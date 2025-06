Hvad er Zeuz (ZEUZ)

Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Zeuz (ZEUZ) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside