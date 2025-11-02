ZoidPay (ZPAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00479921 $ 0.00479921 $ 0.00479921 24H lav $ 0.00769329 $ 0.00769329 $ 0.00769329 24H høj 24H lav $ 0.00479921$ 0.00479921 $ 0.00479921 24H høj $ 0.00769329$ 0.00769329 $ 0.00769329 All Time High $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.94% Prisændring (1D) +51.39% Prisændring (7D) +114.84% Prisændring (7D) +114.84%

ZoidPay (ZPAY) realtidsprisen er $0.00731525. I løbet af de sidste 24 timer har ZPAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00479921 og et højdepunkt på $ 0.00769329, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZPAYs højeste pris nogensinde er $ 1.79, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZPAY har ændret sig med -0.94% i løbet af den sidste time, +51.39% i løbet af 24 timer og +114.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZoidPay (ZPAY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Cirkulationsforsyning 392.00M 392.00M 392.00M Samlet Udbud 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ZoidPay er $ 2.87M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZPAY er 392.00M, med et samlet udbud på 700000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.12M.