YULI (YULI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00367269$ 0.00367269 $ 0.00367269 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +3.68% Prisændring (7D) -41.37% Prisændring (7D) -41.37%

YULI (YULI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har YULI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YULIs højeste pris nogensinde er $ 0.00367269, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, YULI har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +3.68% i løbet af 24 timer og -41.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

YULI (YULI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 566.28K$ 566.28K $ 566.28K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 566.28K$ 566.28K $ 566.28K Cirkulationsforsyning 8.00B 8.00B 8.00B Samlet Udbud 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på YULI er $ 566.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YULI er 8.00B, med et samlet udbud på 8000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 566.28K.