Zclassic (ZCL) Information Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders' reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining "Founder's Reward" is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder's Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder's Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder's-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise. Officiel hjemmeside: https://zclassic.org/

Zclassic (ZCL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zclassic (ZCL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 99.51K $ 99.51K $ 99.51K Samlet udbud $ 11.46M $ 11.46M $ 11.46M Cirkulerende forsyning $ 9.29M $ 9.29M $ 9.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 122.82K $ 122.82K $ 122.82K Alle tiders Høj: $ 230.95 $ 230.95 $ 230.95 Alle tiders Lav: $ 0.00563874 $ 0.00563874 $ 0.00563874 Nuværende pris: $ 0.01071456 $ 0.01071456 $ 0.01071456 Få mere at vide om Zclassic (ZCL) pris

Zclassic (ZCL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zclassic (ZCL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZCL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZCL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZCL's tokenomics, kan du udforske ZCL tokens live-pris!

ZCL Prisprediktion Vil du vide, hvor ZCL måske er på vej hen? Vores ZCL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZCL Tokens prisprediktion nu!

