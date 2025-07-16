DeSci: Wie die dezentrale Wissenschaft das globale Forschungssystem neu gestaltet

Im traditionellen Forschungsmodell hat die Zentralisierung wissenschaftlicher Ressourcen und Daten viele vielversprechende Projekte eingeschränkt und daran gehindert, angemessene Unterstützung zu erhalten. Gleichzeitig agieren Forscher, Finanzierungsstellen und Verlage relativ unabhängig voneinander, was zu einer ungleichmäßigen Ressourcenverteilung führt und die Forschungseffizienz weiter beeinträchtigt. Diese Herausforderungen haben erhebliche Hindernisse für das Forschungssystem geschaffen.





Als aufkommendes Paradigma nutzt Dezentrale Wissenschaft (DeSci) Blockchain- und Web3-Technologien, um diese Barrieren zu überwinden und die Forschungslandschaft neu zu gestalten. DeSci zielt darauf ab, durch dezentrale Architekturen eine effiziente Zusammenarbeit und Transparenz in Forschungsprozessen zu fördern und Probleme wie das „Tal des Todes“ (die Phase zwischen Forschung und erfolgreicher Innovation), Ressourcenungleichgewichte und Schwierigkeiten in der interdisziplinären Zusammenarbeit zu lösen.





DeSci hat bereits weltweite Aufmerksamkeit erregt. Von Diskussionen beim DeSci Day mit Vitalik Buterin und Changpeng Zhao bis hin zu Berichterstattungen in führenden akademischen Zeitschriften wie Nature zeigt die Bewegung das enorme Potenzial der Blockchain-Technologie zur Transformation des wissenschaftlichen Forschungssystems.









DeSci, oder Dezentrale Wissenschaft, bezeichnet ein Forschungsmodell, das auf Web3-Technologien wie Blockchain, Dezentrale Autonome Organisationen (DAOs) und Kryptowährungen basiert. Im Gegensatz zur traditionellen wissenschaftlichen Forschung, die auf die Finanzierung durch Regierungen, akademische Institutionen und große Unternehmen angewiesen ist, ermöglicht DeSci einen dezentralen Ansatz, bei dem Einzelpersonen, Organisationen und Gemeinschaften weltweit an der Forschungsfinanzierung, Entscheidungsfindung und dem Wissensaustausch teilnehmen können.





Im DeSci-Modell sind Forscher nicht mehr ausschließlich auf konventionelle Finanzierungsmethoden angewiesen, sondern können über Blockchain-Plattformen direkte Unterstützung von globalen Investoren erhalten. Die Unveränderlichkeit, Transparenz und Dezentralisierung der Blockchain-Technologie machen Finanzierungsströme, Projektfortschritte und die Anwendung von Forschungsergebnissen offener und transparenter. Dadurch werden Bürokratie und Informationsasymmetrien reduziert, die oft traditionelle wissenschaftliche Prozesse behindern.









DeSci nutzt innovative Technologien und ein neues Forschungsmodell, um viele langjährige Probleme im traditionellen wissenschaftlichen System zu lösen. Nachfolgend sind einige der wichtigsten Vorteile von DeSci aufgeführt, die nicht nur die Transformation im Forschungsbereich vorantreiben, sondern auch neue Dynamik in das globale wissenschaftliche Ökosystem bringen.





2.1 Demokratisierte und dezentrale Finanzierung





Traditionelle Forschungsfinanzierung wird oft von wenigen Institutionen kontrolliert, was das Wachstum vieler innovativer wissenschaftlicher Projekte einschränkt. DeSci nutzt Blockchain-Technologie, um den Finanzierungsprozess zu dezentralisieren, sodass jeder Forschungsprojekte unterstützen kann, indem er Token kauft und stakt. Darüber hinaus fördern Dezentrale Autonome Organisationen (DAOs) die globale wissenschaftliche Zusammenarbeit und Interaktion zusätzlich.





2.2 Förderung globaler Zusammenarbeit und Innovation





Auf DeSci-Plattformen sind Forschungsprojekte nicht mehr auf bestimmte Regionen oder Institutionen beschränkt. Durch globale Community-Governance können Forscher und Investoren geografische und nationale Grenzen überwinden und interdisziplinäre sowie internationale Kooperationsnetzwerke aufbauen. Dieses offene und transparente Modell beschleunigt wissenschaftliche Innovationen und trägt zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Krankheitsprävention bei.





2.3 Erhöhung von Transparenz und Vertrauen





Die traditionelle wissenschaftliche Forschung steht oft vor Herausforderungen wie undurchsichtiger Mittelverteilung und eingeschränkter Datenfreigabe. Die Integration der Blockchain-Technologie löst diese Probleme effektiv. Durch die Unveränderlichkeit der Blockchain wird die Authentizität von Finanzierungsströmen, Forschungsfortschritten und Ergebnissen sichergestellt, wodurch das öffentliche Vertrauen in wissenschaftliche Aktivitäten gestärkt wird. Gleichzeitig führen dezentrale Finanzierungsentscheidungen und eine gerechte Verteilung der Ergebnisse zu faireren und transparenteren Forschungsprozessen.





2.4 Innovative Anreizmechanismen





DeSci ist mehr als nur eine Crowdfunding-Plattform – es führt tokenisierte Anreizmechanismen ein, die globale Community-Mitglieder zur aktiven Teilnahme an der Förderung und Umsetzung von Projekten ermutigen. In diesem Modell können Forscher, Geldgeber und Community-Mitglieder alle an den Erträgen teilhaben, basierend auf dem Fortschritt und den Ergebnissen eines Projekts. Dadurch entsteht ein wirklich inklusives System, in dem jeder teilnehmen und profitieren kann.





