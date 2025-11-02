UdvekslingDEX+
Den direkte ZoidPay pris i dag er 0.00731525 USD. Følg med i realtid ZPAY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZPAY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

ZoidPay Pris (ZPAY)

1 ZPAY til USD direkte pris:

$0.00731486
+51.30%1D
+51.30%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ZoidPay (ZPAY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:23:44 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00479921
24H lav
24H lav
$ 0.00769329
24H høj
24H høj

$ 0.00479921
$ 0.00479921$ 0.00479921

$ 0.00769329
$ 0.00769329$ 0.00769329

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0
$ 0$ 0

-0.94%

+51.39%

+114.84%

+114.84%

ZoidPay (ZPAY) realtidsprisen er $0.00731525. I løbet af de sidste 24 timer har ZPAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00479921 og et højdepunkt på $ 0.00769329, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZPAYs højeste pris nogensinde er $ 1.79, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZPAY har ændret sig med -0.94% i løbet af den sidste time, +51.39% i løbet af 24 timer og +114.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZoidPay (ZPAY) Markedsinformation

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

--
----

$ 5.12M
$ 5.12M$ 5.12M

392.00M
392.00M 392.00M

700,000,000.0
700,000,000.0 700,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ZoidPay er $ 2.87M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZPAY er 392.00M, med et samlet udbud på 700000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.12M.

ZoidPay (ZPAY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ZoidPay til USD $ +0.00248323.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ZoidPay til USD $ +0.0226321464.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ZoidPay til USD $ +0.0523113556.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ZoidPay til USD $ +0.0063791844478429984.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00248323+51.39%
30 dage$ +0.0226321464+309.38%
60 dage$ +0.0523113556+715.10%
90 dage$ +0.0063791844478429984+681.49%

Hvad er ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ZoidPay (ZPAY) Ressource

Officiel hjemmeside

ZoidPay Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ZoidPay (ZPAY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ZoidPay (ZPAY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ZoidPay.

Tjek ZoidPay prisprediktion nu!

ZPAY til lokale valutaer

ZoidPay (ZPAY) Tokenomics

At forstå tokenomics for ZoidPay (ZPAY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZPAY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ZoidPay (ZPAY)

Hvor meget er ZoidPay (ZPAY) værd i dag?
Den direkte ZPAY pris i USD er 0.00731525 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZPAY til USD pris?
Den aktuelle pris på ZPAYtil USD er $ 0.00731525. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ZoidPay?
Markedsværdien for ZPAY er $ 2.87M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZPAY?
Den cirkulerende forsyning af ZPAY er 392.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZPAY?
ZPAY opnåede en ATH-pris på 1.79 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZPAY?
ZPAY så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZPAY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZPAY er -- USD.
Bliver ZPAY højere i år?
ZPAY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZPAY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:23:44 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

