen. Andere Länder können mit Herausforderungen wie Kapitalabflüssen oder Währungsabwertungen konfrontiert werden. Gleichzeitig könnten Zinssenkungen andere Zentralbanken dazu veranlassen, ebenfalls ihre Leitzinsen zu senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben, was das internationale wirtschaftliche Gleichgewicht weiter beeinflussen kann.