2.5 Dezentrale Finanzierung und Peer-Review





In der traditionellen Forschung werden Finanzierung und Peer-Review-Prozesse meist von wenigen Institutionen oder Verlagen kontrolliert, was oft zu ungleicher Ressourcenverteilung führt und den Fortschritt vielversprechender Studien behindert. DeSci nutzt DAOs und Smart Contracts, um eine gemeinschaftsgetriebene Finanzierung und Peer-Review zu ermöglichen. Durch Mechanismen wie Tokens und NFTs bietet DeSci Forschern flexiblere Finanzierungswege und reduziert die Abhängigkeit von zentralisierten Institutionen.









Mit der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie hat der DeSci-Sektor in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt. Laut Messari Research gibt es derzeit 85 aktive Projekte im DeSci-Bereich. Diese Projekte gehen über Forschungsfinanzierung und Peer-Review hinaus und umfassen auch Datenmanagement, Publikationen, Infrastrukturentwicklung und weitere spezialisierte Bereiche.





Zu den bekanntesten DeSci-Projekten gehören Molecule, VitaDAO, AthenaDAO und BioDAO. Diese Initiativen nutzen DAO-Mechanismen, IP-NFT-Protokolle und dezentrale Publikationsplattformen, um Forschern innovative Finanzierungs- und Kooperationsmodelle bereitzustellen. Molecule setzt beispielsweise IP-NFTs ein, um biologische Forschung zu finanzieren und die Dezentralisierung in der Biotechnologie zu fördern, während VitaDAO die Langlebigkeitsforschung durch dezentrale Governance unterstützt und so die Dominanz traditioneller Pharmakonzerne reduziert.





Aus Marktperspektive befindet sich DeSci noch in einer frühen Entwicklungsphase. Laut CoinGecko hat die Gesamtmarktkapitalisierung von DeSci-bezogenen Tokens bereits die $2.6 Milliarden USD überschritten. Obwohl der aktuelle Marktwert noch relativ niedrig ist, wird das Potenzial des Sektors immer deutlicher, da immer mehr Projekte gestartet werden und Forschungsergebnisse kommerzialisiert werden. In der Zukunft wird erwartet, dass DeSci zu einer entscheidenden Kraft in der wissenschaftlichen Entwicklung wird und verstärkt Investitionen und Ressourcen anzieht.













Obwohl das DeSci-Modell großes Potenzial birgt, steht es in der praktischen Anwendung noch vor einigen Herausforderungen. Erstens befindet sich die Blockchain-Technologie selbst noch in der Entwicklung, und viele DeSci-Plattformen sind noch in ihren frühen Phasen. Es wird Zeit benötigen, bis die Technologie ausgereift ist und eine breite Akzeptanz findet. Zweitens trägt die Dezentralisierung zwar dazu bei, die Zentralisierung der traditionellen Forschung zu reduzieren, aber die Gewährleistung der Qualität und Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Studien bleibt eine entscheidende Herausforderung.





Darüber hinaus steht DeSci vor regulatorischen und rechtlichen Herausforderungen. Da dezentrale Finanzierungs- und Governance-Modelle weiterentwickelt werden, ist die Schaffung geeigneter rechtlicher Rahmenbedingungen auf globaler Ebene unerlässlich, um Compliance und Sicherheit in der wissenschaftlichen Forschung zu gewährleisten.





Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Zukunft von DeSci vielversprechend. Mit der fortschreitenden Entwicklung der Blockchain-Technologie und der breiteren Akzeptanz dezentraler Prinzipien wird erwartet, dass wissenschaftliche Forschung offener, transparenter und effizienter wird. Durch dezentrale Finanzierung, Datenaustausch und globale Zusammenarbeit hat DeSci das Potenzial, ein zentraler Treiber globaler technologischer Innovation zu werden. In der Bewältigung globaler Herausforderungen wird die Rolle von DeSci zunehmend an Bedeutung gewinnen.









DeSci ist nicht nur eine Anwendung dezentraler Technologien, sondern eine revolutionäre Transformation des traditionellen wissenschaftlichen Forschungsmodells. Durch den Abbau von Barrieren in der konventionellen Forschung schafft DeSci eine offenere, transparentere und demokratischere wissenschaftliche Umgebung. Mit dem fortschreitenden technologischen Fortschritt und der tiefgreifenderen globalen Zusammenarbeit wird erwartet, dass DeSci zu einem zentralen Trend in der zukünftigen wissenschaftlichen Forschung wird und Innovationen auf neue Möglichkeiten hinführt.





Mit der kontinuierlichen Entwicklung dezentraler Technologien und Blockchain steht DeSci an der Spitze einer neuen Welle wissenschaftlicher Innovationen. Es wird nicht nur die technologische Entwicklung beschleunigen, sondern auch eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der drängendsten Herausforderungen der Menschheit spielen.





Als führende Kryptowährungs-Handelsplattform wird MEXC weiterhin die Entwicklungen von DeSci genau beobachten und dessen Potenziale und Chancen im globalen Forschungssystem erkunden.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder anderen verwandten Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn bietet ausschließlich Informationen zu Referenzzwecken und keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und mit Vorsicht investieren. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Anlageentscheidungen der Benutzer.



