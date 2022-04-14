Zeuz (ZEUZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zeuz (ZEUZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zeuz (ZEUZ) Information Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading Officiel hjemmeside: https://zeuz.trade Hvidbog: https://docs.zeuz.trade Køb ZEUZ nu!

Zeuz (ZEUZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zeuz (ZEUZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.10K $ 35.10K $ 35.10K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.10K $ 35.10K $ 35.10K Alle tiders Høj: $ 0.00512081 $ 0.00512081 $ 0.00512081 Alle tiders Lav: $ 0.00003116 $ 0.00003116 $ 0.00003116 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Zeuz (ZEUZ) pris

Zeuz (ZEUZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zeuz (ZEUZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEUZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEUZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEUZ's tokenomics, kan du udforske ZEUZ tokens live-pris!

